ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Регионы смогут учреждать ипотечные МФО для расширения доступности жилья
С 22 октября на финансовом рынке начнут действовать ипотечные микрокредитные компании (МКК), сообщил ЦБ. Они создаются в соответствии с законом, подписанным президентом в июле, для реализации государственных программ по расширению доступности жилья...
 
ФАС спорит с бизнесом о конкуренции в сфере интеллектуальной собственности
Бизнес опасается проектируемых Федеральной антимонопольной службой (ФАС) мер, которые лишат правообладателей иммунитета от обвинений в монополизации рынков в сфере интеллектуальной собственности, следует из письма четырех главных деловых ассоциаций...
 
Банки "партизанят" в "App Store"
Банки все активнее осваивают "партизанскую" тактику вывода своих приложений в App Store, маскируя их в том числе под приложения со сторонними названиями или вовсе под онлайн-игры. Несмотря на то что продержаться им там удается не больше суток, за...
 
06 октября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
6 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide февраль 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
06 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 октября снизилась на 0,01% и составила 49856,731 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49856,731 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 6,004 млрд руб., или на...
.
06 октября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5509 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,33 коп. и составил 11,5509 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,472 руб., максимальный - 11,6 руб. Была заключена 39901 сделка. Объем торгов составил 72628,25 млн...
.
06 октября 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 1,7%, индекс РТС - на 0,3%
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе за счет закрытия игроками коротких позиций после падения на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Фактором поддержки...
.
06 октября 2025 года 18:48
Российские сталепроизводители за сентябрь сократили экспорт по сети РЖД на 8%
Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в сентябре на экспорт по сети РЖД 2,02 млн тонн металла, следует из данных транспортной статистики. Это на 8% ниже августовского показателя, который составлял 2,2 млн тонн.

Основной объем экспорта пришелся...

Основной объем экспорта пришелся...    читать дальше
.
06 октября 2025 года 18:36
Иран открыл новые запасы газа на месторождении Пазан в объеме около 280 млрд кубометров
Иран по итогам испытания разведочной скважины открыл запасы газа на месторождении Пазан, передает агентство Shana слова министра нефти и газа страны Мохсена Пакнежада. По его словам, новые запасы оценены в объеме 10 трлн куб. футов (около 280 млрд куб. м).

Месторождение...

Месторождение...    читать дальше
.
06 октября 2025 года 18:23
Goldman Sachs повысил прогноз цен на медь в 2026 году до $10,5 тыс. за тонну
Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на медь в следующем году до $10,5 тыс. за тонну с ранее ожидавшихся $10 тыс. за тонну, сообщает The Wall Street Journal. Это обусловлено перебоями с поставками металла с месторождения Grasberg в Индонезии, которое принадлежит...
.
06 октября 2025 года 18:09
В сентябре продажи электромобилей китайской BYD в Великобритании выросли в 9,8 раза
Китайская BYD в сентябре увеличила продажи электромобилей в Великобритании в 9,8 раза, говорится в ее сообщении. В прошлом месяце компания реализовала на британском рынке 11,27 тыс. электромобилей против 1,15 тыс. годом ранее.

С начала года BYD продала в стране немногим...

С начала года BYD продала в стране немногим...    читать дальше
.
06 октября 2025 года 17:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 октября
ЦБ РФ с 7 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10369,03 (+157,82) руб./грамм; на серебро - 127,03 (+2,24) руб./грамм; на платину - 4274,95 (+88,41) руб./грамм; на палладий - 3373 (+47,46) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
06 октября 2025 года 17:40
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 октября в размере 83 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 83 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 110,31 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
06 октября 2025 года 17:40
ЦБ РФ установил курс евро с 7 октября в размере 96,8345 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 96,8345 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,20 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
06 октября 2025 года 17:29
В 2025 году Швеция стала самым популярным местом для IPO в Европе
Швеция является самым популярным местом проведения первичных размещений акций в Европе в этом году. В Стокгольме с начала года было объявлено об IPO на общую сумму $6,8 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

При этом на этой неделе на бирже Nasdaq в Стокгольме пройдет...

При этом на этой неделе на бирже Nasdaq в Стокгольме пройдет...    читать дальше
.
06 октября 2025 года 17:21
Поставки рыбы из Турции в РФ за 8 месяцев выросли на 10% в стоимостном выражении
РФ в январе-августе этого года сохранила позицию основного импортера рыбной продукции из Турции, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на данные турецкой таможенной статистики. Так, доля РФ в экспортных отгрузках Турции за этот период составила 30% в натуральном...
.
06 октября 2025 года 17:09
Американские фондовые индексы преимущественно растут в начале торгов
Американские фондовые индексы в основном растут в начале торгов в понедельник. Участники рынка продолжают следить за ситуацией с приостановкой работы правительства США, или шатдауном, который длится уже шестой день.

В понедельник конгрессмены будут вновь голосовать по...

В понедельник конгрессмены будут вновь голосовать по...    читать дальше
.
06 октября 2025 года 16:53
ВТБ разместил 11% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1056 на 11 млрд рублей
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1056 на 11 млрд 15 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...

Таким образом, банк...    читать дальше
.
06 октября 2025 года 16:47
Минцифры повторно предлагает лишить себя полномочий по централизованной закупки софта для федеральных министерств и ведомств
Минцифры РФ повторно предлагает лишить себя полномочий по централизованной закупки офисного и антивирусного ПО для федеральных министерств и ведомств. Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых...
.
06 октября 2025 года 16:30
Минэкономразвития предлагает упростить гражданам использование денег при реструктуризации долгов
Граждане, проходящие процедуру реструктуризации долгов в банкротстве, смогут беспрепятственно тратить с любых счетов деньги, защищенные законом от взыскания, разрешения от финансового управляющего требоваться не будет, соответствующий законопроект разрабатывает...
.
.