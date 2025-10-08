.
.
.
.
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3316 руб.
.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
РСПП просит отменить новые ставки платы за вред окружающей среде
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина приостановить вступление в силу новых ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026-2030 гг., которые утверждены распоряжением...
 
В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции
В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции. О нем на совещании вице-премьеров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал вице-премьер России Александр Новак., пишут "Известия". Новый план подготовлен с учетом...
 
Рост доходов россиян продолжится в 2026 г., прогнозируют в Финуниверситете
В 2026 году рост доходов россиян продолжится и составит 3-4%. Об этом "Российской газете" заявил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Доходы растут и в нынешнем году. Так, по итогам...
 
08 октября 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3316 руб.

 0  
8 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,55 коп. и составил 11,3316 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,25 руб., максимальный - 11,4225 руб. Было заключено 43653 сделки. Объем торгов составил 84772,16 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,27 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
.
08 октября 2025 года 19:27
Нетто-покупки розничных инвесторов на рынке акций РФ в сентябре достигли максимума с февраля 2022 года
Нетто-покупки розничных инвесторов на российском рынке акций в сентябре достигли максимума с февраля 2022 года в 43,1 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. В августе объем их покупок составлял 5,7 млрд рублей, в июле - 15,2 млрд рублей, в июне...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 19:21
Российские компании в сентябре снизили покупки валюты на 5%
Тенденция роста спроса на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков), начавшаяся в конце июля, в сентябре приостановилась, говорится в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России. В целом, несмотря на рост спроса со стороны отдельных...    читать дальше
.
.
08 октября 2025 года 19:07
Бензин в РФ за неделю с 30 сентября по 6 октября подорожал на 0,85%
Потребительские цены на бензин в России с 30 сентября по 6 октября выросли на 0,85% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,80% с 23 по 29 сентября, на 0,62% с 16 по 22 сентября, на 0,45% с 9 по 15 сентября, на 0,55% со 2 по 8 сентября, на 0,30% с 26 августа по 1...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 19:03
Инфляция в РФ за неделю ускорилась до 0,23%
Рост потребительских цен в РФ с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщила Федеральная служба...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 4%, индекс РТС - на 3,5%
Рынок акций РФ завершил торги снижением из-за возросших распродаж в условиях опасений эскалации геополитической напряженности и ожиданий паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступала растущая нефть

В Азии в среду преобладала негативная...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 18:49
Власти США ввели экспортные ограничения в отношении 26 компаний из КНР, Турции и ОАЭ
Американские власти ввели экспортные ограничения в отношении ряда компаний из КНР, Турции и ОАЭ из-за того, что их деятельность, по мнению Вашингтона, представляет угрозу нацбезопасности США, говорится в сообщении американского Минторга.

Ограничения коснулись в общей...
.
08 октября 2025 года 18:45
В Сбере считают, что банковский сектор может уложиться в прогноз по росту корпоративного кредитования на 2025 год
Банковский сектор может уложиться в прогноз по росту корпоративного кредитования на 2025 год, об устойчивости активизации этого сегмента в последние месяцы можно будет судить после публикации статистики за сентябрь, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 18:37
Объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году может превысить 37 млрд руб.
Объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году, заложенный в текущий проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, может быть увеличен ко второму чтению документа в Госдуме. Как сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 18:32
США отложили санкции против сербской NIS еще на неделю
Санкции США против сербской энергокомпании NIS будут отложены еще на одну неделю, сообщает сегодня издание "Нова экономия". "На встрече высшего и среднего руководства NIS сегодня утром менеджерам сообщили, что санкции США против NIS будут отложены еще на неделю", - пишет газета...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 18:25
Саудовская Аравия ведет переговоры о привлечении кредита размером до $10 млрд
Саудовская Аравия инициировала переговоры о привлечении кредита объемом до $10 млрд для финансирования мер по диверсификации экономики страны, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, министерство финансов Саудовской Аравии ведет...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 18:17
Россия к 2030 году может увеличить продажи продукции АПК в Западную Африку до более $450 млн
РФ к 2030 году может нарастить продажи продукции АПК в Западную Африку до более $450 млн. Такой прогноз экспортного потенциала представил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на сессии в рамках международной выставки "Золотая осень - 2025" в среду в...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 18:11
Сбербанк не планирует понижать прогноз по ROE на 2025 год с уровня свыше 22%
Сбербанк в октябре оценит целесообразность пересмотра прогноза по основным финансовым показателям на 2025 год, ожидания по рентабельности капитала (ROE) с уровня свыше 22% точно понижать не будет, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 18:07
Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,715 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 18:05
В текущем году группа "Черкизово" инвестировала в IT-технологии и автоматизацию 1,5 млрд руб
Группа "Черкизово", один из лидеров в производстве мясной продукции в РФ, в 2025 году инвестировала 1,5 млрд рублей в IT-технологии и автоматизацию, сообщил директор по информационным технологиям группы Владислав Беляев на пленарной сессии в рамках выставки "Золотая осень -...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 17:56
Сбербанк ожидает, что правительство в ноябре снизит размер возмещения по льготной ипотеке на 0,5 п.п.
Сбербанк ожидает, что правительство в ноябре снизит размер возмещения по льготной ипотеке на 0,5 процентного пункта (п.п.), что может негативно отразиться на выдачах в последние месяцы года, заявил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов в...    читать дальше
.
