Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5347,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3124,64 млрд руб.

9 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 октября составили по Российской Федерации 5347,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5088,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5192,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4954,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 октября составили 3124,64 млрд руб. против 3372,02014 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

