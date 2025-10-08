ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 81,9349 руб., курс евро - в размере 95,6722 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 95,6722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 116,23 коп.

8 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 81,9349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 106,51 коп.

Участники промышленного кластера в Томской области по электронике и беспилотным технологиям к 2035 году должны занять до 30% внутреннего рынка в своих нишах, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Мы ставим перед собой амбициозные цели. К 2035... "Мы ставим перед собой амбициозные цели. К 2035... читать дальше

К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 39,18 пункта (1,468%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2629,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2677,64 (+0,34%) пункта,... читать дальше

Государство планирует расширять программу льготного лизинга в гражданском судостроении по мере появления источников дополнительного финансирования в бюджете РФ, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам. "По лизинговой программе у нас механизмы все отработаны,... читать дальше

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,35/85,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 95,14/99,66 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 35 коп., Cредний курс продажи упал на...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,5/83,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...

ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" ("КЛВЗ Кристалл", основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл") в январе-сентябре 2025 года получило выручку в размере 3,04 млрд рублей, что на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

Сбербанк получил обращения о подключении к его сервису оплаты по Bluetooth "Вжух" от 30 банков, заявил журналистам президент, председатель правления банка Герман Греф в кулуарах Финополиса. "Вжух" доступен абсолютно всему рынку: уже 30 банков обратились к нам и ожидают... "Вжух" доступен абсолютно всему рынку: уже 30 банков обратились к нам и ожидают... читать дальше

Сбербанк поддерживает идею включить банки маркетплейсов в перечень системно значимых кредитных организаций, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Мы поддерживаем предложение о включении банков маркетплейсов в число системно значимых. Если смотреть на... читать дальше

По итогам текущего года ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, прогнозирует рост производства винодельческой продукции на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщили "Интерфаксу" в компании. "В... "В... читать дальше

Иран увеличил суточную добычу нефти более чем на 120 тыс. баррелей, экспорт сырья достиг рекордных уровней в последние месяцы, несмотря на санкции, передает агентство Shana слова министра нефти и газа страны Мохсена Пакнежада. Он подчеркнул, что возможное введение snapback... читать дальше

Американская компания Tesla запустила в продажу более доступные версии внедорожника Model Y и седана Model 3. Согласно ее сайту, Model Y версии Standard стоит чуть менее $40 тыс., аналогичная версия Model 3 - около $37 тыс. Новые модели примерно на $5 тыс. дешевле... Согласно ее сайту, Model Y версии Standard стоит чуть менее $40 тыс., аналогичная версия Model 3 - около $37 тыс. Новые модели примерно на $5 тыс. дешевле... читать дальше

Граждане-заемщики, допустившие просрочки по кредитам и займам, смогут воспользоваться комплексным урегулированием задолженности со всеми кредиторами, если будет принят внесенный в среду в Госдуму законопроект. Документ (N1034778-8) размещен в среду в электронной базе... Документ (N1034778-8) размещен в среду в электронной базе... читать дальше

Акционеры "Новабев групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции, на внеочередном собрании утвердили рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов за первое полугодие в размере 20 рублей на акцию, сообщает компания. Общая сумма -... Общая сумма -... читать дальше

октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1058 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9558% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,14%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,14%... читать дальше

Совет директоров ПАО "ПИК-специализированный застройщик" (ПИК СЗ) в среду рассматривает вопрос о консолидации акций, сообщила компания на ленте раскрытия. Предлагаемый коэффициент обратного сплита "ПИК" пока не раскрывает. Сейчас цена акций девелопера - порядка 500... Предлагаемый коэффициент обратного сплита "ПИК" пока не раскрывает. Сейчас цена акций девелопера - порядка 500... читать дальше

