09 октября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
9 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
09 октября 2025 года 16:31
Первая редакция ГОСТа на производственные комплексы формата light industrial направлена в Росстандарт, его принятие позволит активнее привлекать инвестиции в такие проекты и обсуждать меры господдержки для них.
"Внесли в Росстандарт для официального утверждения первую... читать дальше
09 октября 2025 года 16:23
Торгово-экономические связи Москвы и Баку, несмотря на трагедию с крушением азербайджанского самолета, развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на это, наши интересы, взаимные интересы во многих сферах совпадают, очень близки. И, прежде всего,... читать дальше
09 октября 2025 года 16:16
Дефицит всех общественных бюджетов Германии в 1-м полугодии составил 58,5 млрд евро по сравнению с 68,6 млрд евро за аналогичный период 2024 года, сообщило Федеральное статагентство страны (Destatis). Таким образом, он сократился почти на 15%.
Доходы выросли примерно на... читать дальше
09 октября 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 49,9 пункта (1,947%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2612,41 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2618,17 (+2,17%) пункта, минимальное - 2521,85... читать дальше
09 октября 2025 года 16:09
Частным инвесторам, устанавливающим электрические зарядные станции (ЭЗС) в Москве, окажут поддержку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Поддержим частных инвесторов, устанавливающих электрические зарядные станции. Рассчитываем на активность частных инвесторов. Город... читать дальше
09 октября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,83/84,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 44 коп., Cредний курс продажи упал...
09 октября 2025 года 16:01
Международные резервы России на 3 октября составили $722,5 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 26 сентября международные резервы равнялись $713,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $9,2 млрд, или на 1,3%, в основном из-за положительной... читать дальше
09 октября 2025 года 15:54
Хорватский оператор Адриатического нефтепровода, компания JANAF, уведомил, что не может больше поставлять нефть сербской NIS (входит в "Газпром нефть"), в отношении которой начали действовать санкции США. Об этом JANAF сообщила на своем сайте.
"Хорватская компания JANAF... читать дальше
09 октября 2025 года 15:47
Крупнейший в Европе производитель сахара Suedzucker AG в первой половине 2025/26 финансового года сократил выручку на 17,5%.
Как сообщается в пресс-релизе германской компании, выручка в марте-августе составила 4,199 млрд евро против 5,092 млрд евро за аналогичный период... читать дальше
09 октября 2025 года 15:40
Калининградский "Автотор" надеется, что в текущих условиях производство автомобилей может вырасти на 10-12%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"Производственные планы "Автотора" формируются и корректируются с учетом анализа автомобильного рынка страны. В... читать дальше
09 октября 2025 года 15:32
Промышленные кластеры в России в 2026 и 2027 годах получат по 280 млн рублей государственной поддержки, средства заложены в бюджет РФ, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов в ходе международного форума-выставки InRussia в Минводах.
"Что касается... читать дальше
09 октября 2025 года 15:30
В пятницу, 10 октября, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 26,08 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
09 октября 2025 года 15:30
В пятницу, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 4,59 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
09 октября 2025 года 15:30
В пятницу, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
09 октября 2025 года 15:24
Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, в 3-м квартале 2025 финансового года зафиксировала снижение чистой прибыли на 11%, при этом скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка.
Как говорится в... читать дальше
09 октября 2025 года 15:16
ЦБ только начал обсуждение с рынком возможной частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), оно займет время, говорить о сроках пока рано, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы рассматриваем оба варианта. И... читать дальше
