Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4376 руб.
03 октября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4376 руб.
3 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,77 коп. и составил 11,4376 руб. Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный - 11,5245 руб. Было заключено 61668 сделок. Объем торгов составил 100449,39 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,49 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
03 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 октября снизилась на 0,49% и составила 49862,736 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49862,736 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 248,005 млрд руб., или на...
.03 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,77 коп. и составил 11,4376 руб. Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный - 11,5245 руб. Было заключено 61668 сделок. Объем торгов составил 100449,39...
.03 октября 2025 года 19:05
Администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование инфраструктурных проектов в Чикаго (штат Иллинойс) в размере $2,1 млрд, заявил директор бюджетного управления администрации (Office of Management and Budget) Расселл Воут. Финансирование приостанавливается во... читать дальше
.03 октября 2025 года 18:57
Рынок акций РФ снизился в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и ожиданий паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за вероятного повышения инфляции после планируемого роста... читать дальше
.03 октября 2025 года 18:49
ЦБ: данных по кредитованию за сентябрь пока нет, но если темпы июля-августа сохранятся, это может потребовать уточнения прогноза
Данных по кредитованию за сентябрь пока нет, но если темпы июля-августа сохранятся, это может потребовать уточнения прогноза, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Произошло оживление кредитной активности в большей степени в корпоративном секторе в июле-августе, в... читать дальше
.03 октября 2025 года 18:45
Мировые центробанки в августе возобновили закупки золота и, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили его объем в золотовалютных резервах на 15,1 тонны. "Это в целом соответствует ежемесячным объемам с марта по июнь и говорит о возвращении тренда на... читать дальше
.03 октября 2025 года 18:41
Минэнерго РФ актуализировало отраслевые планы по производству межсезонного, зимнего и арктического видов дизельного топлива и заявляет, что потребности внутреннего рынка будут обеспечены полностью. "Также ведется работа по повышению предложения зимних сортов дизельного... читать дальше
.03 октября 2025 года 18:36
Запасы драгметаллов в банках РФ на начало сентября 2025 года оценивались в 507 млрд рублей, говорится в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 57,6 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями),... читать дальше
.03 октября 2025 года 18:28
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 8 октября снизится на 20% и составит 493,4 рубля за тонну против 617,7 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Ставка пошлины на ячмень остается нулевой, на кукурузу - снизится более, чем в 2 раза - до 348,9 рубля с 716,9... читать дальше
.03 октября 2025 года 18:19
Тенденции к устойчивому ослаблению курса рубля не наблюдается, он колеблется в нижней части диапазона последних двух лет, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Колебания, в том числе и сегодняшнего дня, происходят в том диапазоне, который наблюдается примерно с... читать дальше
.03 октября 2025 года 18:11
Очередной исторический минимум безработицы будет детально обсуждаться на совете директоров ЦБ по ставке, которое пройдет 24 октября, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Исторический минимум безработицы в августе - это, конечно, то, что точно будет предметом детального... читать дальше
.03 октября 2025 года 18:04
Запасы зерна (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ, по данным на 1 сентября, составляли 37,1 млн тонн, что на 12,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В том числе запасы пшеницы увеличились...
.03 октября 2025 года 17:56
В ЦБ РФ считают, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее из-за роста цен на бензин и повышения НДС
Снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения ставки НДС, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Все-таки инфляционные ожидания и населения, и бизнеса формируются под влиянием не только товаров-маркеров,... читать дальше
.03 октября 2025 года 17:48
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизился до 50 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM). В августе показатель составил 52 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали его снижение в сентябре до 51,7 пункта, по данным Trading... читать дальше
.03 октября 2025 года 17:42
ЦБ РФ с 4 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10211,21 (+126,66) руб./грамм; на серебро - 124,79 (+1,65) руб./грамм; на платину - 4186,54 (+89,69) руб./грамм; на палладий - 3325,54 (+69,94) руб./грамм. Это автоматическое...
.03 октября 2025 года 17:41
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 81,8969 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 88,84 коп. Это автоматическое сообщение.
