Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5192,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3372,02 млрд руб.

8 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 октября составили по Российской Федерации 5192,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4954,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6269,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6014,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 октября составили 3372,02 млрд руб. против 3106,98955 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

