НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5092,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3018,92 млрд руб.
.
06 октября 2025 года 09:07
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5092,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3018,92 млрд руб.
6 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 октября составили по Российской Федерации 5092,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4829 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5256,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4996,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 октября составили 3018,92 млрд руб. против 3018,32895 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
.
06 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 октября снизилась на 0,01% и составила 49856,731 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49856,731 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 6,004 млрд руб., или на...
.06 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,33 коп. и составил 11,5509 руб. Минимальный курс юаня составил 11,472 руб., максимальный - 11,6 руб. Была заключена 39901 сделка. Объем торгов составил 72628,25 млн...
.06 октября 2025 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе за счет закрытия игроками коротких позиций после падения на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Фактором поддержки... читать дальше
.06 октября 2025 года 18:48
Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в сентябре на экспорт по сети РЖД 2,02 млн тонн металла, следует из данных транспортной статистики. Это на 8% ниже августовского показателя, который составлял 2,2 млн тонн. Основной объем экспорта пришелся... читать дальше
.06 октября 2025 года 18:36
Иран по итогам испытания разведочной скважины открыл запасы газа на месторождении Пазан, передает агентство Shana слова министра нефти и газа страны Мохсена Пакнежада. По его словам, новые запасы оценены в объеме 10 трлн куб. футов (около 280 млрд куб. м). Месторождение... читать дальше
.06 октября 2025 года 18:23
Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на медь в следующем году до $10,5 тыс. за тонну с ранее ожидавшихся $10 тыс. за тонну, сообщает The Wall Street Journal. Это обусловлено перебоями с поставками металла с месторождения Grasberg в Индонезии, которое принадлежит... читать дальше
.06 октября 2025 года 18:09
Китайская BYD в сентябре увеличила продажи электромобилей в Великобритании в 9,8 раза, говорится в ее сообщении. В прошлом месяце компания реализовала на британском рынке 11,27 тыс. электромобилей против 1,15 тыс. годом ранее. С начала года BYD продала в стране немногим... читать дальше
.06 октября 2025 года 17:42
ЦБ РФ с 7 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10369,03 (+157,82) руб./грамм; на серебро - 127,03 (+2,24) руб./грамм; на платину - 4274,95 (+88,41) руб./грамм; на палладий - 3373 (+47,46) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.06 октября 2025 года 17:40
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 83 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 110,31 коп. Это автоматическое сообщение.
.06 октября 2025 года 17:40
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 96,8345 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,20 коп. Это автоматическое сообщение.
.06 октября 2025 года 17:29
Швеция является самым популярным местом проведения первичных размещений акций в Европе в этом году. В Стокгольме с начала года было объявлено об IPO на общую сумму $6,8 млрд, сообщает агентство Bloomberg. При этом на этой неделе на бирже Nasdaq в Стокгольме пройдет... читать дальше
.06 октября 2025 года 17:21
РФ в январе-августе этого года сохранила позицию основного импортера рыбной продукции из Турции, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на данные турецкой таможенной статистики. Так, доля РФ в экспортных отгрузках Турции за этот период составила 30% в натуральном... читать дальше
.06 октября 2025 года 17:09
Американские фондовые индексы в основном растут в начале торгов в понедельник. Участники рынка продолжают следить за ситуацией с приостановкой работы правительства США, или шатдауном, который длится уже шестой день. В понедельник конгрессмены будут вновь голосовать по... читать дальше
.06 октября 2025 года 16:53
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1056 на 11 млрд 15 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.06 октября 2025 года 16:47
Минцифры повторно предлагает лишить себя полномочий по централизованной закупки софта для федеральных министерств и ведомств
Минцифры РФ повторно предлагает лишить себя полномочий по централизованной закупки офисного и антивирусного ПО для федеральных министерств и ведомств. Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых... читать дальше
.06 октября 2025 года 16:30
Граждане, проходящие процедуру реструктуризации долгов в банкротстве, смогут беспрепятственно тратить с любых счетов деньги, защищенные законом от взыскания, разрешения от финансового управляющего требоваться не будет, соответствующий законопроект разрабатывает... читать дальше
