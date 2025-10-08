.
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 октября
08 октября 2025 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 октября

8 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 9 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10432,22 (+28,32) руб./грамм; на серебро - 127,03 (-0,9) руб./грамм; на платину - 4270,95 (+3,44) руб./грамм; на палладий - 3521,11 (+133,44) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.

Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
08 октября 2025 года 19:27
Нетто-покупки розничных инвесторов на рынке акций РФ в сентябре достигли максимума с февраля 2022 года
Нетто-покупки розничных инвесторов на российском рынке акций в сентябре достигли максимума с февраля 2022 года в 43,1 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. В августе объем их покупок составлял 5,7 млрд рублей, в июле - 15,2 млрд рублей, в июне... читать дальше
.08 октября 2025 года 19:21
Тенденция роста спроса на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков), начавшаяся в конце июля, в сентябре приостановилась, говорится в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России. В целом, несмотря на рост спроса со стороны отдельных... читать дальше
.08 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,55 коп. и составил 11,3316 руб. Минимальный курс юаня составил 11,25 руб., максимальный - 11,4225 руб. Было заключено 43653 сделки. Объем торгов составил 84772,16 млн...
.08 октября 2025 года 19:07
Потребительские цены на бензин в России с 30 сентября по 6 октября выросли на 0,85% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,80% с 23 по 29 сентября, на 0,62% с 16 по 22 сентября, на 0,45% с 9 по 15 сентября, на 0,55% со 2 по 8 сентября, на 0,30% с 26 августа по 1... читать дальше
.08 октября 2025 года 19:03
Рост потребительских цен в РФ с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщила Федеральная служба... читать дальше
.08 октября 2025 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги снижением из-за возросших распродаж в условиях опасений эскалации геополитической напряженности и ожиданий паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступала растущая нефть В Азии в среду преобладала негативная... читать дальше
.08 октября 2025 года 18:49
Американские власти ввели экспортные ограничения в отношении ряда компаний из КНР, Турции и ОАЭ из-за того, что их деятельность, по мнению Вашингтона, представляет угрозу нацбезопасности США, говорится в сообщении американского Минторга. Ограничения коснулись в общей...
.08 октября 2025 года 18:45
В Сбере считают, что банковский сектор может уложиться в прогноз по росту корпоративного кредитования на 2025 год
Банковский сектор может уложиться в прогноз по росту корпоративного кредитования на 2025 год, об устойчивости активизации этого сегмента в последние месяцы можно будет судить после публикации статистики за сентябрь, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор... читать дальше
.08 октября 2025 года 18:37
Объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году может превысить 37 млрд руб.
Объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году, заложенный в текущий проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, может быть увеличен ко второму чтению документа в Госдуме. Как сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон... читать дальше
.08 октября 2025 года 18:32
Санкции США против сербской энергокомпании NIS будут отложены еще на одну неделю, сообщает сегодня издание "Нова экономия". "На встрече высшего и среднего руководства NIS сегодня утром менеджерам сообщили, что санкции США против NIS будут отложены еще на неделю", - пишет газета... читать дальше
.08 октября 2025 года 18:25
Саудовская Аравия инициировала переговоры о привлечении кредита объемом до $10 млрд для финансирования мер по диверсификации экономики страны, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, министерство финансов Саудовской Аравии ведет... читать дальше
.08 октября 2025 года 18:17
РФ к 2030 году может нарастить продажи продукции АПК в Западную Африку до более $450 млн. Такой прогноз экспортного потенциала представил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на сессии в рамках международной выставки "Золотая осень - 2025" в среду в... читать дальше
.08 октября 2025 года 18:11
Сбербанк в октябре оценит целесообразность пересмотра прогноза по основным финансовым показателям на 2025 год, ожидания по рентабельности капитала (ROE) с уровня свыше 22% точно понижать не будет, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас... читать дальше
.08 октября 2025 года 18:07
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics. Тем временем товарные запасы бензина... читать дальше
.08 октября 2025 года 18:05
Группа "Черкизово", один из лидеров в производстве мясной продукции в РФ, в 2025 году инвестировала 1,5 млрд рублей в IT-технологии и автоматизацию, сообщил директор по информационным технологиям группы Владислав Беляев на пленарной сессии в рамках выставки "Золотая осень -... читать дальше
.08 октября 2025 года 17:56
Сбербанк ожидает, что правительство в ноябре снизит размер возмещения по льготной ипотеке на 0,5 п.п.
Сбербанк ожидает, что правительство в ноябре снизит размер возмещения по льготной ипотеке на 0,5 процентного пункта (п.п.), что может негативно отразиться на выдачах в последние месяцы года, заявил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов в... читать дальше
