Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2604,6 млрд руб.

9 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 2604,6 млрд руб.

.

Первая редакция ГОСТа на производственные комплексы формата light industrial направлена в Росстандарт, его принятие позволит активнее привлекать инвестиции в такие проекты и обсуждать меры господдержки для них. "Внесли в Росстандарт для официального утверждения первую... "Внесли в Росстандарт для официального утверждения первую... читать дальше

.

Торгово-экономические связи Москвы и Баку, несмотря на трагедию с крушением азербайджанского самолета, развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Несмотря на это, наши интересы, взаимные интересы во многих сферах совпадают, очень близки. И, прежде всего,... "Несмотря на это, наши интересы, взаимные интересы во многих сферах совпадают, очень близки. И, прежде всего,... читать дальше

.

Дефицит всех общественных бюджетов Германии в 1-м полугодии составил 58,5 млрд евро по сравнению с 68,6 млрд евро за аналогичный период 2024 года, сообщило Федеральное статагентство страны (Destatis). Таким образом, он сократился почти на 15%. Доходы выросли примерно на... Доходы выросли примерно на... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 49,9 пункта (1,947%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2612,41 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2618,17 (+2,17%) пункта, минимальное - 2521,85... читать дальше

.

Частным инвесторам, устанавливающим электрические зарядные станции (ЭЗС) в Москве, окажут поддержку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Поддержим частных инвесторов, устанавливающих электрические зарядные станции. Рассчитываем на активность частных инвесторов. Город... "Поддержим частных инвесторов, устанавливающих электрические зарядные станции. Рассчитываем на активность частных инвесторов. Город... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,83/84,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 44 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Международные резервы России на 3 октября составили $722,5 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 26 сентября международные резервы равнялись $713,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $9,2 млрд, или на 1,3%, в основном из-за положительной... По состоянию на 26 сентября международные резервы равнялись $713,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $9,2 млрд, или на 1,3%, в основном из-за положительной... читать дальше

.

Хорватский оператор Адриатического нефтепровода, компания JANAF, уведомил, что не может больше поставлять нефть сербской NIS (входит в "Газпром нефть"), в отношении которой начали действовать санкции США. Об этом JANAF сообщила на своем сайте. "Хорватская компания JANAF... "Хорватская компания JANAF... читать дальше

.

Крупнейший в Европе производитель сахара Suedzucker AG в первой половине 2025/26 финансового года сократил выручку на 17,5%. Как сообщается в пресс-релизе германской компании, выручка в марте-августе составила 4,199 млрд евро против 5,092 млрд евро за аналогичный период... Как сообщается в пресс-релизе германской компании, выручка в марте-августе составила 4,199 млрд евро против 5,092 млрд евро за аналогичный период... читать дальше

.

Калининградский "Автотор" надеется, что в текущих условиях производство автомобилей может вырасти на 10-12%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Производственные планы "Автотора" формируются и корректируются с учетом анализа автомобильного рынка страны. В... "Производственные планы "Автотора" формируются и корректируются с учетом анализа автомобильного рынка страны. В... читать дальше

.

Промышленные кластеры в России в 2026 и 2027 годах получат по 280 млн рублей государственной поддержки, средства заложены в бюджет РФ, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов в ходе международного форума-выставки InRussia в Минводах. "Что касается... "Что касается... читать дальше

.

В пятницу, 10 октября, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 26,08 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

В пятницу, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 4,59 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В пятницу, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.

Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, в 3-м квартале 2025 финансового года зафиксировала снижение чистой прибыли на 11%, при этом скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

.

ЦБ только начал обсуждение с рынком возможной частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), оно займет время, говорить о сроках пока рано, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы рассматриваем оба варианта. И... "Мы рассматриваем оба варианта. И... читать дальше

.