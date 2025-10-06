Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5092,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3018,92 млрд руб.

6 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 октября составили по Российской Федерации 5092,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4829 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5256,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4996,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 октября составили 3018,92 млрд руб. против 3018,32895 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.