Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Путин: охлаждение экономики РФ не должно ее перезаморозить
Главной задачей для экономики РФ является ее диверсификация и повышение производительности труда, сейчас идет вынужденное охлаждение, которое не должно ее перезаморозить, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного...
 
Экспорт дизеля для производителей хотят сократить
Для увеличения поставок дизеля на внутренний рынок власти решили помимо запрета на экспорт этого вида топлива для не производителей ввести также ограничения его поставок на внешние рынки и для производителей. Такое решение было принято на заседании...
 
Причины дальнейшего снижения безработицы
Безработица в России в августе снизилась до 2,1% - нового исторического минимума, свидетельствуют последние данные Росстата. Как полагают некоторые опрошенные "Ведомостями" эксперты, одним из факторов снижения безработицы в августе 2025 г. стала...
 
03 октября 2025 года 17:42

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 октября

 0  
3 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 4 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10211,21 (+126,66) руб./грамм; на серебро - 124,79 (+1,65) руб./грамм; на платину - 4186,54 (+89,69) руб./грамм; на палладий - 3325,54 (+69,94) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
03 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 октября снизилась на 0,49% и составила 49862,736 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49862,736 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 248,005 млрд руб., или на...
03 октября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4376 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,77 коп. и составил 11,4376 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный - 11,5245 руб. Было заключено 61668 сделок. Объем торгов составил 100449,39...
03 октября 2025 года 19:05
Администрация США заморозила финансирование инфраструктурных проектов в Чикаго на $2,1 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование инфраструктурных проектов в Чикаго (штат Иллинойс) в размере $2,1 млрд, заявил директор бюджетного управления администрации (Office of Management and Budget) Расселл Воут. Финансирование приостанавливается во...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:57
Рынок российских акций снизился на 1,1-2,1%
Рынок акций РФ снизился в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и ожиданий паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за вероятного повышения инфляции после планируемого роста...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:49
ЦБ: данных по кредитованию за сентябрь пока нет, но если темпы июля-августа сохранятся, это может потребовать уточнения прогноза
Данных по кредитованию за сентябрь пока нет, но если темпы июля-августа сохранятся, это может потребовать уточнения прогноза, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Произошло оживление кредитной активности в большей степени в корпоративном секторе в июле-августе, в...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:45
Мировые центробанки в августе закупили 15,1 тонны золота
Мировые центробанки в августе возобновили закупки золота и, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили его объем в золотовалютных резервах на 15,1 тонны.

"Это в целом соответствует ежемесячным объемам с марта по июнь и говорит о возвращении тренда на...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:41
Минэнерго РФ ведет работу по увеличению продаж зимнего дизтоплива на бирже
Минэнерго РФ актуализировало отраслевые планы по производству межсезонного, зимнего и арктического видов дизельного топлива и заявляет, что потребности внутреннего рынка будут обеспечены полностью.

"Также ведется работа по повышению предложения зимних сортов дизельного...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:36
Запасы драгметаллов в российских банках выросли в августе на 0,6 тонны
Запасы драгметаллов в банках РФ на начало сентября 2025 года оценивались в 507 млрд рублей, говорится в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 57,6 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями),...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:28
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 октября снизится на 20%
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 8 октября снизится на 20% и составит 493,4 рубля за тонну против 617,7 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Ставка пошлины на ячмень остается нулевой, на кукурузу - снизится более, чем в 2 раза - до 348,9 рубля с 716,9...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:19
Тенденции к устойчивому ослаблению курса рубля не наблюдается - зампред ЦБ РФ
Тенденции к устойчивому ослаблению курса рубля не наблюдается, он колеблется в нижней части диапазона последних двух лет, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Колебания, в том числе и сегодняшнего дня, происходят в том диапазоне, который наблюдается примерно с...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:11
Исторический минимум безработицы будет детально обсуждаться на совете директоров ЦБ РФ по ставке
Очередной исторический минимум безработицы будет детально обсуждаться на совете директоров ЦБ по ставке, которое пройдет 24 октября, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Исторический минимум безработицы в августе - это, конечно, то, что точно будет предметом детального...    читать дальше
03 октября 2025 года 18:04
Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ к 1 сентября увеличились на 12,6% в годовом сравнении
Запасы зерна (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ, по данным на 1 сентября, составляли 37,1 млн тонн, что на 12,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В том числе запасы пшеницы увеличились...
03 октября 2025 года 17:56
В ЦБ РФ считают, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее из-за роста цен на бензин и повышения НДС
Снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения ставки НДС, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Все-таки инфляционные ожидания и населения, и бизнеса формируются под влиянием не только товаров-маркеров,...    читать дальше
03 октября 2025 года 17:48
Индекс активности в сфере услуг США в сентябре продемонстрировал снижение
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизился до 50 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM). В августе показатель составил 52 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали его снижение в сентябре до 51,7 пункта, по данным Trading...    читать дальше
03 октября 2025 года 17:42
03 октября 2025 года 17:41
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 октября в размере 81,8969 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 81,8969 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 88,84 коп.

Это автоматическое сообщение.
