АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, находится под управлением АО "Портовый альянс") в январе-сентябре 2025 года обработало 7,99 млн тонн грузов, сообщил порт. Ранее сообщалось, что в январе-сентябре 2024 года порт перевалил 10,8 млн тонн. Таким образом, в этом году... читать дальше

Во 2-м квартале 2025 года цены на жилье в еврозоне выросли на 5,1% по сравнению с апрелем-июнем 2024 года после повышения на 5,3% в 1-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом. По отношению к предыдущему кварталу цены увеличились на 1,7% после... По отношению к предыдущему кварталу цены увеличились на 1,7% после... читать дальше

В понедельник, 6 октября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $123,17 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

В понедельник, 6 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 81 выпускам облигаций на общую сумму 8,55 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

В понедельник, 6 октября, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 13,21 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

В понедельник, 6 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $109,37 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

Комиссия по защите конкуренции Болгарии одобрила сербской энергокомпанией NIS (входит в "Газпром нефть") продажу своей автозаправочной сети под брендом Gazprom в пользу болгарского топливного трейдера Uni Energy, сообщает портал Novinite. Комиссия оценивает, что сделка не... читать дальше

В августе 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,3%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с августом прошлого года цены уменьшились на 0,6%. В странах ЕС цены... В странах ЕС цены... читать дальше

Мировые цены на продовольствие в сентябре по сравнению с августом снизились на 0,7%. "В сентябре 2025 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 128,8 пункта, что чуть ниже пересмотренного августовского показателя, когда его значение составляло 129,7... читать дальше

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,34 пункта (0,507%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2618,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2649,52 (+0,66%) пункта,... читать дальше

Цены на нефть слабо повышаются в пятницу, но завершают неделю в существенном минусе. Рынок снижался четыре предыдущие сессии в связи с опасениями избытка предложения нефти. Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет... Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет... читать дальше

Главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Дэвид Соломон ожидает ускорения темпов роста экономики США в 2026 году за счет сохранения стимулирующих мер и повышения расходов в технологической сфере, что может перевесить ослабление рынка труда и геополитическую... читать дальше

РФ за восемь месяцев этого года экспортировала в Японию рыбы и морепродуктов на $606 млн, что на 10% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении поставки выросли на 15%, до 82 тыс. тонн, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на данные японской таможенной... читать дальше

Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в сентябре 2025 года увеличилось на 244 тыс. и достигло 38,6 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи. Частные инвесторы увеличили число открытых счетов до 73,1 млн с 72 млн по итогам августа. Сделки... Сделки... читать дальше

Фондовые индексы Японии и Австралии завершили торги в пятницу ростом, тогда как гонконгский индикатор снизился. Биржи Южной Кореи и материковой части Китая не работали из-за праздников. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,54% после трех сессий роста подряд, отступив от... Гонконгский Hang Seng опустился на 0,54% после трех сессий роста подряд, отступив от... читать дальше

Более 71 млрд руб. заложено до 2030 года на реализацию федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экологическое благополучие", сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании. Согласно сообщению пресс-службы... читать дальше

