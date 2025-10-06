Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 октября

6 октября. FINMARKET.RU -РФ с 7 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10369,03 (+157,82) руб./грамм; на серебро - 127,03 (+2,24) руб./грамм; на платину - 4274,95 (+88,41) руб./грамм; на палладий - 3373 (+47,46) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49856,731 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 6,004 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,33 коп. и составил 11,5509 руб. Минимальный курс юаня составил 11,472 руб., максимальный - 11,6 руб. Была заключена 39901 сделка. Объем торгов составил 72628,25 млн...

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе за счет закрытия игроками коротких позиций после падения на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Фактором поддержки... читать дальше

Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в сентябре на экспорт по сети РЖД 2,02 млн тонн металла, следует из данных транспортной статистики. Это на 8% ниже августовского показателя, который составлял 2,2 млн тонн. Основной объем экспорта пришелся... Основной объем экспорта пришелся... читать дальше

Иран по итогам испытания разведочной скважины открыл запасы газа на месторождении Пазан, передает агентство Shana слова министра нефти и газа страны Мохсена Пакнежада. По его словам, новые запасы оценены в объеме 10 трлн куб. футов (около 280 млрд куб. м). Месторождение... Месторождение... читать дальше

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на медь в следующем году до $10,5 тыс. за тонну с ранее ожидавшихся $10 тыс. за тонну, сообщает The Wall Street Journal. Это обусловлено перебоями с поставками металла с месторождения Grasberg в Индонезии, которое принадлежит... читать дальше

Китайская BYD в сентябре увеличила продажи электромобилей в Великобритании в 9,8 раза, говорится в ее сообщении. В прошлом месяце компания реализовала на британском рынке 11,27 тыс. электромобилей против 1,15 тыс. годом ранее. С начала года BYD продала в стране немногим... С начала года BYD продала в стране немногим... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 83 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 110,31 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 96,8345 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,20 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Швеция является самым популярным местом проведения первичных размещений акций в Европе в этом году. В Стокгольме с начала года было объявлено об IPO на общую сумму $6,8 млрд, сообщает агентство Bloomberg. При этом на этой неделе на бирже Nasdaq в Стокгольме пройдет... При этом на этой неделе на бирже Nasdaq в Стокгольме пройдет... читать дальше

РФ в январе-августе этого года сохранила позицию основного импортера рыбной продукции из Турции, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на данные турецкой таможенной статистики. Так, доля РФ в экспортных отгрузках Турции за этот период составила 30% в натуральном... читать дальше

Американские фондовые индексы в основном растут в начале торгов в понедельник. Участники рынка продолжают следить за ситуацией с приостановкой работы правительства США, или шатдауном, который длится уже шестой день. В понедельник конгрессмены будут вновь голосовать по... В понедельник конгрессмены будут вновь голосовать по... читать дальше

октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1056 на 11 млрд 15 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

Минцифры РФ повторно предлагает лишить себя полномочий по централизованной закупки офисного и антивирусного ПО для федеральных министерств и ведомств. Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых... читать дальше

Граждане, проходящие процедуру реструктуризации долгов в банкротстве, смогут беспрепятственно тратить с любых счетов деньги, защищенные законом от взыскания, разрешения от финансового управляющего требоваться не будет, соответствующий законопроект разрабатывает... читать дальше

