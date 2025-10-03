Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5256,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3018,33 млрд руб.

3 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 октября составили по Российской Федерации 5256,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4996,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5880,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5590,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 октября составили 3018,33 млрд руб. против 3076,6469300000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.