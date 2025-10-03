.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5256,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3018,33 млрд руб.
.
03 октября 2025 года 09:22
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5256,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3018,33 млрд руб.
|0
3 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 октября составили по Российской Федерации 5256,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4996,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5880,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5590,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 октября составили 3018,33 млрд руб. против 3076,6469300000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 октября 2025 года 15:45
АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, находится под управлением АО "Портовый альянс") в январе-сентябре 2025 года обработало 7,99 млн тонн грузов, сообщил порт. Ранее сообщалось, что в январе-сентябре 2024 года порт перевалил 10,8 млн тонн. Таким образом, в этом году... читать дальше
.03 октября 2025 года 15:36
Во 2-м квартале 2025 года цены на жилье в еврозоне выросли на 5,1% по сравнению с апрелем-июнем 2024 года после повышения на 5,3% в 1-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом. По отношению к предыдущему кварталу цены увеличились на 1,7% после... читать дальше
.03 октября 2025 года 15:30
В понедельник, 6 октября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $123,17 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.03 октября 2025 года 15:30
В понедельник, 6 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 81 выпускам облигаций на общую сумму 8,55 млрд руб.
В понедельник, 6 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 81 выпускам облигаций на общую сумму 8,55 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.03 октября 2025 года 15:30
В понедельник, 6 октября, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 13,21 млрд руб.
В понедельник, 6 октября, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 13,21 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.03 октября 2025 года 15:30
В понедельник, 6 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $109,37 млн
В понедельник, 6 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $109,37 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.03 октября 2025 года 15:21
Комиссия по защите конкуренции Болгарии одобрила сербской NIS продажу сети АЗС в пользу болгарского трейдера Uni Energy
Комиссия по защите конкуренции Болгарии одобрила сербской энергокомпанией NIS (входит в "Газпром нефть") продажу своей автозаправочной сети под брендом Gazprom в пользу болгарского топливного трейдера Uni Energy, сообщает портал Novinite. Комиссия оценивает, что сделка не... читать дальше
.03 октября 2025 года 15:03
В августе 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,3%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с августом прошлого года цены уменьшились на 0,6%. В странах ЕС цены... читать дальше
.03 октября 2025 года 14:48
Мировые цены на продовольствие в сентябре по сравнению с августом снизились на 0,7%. "В сентябре 2025 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 128,8 пункта, что чуть ниже пересмотренного августовского показателя, когда его значение составляло 129,7... читать дальше
.03 октября 2025 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,34 пункта (0,507%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2618,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2649,52 (+0,66%) пункта,... читать дальше
.03 октября 2025 года 14:36
Цены на нефть слабо повышаются в пятницу, но завершают неделю в существенном минусе. Рынок снижался четыре предыдущие сессии в связи с опасениями избытка предложения нефти. Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет... читать дальше
.03 октября 2025 года 14:29
Главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Дэвид Соломон ожидает ускорения темпов роста экономики США в 2026 году за счет сохранения стимулирующих мер и повышения расходов в технологической сфере, что может перевесить ослабление рынка труда и геополитическую... читать дальше
.03 октября 2025 года 14:21
РФ за восемь месяцев этого года экспортировала в Японию рыбы и морепродуктов на $606 млн, что на 10% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении поставки выросли на 15%, до 82 тыс. тонн, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на данные японской таможенной... читать дальше
.03 октября 2025 года 14:12
Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в сентябре 2025 года увеличилось на 244 тыс. и достигло 38,6 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи. Частные инвесторы увеличили число открытых счетов до 73,1 млн с 72 млн по итогам августа. Сделки... читать дальше
.03 октября 2025 года 14:05
Фондовые индексы Японии и Австралии завершили торги в пятницу ростом, тогда как гонконгский индикатор снизился. Биржи Южной Кореи и материковой части Китая не работали из-за праздников. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,54% после трех сессий роста подряд, отступив от... читать дальше
.03 октября 2025 года 13:41
Более 71 млрд руб. заложено до 2030 года на реализацию федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экологическое благополучие", сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании. Согласно сообщению пресс-службы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.