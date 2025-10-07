.
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 октября
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
ВБ ухудшил прогноз роста ВВП России на 2025 г. до 0,9% с 1,4% ранее, на 2026 г. - до 0,8% против 1,2%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление роста ВВП России в 2025 году до 0,9%, в 2026 году - до 0,8%, говорится в докладе организации. Июньский прогноз предусматривал рост на 1,4% и 1,2% соответственно. Прогноз на 2027 год был понижен до 1%...
 
Затраты на IT в нефтегазовом секторе РФ выросли в 2,5 раза
Российский нефтегазовый сектор стремительно наращивает цифровизацию. "Коммерсант" ознакомился с исследованием "Пульс цифровизации" IT-холдинга Т1. Аналитики отмечают, что российские нефтегазовые компании нарастили инвестиции в IT в 2,5 раза за 2024...
 
Страховщики предлагают изменить системы ОМС и ДМС
Страховое сообщество готовит предложения по трансформации медицинского страхования. Речь идет о более эффективном взаимодействии программ обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования, сообщил в интервью "Российской газете"...
 
07 октября 2025 года 17:53

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 октября

 0  
7 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 8 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10403,9 (+34,87) руб./грамм; на серебро - 127,93 (+0,9) руб./грамм; на платину - 4267,51 (-7,44) руб./грамм; на палладий - 3387,67 (+14,67) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
07 октября 2025 года 19:01
Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, индекс РТС - на 2,1%
Рынок акций РФ завершил торги ростом фондовых индикаторов на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и опасений вероятной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ.

читать дальше
07 октября 2025 года 18:56
ЕС готовит санкции против банков из РФ, Белоруссии, Центральной Азии из-за операций с привязанным к российскому рублю стейблкоином
Европейский союз разрабатывает санкции против привязанного к российскому рублю стейблкоина А7А5, которые также затронут осуществляющие с ним операции банки в Белоруссии и ряде других стран, сообщило Bloomberg.

Сообщается, что под санкции ЕС могут попасть "несколько...

читать дальше
07 октября 2025 года 18:50
Минздрав предлагает увеличить штрафные санкции.за отказ выпускника медвуза отрабатывать стоимость обучения
Порядка 35% выпускников медицинских вузов и не менее 40% выпускников программ среднего профобразования не идут работать в государственную систему здравоохранения России после завершения обучения, сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

"Ежегодно, к...

читать дальше
07 октября 2025 года 18:44
BMW увеличил продажи в третьем квартале на 8,8%
Германский автопроизводитель BMW AG (SPB: BMW) увеличил продажи в третьем квартале 2025 года на 8,8% в годовом сравнении, до 588,3 тыс. автомобилей.

читать дальше
07 октября 2025 года 18:38
Системный оператор прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане
"Системный оператор" прогнозирует появление еще двух сложных энергодефицитных районов, сообщил предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в своем выступлении на тарифной конференции ФАС.

"У нас проявился следующий энергодефицит - в Дагестане, энергорайон Каспий....

читать дальше
07 октября 2025 года 18:30
Водный транспорт могут обложить сборами по аналогии с авиацией
Министерство транспорта РФ думает над инструментами внедрения сборов на водном транспорте по аналогии с авиационной отраслью, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

читать дальше
07 октября 2025 года 18:22
Популярность стейблкойнов угрожает банкам развивающихся стран
Повсеместное распространение стейблкойнов - цифровых активов, привязанных к национальным валютам - может привести к оттоку $1 трлн депозитов из банков развивающихся экономик в ближайшие три года, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков Standard Chartered.

Порядка 99%...

читать дальше
07 октября 2025 года 18:13
Количество промплощадей в Москве к 2030 г. увеличится до 25 млн кв. м, прогнозируют столичные власти
В столице к 2030 году количество промышленных площадей увеличится до 25 млн кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

читать дальше
07 октября 2025 года 18:05
Цены на нефть перешли к снижению
Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник на фоне опасений по поводу избытка предложения.

читать дальше
07 октября 2025 года 17:54
Dongfeng отзывает в РФ 12,4 тыс. тягачей для замены ремня безопасности
Российское представительство китайского автоконцерна Dongfeng (ООО "Дунфэн Мотор Рус") отзывает в РФ 12,435 тыс. седельных тягачей Dongfeng DFH4180 (GX) для замены ремня безопасности из-за некорректной работы, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат грузовики,...

читать дальше
07 октября 2025 года 17:53
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 октября
ЦБ РФ с 8 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10403,9 (+34,87) руб./грамм; на серебро - 127,93 (+0,9) руб./грамм; на платину - 4267,51 (-7,44) руб./грамм; на палладий - 3387,67 (+14,67) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Это автоматическое сообщение.
07 октября 2025 года 17:51
ЦБ РФ установил курс евро с 8 октября в размере 95,6722 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 95,6722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 116,23 коп.

Это автоматическое сообщение.

Это автоматическое сообщение.
07 октября 2025 года 17:51
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 октября в размере 81,9349 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 81,9349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 106,51 коп.

Это автоматическое сообщение.

Это автоматическое сообщение.
07 октября 2025 года 17:46
МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 г.
Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило прогноз роста мощностей в сфере возобновляемой энергетики в США на период до 2030 года включительно в связи с преждевременным прекращением действия федеральных налоговых льгот и регуляторных изменений при администрации...
07 октября 2025 года 17:38
ЦБ РФ включил банк "ДОМ.РФ" в список системно значимых кредитных организаций
Банк России обновил список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), включив туда банк "ДОМ.РФ", следует из материалов на сайте регулятора.

ЦБ также исключил из списка Росбанк и банк "Открытие", которые с 1 января 2025 года перестали существовать после...    читать дальше
07
ВБ улучшил оценку роста экономики Молдавии и Узбекистана в 2025-2026 гг. , повысил прогноз по Армении на 2025 г. и ухудшил по Азербайджану
Всемирный банк (ВБ) ожидает рост ВВП Молдавии в 2025 году на 1,5%, в 2026 году - на 2,7%, сообщается в октябрьском докладе для стран Европы и Центральной Азии (Europe and Central Asia Economic Update).

В июне ВБ рассчитывал на укрепление экономики Молдавии в этом году...    читать дальше
