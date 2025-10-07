Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6269,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3106,99 млрд руб.

7 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 октября составили по Российской Федерации 6269,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6014,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5092,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4829 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 октября составили 3106,99 млрд руб. против 3018,9161200000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

