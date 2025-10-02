Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3399 руб.

.
02 октября 2025 года 19:15
|0
2 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,23 коп. и составил 11,3399 руб. Минимальный курс юаня составил 11,26 руб., максимальный - 11,39 руб. Было заключено 33557 сделок. Объем торгов составил 59466,59 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,317 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
02 октября 2025 года 19:15
.02 октября 2025 года 18:57
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг снижением индекса МосБиржи и почти ге изменившимся индексом РТС. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал слабым ростом, корректируясь после снижения накануне из-за сохраняющейся геополитической и... читать дальше
.02 октября 2025 года 18:44
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит правомерность и обоснованность закупок крупнейшими региональными госкомпаниями товаров, работ, услуг у единственных поставщиков. Об этом в ходе Всероссийской конференции в сфере закупок (проводится ФАС России) заявил глава... читать дальше
.02 октября 2025 года 18:35
Правительство РФ предлагает увеличить срок инвестиционного налогового кредита до 10 лет - законопроект
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий удлинение максимального срока предоставления компаниям инвестиционного налогового кредита (ИНК) с 5 до 10 лет. Этот механизм представляет собой форму рассрочки уплаты налога, которая позволяет предприятиям... читать дальше
.02 октября 2025 года 18:27
Россия будет принимать меры в случае создания препятствий на пути танкеров с российской нефтью - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России принимать меры в случае реализации заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о создании затруднений в передвижении танкеров с российской нефтью. "Мы, конечно же, будем принимать меры. Дело в... читать дальше
.02 октября 2025 года 18:16
Цены на золото перешли к активному снижению вечером в четверг после того, как ранее в ходе сессии они вновь обновили исторический максимум. Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex к 17:56 мск подешевели на 1,1% - до $3854,6 за унцию. Ранее котировки достигали... читать дальше
.02 октября 2025 года 18:09
Нефтяные цены продолжают снижаться в ходе торгов на опасениях избытка предложения на мировом рынке, Brent торгуется на минимуме с начала июня. Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики... читать дальше
.02 октября 2025 года 17:54
Представители итальянского дома моды Armani вступили в переговоры с рядом сторон по вопросу продажи им миноритарной доли в компании, пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам двух из источников, в число потенциальных покупателей входит французская L'Oreal. С... читать дальше
.02 октября 2025 года 17:46
Операторам информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), могут дать возможность также выпускать и утилитарные цифровые права (УЦП), соответствующие изменения в закон могут быть внесены в 2026 году, заявил директор департамента... читать дальше
.02 октября 2025 года 17:34
Планы найма в компаниях США за 9 месяцев обновили минимум с 2009 г., увольнений - максимум с 2020 г.
Американские компании в сентябре объявили о сокращении числа рабочих мест на 54,06 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это на 37% ниже показателя за август текущего года (85,98 тыс.), а также на 26% меньше количества увольняемых годом ранее (72,82... читать дальше
.02 октября 2025 года 17:34
ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10084,55 (+61,58) руб./грамм; на серебро - 123,14 (+2,15) руб./грамм; на платину - 4096,85 (-19,45) руб./грамм; на палладий - 3255,6 (+19,68) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.02 октября 2025 года 17:25
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 81,0085 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,82 коп. Это автоматическое сообщение.
.02 октября 2025 года 17:25
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 95,3411 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,71 коп. Это автоматическое сообщение.
.02 октября 2025 года 17:22
Американские фондовые индексы начали торги на позитиве, инвесторы пытаются оценить возможные последствия шатдауна в США и перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:04 мск повысился на 0,13% и... читать дальше
.02 октября 2025 года 17:13
Банк России даст возможность всем юрлицам и иностранным инвесторам без ограничений приобретать цифровые финансовые активы (ЦФА), которые попадают в категорию инструментов для квалифицированных инвесторов, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл... читать дальше
.02 октября 2025 года 17:12
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1054 на 10 млрд 505,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
