Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5192,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3372,02 млрд руб.
.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
РСПП просит отменить новые ставки платы за вред окружающей среде
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина приостановить вступление в силу новых ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026-2030 гг., которые утверждены распоряжением...
 
В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции
В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции. О нем на совещании вице-премьеров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал вице-премьер России Александр Новак., пишут "Известия". Новый план подготовлен с учетом...
 
Рост доходов россиян продолжится в 2026 г., прогнозируют в Финуниверситете
В 2026 году рост доходов россиян продолжится и составит 3-4%. Об этом "Российской газете" заявил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Доходы растут и в нынешнем году. Так, по итогам...
 
08 октября 2025 года 09:05

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5192,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3372,02 млрд руб.

 0
8 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 октября составили по Российской Федерации 5192,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4954,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6269,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6014,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 октября составили 3372,02 млрд руб. против 3106,98955 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
.
НОВОСТИ
08 октября 2025 года 13:18
Участники томского кластера электроники к 2035 г. займут 30% внутреннего рынка в своих нишах, прогнозирует Минпромторг
Участники промышленного кластера в Томской области по электронике и беспилотным технологиям к 2035 году должны занять до 30% внутреннего рынка в своих нишах, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Мы ставим перед собой амбициозные цели. К 2035...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 8 октября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 39,18 пункта (1,468%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2629,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2677,64 (+0,34%) пункта,...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 13:10
Программа льготного лизинга в гражданском судостроении будет расширена по мере появления допфинансирования в бюджете РФ
Государство планирует расширять программу льготного лизинга в гражданском судостроении по мере появления источников дополнительного финансирования в бюджете РФ, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам. "По лизинговой программе у нас механизмы все отработаны,...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 8 октября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,35/85,36 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,35/85,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал...
.
08 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 8 октября Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 95,14/99,66 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 95,14/99,66 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 35 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
08 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 8 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,5/83,35 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,5/83,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...
.
08 октября 2025 года 13:01
Калужский "Кристалл" за 9 месяцев увеличил выручку на 20,2%
ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" ("КЛВЗ Кристалл", основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл") в январе-сентябре 2025 года получило выручку в размере 3,04 млрд рублей, что на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 12:54
Сбербанк может подключить еще 30 банков к сервису оплаты по Bluetooth "Вжух"
Сбербанк получил обращения о подключении к его сервису оплаты по Bluetooth "Вжух" от 30 банков, заявил журналистам президент, председатель правления банка Герман Греф в кулуарах Финополиса.

"Вжух" доступен абсолютно всему рынку: уже 30 банков обратились к нам и ожидают...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 12:46
Сбербанк поддерживает предложение о включении банков маркетплейсов в число системно значимых кредитных организаций
Сбербанк поддерживает идею включить банки маркетплейсов в перечень системно значимых кредитных организаций, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Мы поддерживаем предложение о включении банков маркетплейсов в число системно значимых. Если смотреть на...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 12:37
"Фанагория" сохраняет на этот год планы роста производства на 10%
По итогам текущего года ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, прогнозирует рост производства винодельческой продукции на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"В...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 12:29
Экспорт нефти из Ирана достиг рекордных уровней
Иран увеличил суточную добычу нефти более чем на 120 тыс. баррелей, экспорт сырья достиг рекордных уровней в последние месяцы, несмотря на санкции, передает агентство Shana слова министра нефти и газа страны Мохсена Пакнежада. Он подчеркнул, что возможное введение snapback...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 12:22
Tesla запустила в продажу более доступные версии внедорожника Model Y и седана Model 3
Американская компания Tesla запустила в продажу более доступные версии внедорожника Model Y и седана Model 3.

Согласно ее сайту, Model Y версии Standard стоит чуть менее $40 тыс., аналогичная версия Model 3 - около $37 тыс. Новые модели примерно на $5 тыс. дешевле...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 12:14
Гражданам законодательно разрешат комплексно реструктуризировать кредиты и займы
Граждане-заемщики, допустившие просрочки по кредитам и займам, смогут воспользоваться комплексным урегулированием задолженности со всеми кредиторами, если будет принят внесенный в среду в Госдуму законопроект.

Документ (N1034778-8) размещен в среду в электронной базе...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 12:07
Акционеры "Новабев групп" утвердили дивиденды за 1-е полугодие в 20 рублей на акцию
Акционеры "Новабев групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции, на внеочередном собрании утвердили рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов за первое полугодие в размере 20 рублей на акцию, сообщает компания.

Общая сумма -...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 12:01
ВТБ разместит 8 октября однодневные бонды серии КС-4-1058 на 100 млрд руб. по цене 99,9558% от номинала
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1058 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9558% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,14%...    читать дальше
.
08 октября 2025 года 11:59
Совет директоров девелопера "ПИК" рассматривает консолидацию акций и отмену дивполитики
Совет директоров ПАО "ПИК-специализированный застройщик" (ПИК СЗ) в среду рассматривает вопрос о консолидации акций, сообщила компания на ленте раскрытия.

Предлагаемый коэффициент обратного сплита "ПИК" пока не раскрывает. Сейчас цена акций девелопера - порядка 500...    читать дальше
.
