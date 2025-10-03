.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Путин: охлаждение экономики РФ не должно ее перезаморозить
Главной задачей для экономики РФ является ее диверсификация и повышение производительности труда, сейчас идет вынужденное охлаждение, которое не должно ее перезаморозить, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного...
 
Экспорт дизеля для производителей хотят сократить
Для увеличения поставок дизеля на внутренний рынок власти решили помимо запрета на экспорт этого вида топлива для не производителей ввести также ограничения его поставок на внешние рынки и для производителей. Такое решение было принято на заседании...
 
Причины дальнейшего снижения безработицы
Безработица в России в августе снизилась до 2,1% - нового исторического минимума, свидетельствуют последние данные Росстата. Как полагают некоторые опрошенные "Ведомостями" эксперты, одним из факторов снижения безработицы в августе 2025 г....
 
03 октября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
3 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:45 Промышленное производство во Франции январь 2025
12:00 Изменение цен производителей в еврозоне январь 2025
12:00 Объемы розничных продаж в Италии январь 2025
15:30 Данные с рынка труда США февраль 2025
18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США февраль 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
03 октября 2025 года 15:45
Перевалка грузов "Мурманским торговым портом" в январе-сентябре сократилась на 26%
АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, находится под управлением АО "Портовый альянс") в январе-сентябре 2025 года обработало 7,99 млн тонн грузов, сообщил порт. Ранее сообщалось, что в январе-сентябре 2024 года порт перевалил 10,8 млн тонн. Таким образом, в этом году...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 15:36
Цены на жилье в еврозоне во 2-м квартале выросли на 5,1%
Во 2-м квартале 2025 года цены на жилье в еврозоне выросли на 5,1% по сравнению с апрелем-июнем 2024 года после повышения на 5,3% в 1-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом.

По отношению к предыдущему кварталу цены увеличились на 1,7% после...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 15:30
В понедельник, 6 октября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $123,17 млн
В понедельник, 6 октября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $123,17 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 15:30
В понедельник, 6 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 81 выпускам облигаций на общую сумму 8,55 млрд руб.
В понедельник, 6 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 81 выпускам облигаций на общую сумму 8,55 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 15:30
В понедельник, 6 октября, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 13,21 млрд руб.
В понедельник, 6 октября, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 13,21 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 15:30
В понедельник, 6 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $109,37 млн
В понедельник, 6 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $109,37 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 15:21
Комиссия по защите конкуренции Болгарии одобрила сербской NIS продажу сети АЗС в пользу болгарского трейдера Uni Energy
Комиссия по защите конкуренции Болгарии одобрила сербской энергокомпанией NIS (входит в "Газпром нефть") продажу своей автозаправочной сети под брендом Gazprom в пользу болгарского топливного трейдера Uni Energy, сообщает портал Novinite. Комиссия оценивает, что сделка не...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 15:03
В августе цены производителей в еврозоне снизились на 0,3%, в ЕС на 0,4%
В августе 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,3%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с августом прошлого года цены уменьшились на 0,6%.

В странах ЕС цены...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 14:48
Цены на продовольствие в мире за сентябрь снизились на 0,7%
Мировые цены на продовольствие в сентябре по сравнению с августом снизились на 0,7%. "В сентябре 2025 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 128,8 пункта, что чуть ниже пересмотренного августовского показателя, когда его значение составляло 129,7...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 3 октября снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,34 пункта (0,507%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2618,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2649,52 (+0,66%) пункта,...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 14:36
Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе
Цены на нефть слабо повышаются в пятницу, но завершают неделю в существенном минусе. Рынок снижался четыре предыдущие сессии в связи с опасениями избытка предложения нефти.

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 14:29
Темпы роста экономики США в 2026 году ускорятся, считает глава Goldman
Главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Дэвид Соломон ожидает ускорения темпов роста экономики США в 2026 году за счет сохранения стимулирующих мер и повышения расходов в технологической сфере, что может перевесить ослабление рынка труда и геополитическую...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 14:21
Экспорт рыбы и морепродуктов в Японию из России в январе-августе вырос на 10%
РФ за восемь месяцев этого года экспортировала в Японию рыбы и морепродуктов на $606 млн, что на 10% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении поставки выросли на 15%, до 82 тыс. тонн, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на данные японской таможенной...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 14:12
В сентябре число физлиц с брокерскими счетами на "Мосбирже" увеличилось до 38,6 млн
Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в сентябре 2025 года увеличилось на 244 тыс. и достигло 38,6 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи. Частные инвесторы увеличили число открытых счетов до 73,1 млн с 72 млн по итогам августа.

Сделки...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 14:05
Фондовые рынки Австралии и Японии завершили торги на подъеме, Гонконг в минусе
Фондовые индексы Японии и Австралии завершили торги в пятницу ростом, тогда как гонконгский индикатор снизился. Биржи Южной Кореи и материковой части Китая не работали из-за праздников.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,54% после трех сессий роста подряд, отступив от...    читать дальше
.
03 октября 2025 года 13:41
На реализацию федерального проекта "Сохранение лесов" до 2030 года предусмотрено более 71 млрд руб.
Более 71 млрд руб. заложено до 2030 года на реализацию федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экологическое благополучие", сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании. Согласно сообщению пресс-службы...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.