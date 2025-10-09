.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2604,6 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Ускорение недельной инфляции в РФ вызвано волатильными компонентами - Набиуллина
Ускорение недельной инфляции в РФ вызвано волатильными компонентами - плодоовощами и бензином, динамика устойчивых идет на летнем уровне, даже чуть ниже августа, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках форума Банка...
 
Затраты на цифровизацию бизнеса превысят 6 трлн руб.
На цифровизацию за 2024 г. компании различных отраслей потратили 4,88 трлн руб., эти расходы растут ежегодно на 27–28%. А за 2025 г. инвестиции в цифровизацию предприятий могут достигнуть 6,1 трлн руб., сообщила "Ведомостям" руководитель отдела...
 
Доля коротких вкладов достигла рекорда
По итогам августа доля коротких вкладов сроком до 180 дней в общем объеме рублевых сбережений приблизилась к 30%, сообщили "Известиям" в ЦБ. Это рекордный уровень - он в полтора раза превышает показатели начала 2025-го года, следует из данных...
 
09 октября 2025 года 10:43

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2604,6 млрд руб.

 0
9 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 2604,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2772,8 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
09 октября 2025 года 16:31
Обсуждение рабочей версия ГОСТа на комплексы light industrial продлится до конца этого года
Первая редакция ГОСТа на производственные комплексы формата light industrial направлена в Росстандарт, его принятие позволит активнее привлекать инвестиции в такие проекты и обсуждать меры господдержки для них.

"Внесли в Росстандарт для официального утверждения первую...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 16:23
Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются успешно - Путин
Торгово-экономические связи Москвы и Баку, несмотря на трагедию с крушением азербайджанского самолета, развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на это, наши интересы, взаимные интересы во многих сферах совпадают, очень близки. И, прежде всего,...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 16:16
За полугодие дефицит бюджета Германии снизился на 15%
Дефицит всех общественных бюджетов Германии в 1-м полугодии составил 58,5 млрд евро по сравнению с 68,6 млрд евро за аналогичный период 2024 года, сообщило Федеральное статагентство страны (Destatis). Таким образом, он сократился почти на 15%.

Доходы выросли примерно на...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 9 октября растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 49,9 пункта (1,947%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2612,41 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2618,17 (+2,17%) пункта, минимальное - 2521,85...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 16:09
Москва поддержит частную установку зарядных станций для электромобилей - Собянин
Частным инвесторам, устанавливающим электрические зарядные станции (ЭЗС) в Москве, окажут поддержку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Поддержим частных инвесторов, устанавливающих электрические зарядные станции. Рассчитываем на активность частных инвесторов. Город...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 9 октября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,83/84,93 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,83/84,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 44 коп., Cредний курс продажи упал...
.
09 октября 2025 года 16:01
Международные резервы РФ с 27 сентября по 3 октября выросли на $9,2 млрд
Международные резервы России на 3 октября составили $722,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 26 сентября международные резервы равнялись $713,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $9,2 млрд, или на 1,3%, в основном из-за положительной...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:54
Из-за санкций США хорватская JANAF не может больше поставлять нефть сербской NIS
Хорватский оператор Адриатического нефтепровода, компания JANAF, уведомил, что не может больше поставлять нефть сербской NIS (входит в "Газпром нефть"), в отношении которой начали действовать санкции США. Об этом JANAF сообщила на своем сайте.

"Хорватская компания JANAF...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:47
В 1-м финполугодии выручка крупнейшего в Европе производителя сахара упала на 17,5%
Крупнейший в Европе производитель сахара Suedzucker AG в первой половине 2025/26 финансового года сократил выручку на 17,5%.

Как сообщается в пресс-релизе германской компании, выручка в марте-августе составила 4,199 млрд евро против 5,092 млрд евро за аналогичный период...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:40
"Автотор" по итогам этого года рассчитывает на рост выпуска автомобилей на 10-12%
Калининградский "Автотор" надеется, что в текущих условиях производство автомобилей может вырасти на 10-12%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Производственные планы "Автотора" формируются и корректируются с учетом анализа автомобильного рынка страны. В...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:32
В 2026-2027 гг. промкластеры в РФ получат в целом 560 млн руб. господдержки
Промышленные кластеры в России в 2026 и 2027 годах получат по 280 млн рублей государственной поддержки, средства заложены в бюджет РФ, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов в ходе международного форума-выставки InRussia в Минводах.

"Что касается...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:30
В пятницу, 10 октября, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 26,08 млрд руб.
В пятницу, 10 октября, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 26,08 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:30
В пятницу, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 4,59 млрд руб.
В пятницу, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 4,59 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:30
В пятницу, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.
В пятницу, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
09 октября 2025 года 15:24
В 3-м финквартале чистая прибыль PepsiCo сократилась на 11%
Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, в 3-м квартале 2025 финансового года зафиксировала снижение чистой прибыли на 11%, при этом скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка.

Как говорится в...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:16
Набиуллина: ЦБ только начал обсуждение частичной приватизации НСПК
ЦБ только начал обсуждение с рынком возможной частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), оно займет время, говорить о сроках пока рано, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматриваем оба варианта. И...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.