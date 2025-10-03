Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 октября

3 октября. FINMARKET.RU -РФ с 4 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10211,21 (+126,66) руб./грамм; на серебро - 124,79 (+1,65) руб./грамм; на платину - 4186,54 (+89,69) руб./грамм; на палладий - 3325,54 (+69,94) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49862,736 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 248,005 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,77 коп. и составил 11,4376 руб. Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный - 11,5245 руб. Было заключено 61668 сделок. Объем торгов составил 100449,39... Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный - 11,5245 руб. Было заключено 61668 сделок. Объем торгов составил 100449,39...

Администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование инфраструктурных проектов в Чикаго (штат Иллинойс) в размере $2,1 млрд, заявил директор бюджетного управления администрации (Office of Management and Budget) Расселл Воут. Финансирование приостанавливается во... читать дальше

Рынок акций РФ снизился в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и ожиданий паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за вероятного повышения инфляции после планируемого роста... читать дальше

Данных по кредитованию за сентябрь пока нет, но если темпы июля-августа сохранятся, это может потребовать уточнения прогноза, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Произошло оживление кредитной активности в большей степени в корпоративном секторе в июле-августе, в... "Произошло оживление кредитной активности в большей степени в корпоративном секторе в июле-августе, в... читать дальше

Мировые центробанки в августе возобновили закупки золота и, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили его объем в золотовалютных резервах на 15,1 тонны. "Это в целом соответствует ежемесячным объемам с марта по июнь и говорит о возвращении тренда на... "Это в целом соответствует ежемесячным объемам с марта по июнь и говорит о возвращении тренда на... читать дальше

Минэнерго РФ актуализировало отраслевые планы по производству межсезонного, зимнего и арктического видов дизельного топлива и заявляет, что потребности внутреннего рынка будут обеспечены полностью. "Также ведется работа по повышению предложения зимних сортов дизельного... "Также ведется работа по повышению предложения зимних сортов дизельного... читать дальше

Запасы драгметаллов в банках РФ на начало сентября 2025 года оценивались в 507 млрд рублей, говорится в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 57,6 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями),... Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями),... читать дальше

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 8 октября снизится на 20% и составит 493,4 рубля за тонну против 617,7 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Ставка пошлины на ячмень остается нулевой, на кукурузу - снизится более, чем в 2 раза - до 348,9 рубля с 716,9... Ставка пошлины на ячмень остается нулевой, на кукурузу - снизится более, чем в 2 раза - до 348,9 рубля с 716,9... читать дальше

Тенденции к устойчивому ослаблению курса рубля не наблюдается, он колеблется в нижней части диапазона последних двух лет, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Колебания, в том числе и сегодняшнего дня, происходят в том диапазоне, который наблюдается примерно с... "Колебания, в том числе и сегодняшнего дня, происходят в том диапазоне, который наблюдается примерно с... читать дальше

Очередной исторический минимум безработицы будет детально обсуждаться на совете директоров ЦБ по ставке, которое пройдет 24 октября, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Исторический минимум безработицы в августе - это, конечно, то, что точно будет предметом детального... "Исторический минимум безработицы в августе - это, конечно, то, что точно будет предметом детального... читать дальше

Запасы зерна (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ, по данным на 1 сентября, составляли 37,1 млн тонн, что на 12,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В том числе запасы пшеницы увеличились... В том числе запасы пшеницы увеличились...

Снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения ставки НДС, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Все-таки инфляционные ожидания и населения, и бизнеса формируются под влиянием не только товаров-маркеров,... "Все-таки инфляционные ожидания и населения, и бизнеса формируются под влиянием не только товаров-маркеров,... читать дальше

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизился до 50 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM). В августе показатель составил 52 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали его снижение в сентябре до 51,7 пункта, по данным Trading... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 81,8969 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 88,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

