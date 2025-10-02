.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
За январь-август рост ВВП РФ составил 1%
Рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле, на 1,0% в июне, 0,7% в мае, 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в...
 
Доля расходов домохозяйств в структуре ВВП РФ во 2-м квартале выросла до 52,7%
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-го квартала 2025 года составила 73,1% против 70,1% во 2-м квартале 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). При этом доля расходов домохозяйств...
 
Свыше 700 тыс. россиян смогут забрать пенсионные накопления в 2026 году
В следующем году 706 тыс. человек смогут получить свои пенсионные накопления разом. Размер такой выплаты будет зависеть от суммы денег на специальном счете, но в среднем в РФ она составит 68 тыс. рублей в 2026-м. Такие данные приводятся в материалах...
 
02 октября 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3399 руб.

 0  
2 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,23 коп. и составил 11,3399 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,26 руб., максимальный - 11,39 руб. Было заключено 33557 сделок. Объем торгов составил 59466,59 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,317 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
02 октября 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, индекс РТС прибавил всего 0,03%
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг снижением индекса МосБиржи и почти ге изменившимся индексом РТС.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал слабым ростом, корректируясь после снижения накануне из-за сохраняющейся геополитической и...    читать дальше
02 октября 2025 года 18:44
ФАС изучит обоснованность закупок региональных госкомпаний у единственного поставщика
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит правомерность и обоснованность закупок крупнейшими региональными госкомпаниями товаров, работ, услуг у единственных поставщиков. Об этом в ходе Всероссийской конференции в сфере закупок (проводится ФАС России) заявил глава...    читать дальше
02 октября 2025 года 18:35
Правительство РФ предлагает увеличить срок инвестиционного налогового кредита до 10 лет - законопроект
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий удлинение максимального срока предоставления компаниям инвестиционного налогового кредита (ИНК) с 5 до 10 лет. Этот механизм представляет собой форму рассрочки уплаты налога, которая позволяет предприятиям...    читать дальше
02 октября 2025 года 18:27
Россия будет принимать меры в случае создания препятствий на пути танкеров с российской нефтью - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России принимать меры в случае реализации заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о создании затруднений в передвижении танкеров с российской нефтью.

"Мы, конечно же, будем принимать меры. Дело в...    читать дальше
02 октября 2025 года 18:16
Золото перешло к активному снижению после очередного рекорда
Цены на золото перешли к активному снижению вечером в четверг после того, как ранее в ходе сессии они вновь обновили исторический максимум.

Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex к 17:56 мск подешевели на 1,1% - до $3854,6 за унцию. Ранее котировки достигали...    читать дальше
02 октября 2025 года 18:09
Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $64,6 за баррель
Нефтяные цены продолжают снижаться в ходе торгов на опасениях избытка предложения на мировом рынке, Brent торгуется на минимуме с начала июня.

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики...    читать дальше
02 октября 2025 года 17:54
Armani начала переговоры о продаже миноритарной доли
Представители итальянского дома моды Armani вступили в переговоры с рядом сторон по вопросу продажи им миноритарной доли в компании, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам двух из источников, в число потенциальных покупателей входит французская L'Oreal. С...    читать дальше
02 октября 2025 года 17:46
В 2026 году ЦФА-платформам могут разрешить выпуск утилитарных цифровых прав - ЦБ
Операторам информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), могут дать возможность также выпускать и утилитарные цифровые права (УЦП), соответствующие изменения в закон могут быть внесены в 2026 году, заявил директор департамента...    читать дальше
02 октября 2025 года 17:34
Планы найма в компаниях США за 9 месяцев обновили минимум с 2009 г., увольнений - максимум с 2020 г.
Американские компании в сентябре объявили о сокращении числа рабочих мест на 54,06 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это на 37% ниже показателя за август текущего года (85,98 тыс.), а также на 26% меньше количества увольняемых годом ранее (72,82...    читать дальше
02 октября 2025 года 17:34
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 октября
ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10084,55 (+61,58) руб./грамм; на серебро - 123,14 (+2,15) руб./грамм; на платину - 4096,85 (-19,45) руб./грамм; на палладий - 3255,6 (+19,68) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
02 октября 2025 года 17:25
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 октября в размере 81,0085 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 81,0085 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,82 коп.

Это автоматическое сообщение.
02 октября 2025 года 17:25
ЦБ РФ установил курс евро с 3 октября в размере 95,3411 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 95,3411 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,71 коп.

Это автоматическое сообщение.
02 октября 2025 года 17:22
Рынки акций США торгуются в мажоре
Американские фондовые индексы начали торги на позитиве, инвесторы пытаются оценить возможные последствия шатдауна в США и перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:04 мск повысился на 0,13% и...    читать дальше
02 октября 2025 года 17:13
Банк России даст возможность всем юрлицам и нерезидентам приобретать "квальные" ЦФА
Банк России даст возможность всем юрлицам и иностранным инвесторам без ограничений приобретать цифровые финансовые активы (ЦФА), которые попадают в категорию инструментов для квалифицированных инвесторов, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл...    читать дальше
02 октября 2025 года 17:12
ВТБ разместил 10,5% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1054 на 10,5 млрд рублей
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1054 на 10 млрд 505,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
