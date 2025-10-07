.
.
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1787,8 млрд руб.
.
ВБ ухудшил прогноз роста ВВП России на 2025 г. до 0,9% с 1,4% ранее, на 2026 г. - до 0,8% против 1,2%
07 октября 2025 года 10:34
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1787,8 млрд руб.
|0
7 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 1787,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2915,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
.
07 октября 2025 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги ростом фондовых индикаторов на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и опасений вероятной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос... читать дальше
.07 октября 2025 года 18:56
ЕС готовит санкции против банков из РФ, Белоруссии, Центральной Азии из-за операций с привязанным к российскому рублю стейблкоином
Европейский союз разрабатывает санкции против привязанного к российскому рублю стейблкоина А7А5, которые также затронут осуществляющие с ним операции банки в Белоруссии и ряде других стран, сообщило Bloomberg. Сообщается, что под санкции ЕС могут попасть "несколько... читать дальше
.07 октября 2025 года 18:50
Минздрав предлагает увеличить штрафные санкции.за отказ выпускника медвуза отрабатывать стоимость обучения
Порядка 35% выпускников медицинских вузов и не менее 40% выпускников программ среднего профобразования не идут работать в государственную систему здравоохранения России после завершения обучения, сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. "Ежегодно, к... читать дальше
.07 октября 2025 года 18:44
Германский автопроизводитель BMW AG (SPB: BMW) увеличил продажи в третьем квартале 2025 года на 8,8% в годовом сравнении, до 588,3 тыс. автомобилей. Как говорится в сообщении BMW, продажи в Европе выросли на 9,3%, в том числе в Германии - на 12,3%, в США - на 24,9%.... читать дальше
.07 октября 2025 года 18:38
"Системный оператор" прогнозирует появление еще двух сложных энергодефицитных районов, сообщил предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в своем выступлении на тарифной конференции ФАС. "У нас проявился следующий энергодефицит - в Дагестане, энергорайон Каспий.... читать дальше
.07 октября 2025 года 18:30
Министерство транспорта РФ думает над инструментами внедрения сборов на водном транспорте по аналогии с авиационной отраслью, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Идет работа в области авиации и морского транспорта. Действует механизм сбора целевых средств на... читать дальше
.07 октября 2025 года 18:22
Повсеместное распространение стейблкойнов - цифровых активов, привязанных к национальным валютам - может привести к оттоку $1 трлн депозитов из банков развивающихся экономик в ближайшие три года, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков Standard Chartered. Порядка 99%... читать дальше
.07 октября 2025 года 18:13
Количество промплощадей в Москве к 2030 г. увеличится до 25 млн кв. м, прогнозируют столичные власти
В столице к 2030 году количество промышленных площадей увеличится до 25 млн кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "На сегодняшний день это почти 755 тыс. рабочих мест, это 4,6 тыс. предприятий, это 12 млн метров... читать дальше
.07 октября 2025 года 18:05
Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник на фоне опасений по поводу избытка предложения. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:44 МСК составляет $65,15 за баррель, что на $0,32 (0,49%) ниже, чем на... читать дальше
.07 октября 2025 года 17:54
Российское представительство китайского автоконцерна Dongfeng (ООО "Дунфэн Мотор Рус") отзывает в РФ 12,435 тыс. седельных тягачей Dongfeng DFH4180 (GX) для замены ремня безопасности из-за некорректной работы, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат грузовики,... читать дальше
.07 октября 2025 года 17:53
ЦБ РФ с 8 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10403,9 (+34,87) руб./грамм; на серебро - 127,93 (+0,9) руб./грамм; на платину - 4267,51 (-7,44) руб./грамм; на палладий - 3387,67 (+14,67) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.07 октября 2025 года 17:51
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 95,6722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 116,23 коп. Это автоматическое сообщение.
.07 октября 2025 года 17:51
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 81,9349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 106,51 коп. Это автоматическое сообщение.
.07 октября 2025 года 17:46
Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило прогноз роста мощностей в сфере возобновляемой энергетики в США на период до 2030 года включительно в связи с преждевременным прекращением действия федеральных налоговых льгот и регуляторных изменений при администрации... читать дальше
.07 октября 2025 года 17:38
Банк России обновил список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), включив туда банк "ДОМ.РФ", следует из материалов на сайте регулятора. ЦБ также исключил из списка Росбанк и банк "Открытие", которые с 1 января 2025 года перестали существовать после... читать дальше
.07 октября 2025 года 17:30
ВБ улучшил оценку роста экономики Молдавии и Узбекистана в 2025-2026 гг. , повысил прогноз по Армении на 2025 г. и ухудшил по Азербайджану
Всемирный банк (ВБ) ожидает рост ВВП Молдавии в 2025 году на 1,5%, в 2026 году - на 2,7%, сообщается в октябрьском докладе для стран Европы и Центральной Азии (Europe and Central Asia Economic Update). В июне ВБ рассчитывал на укрепление экономики Молдавии в этом году... читать дальше
.
.