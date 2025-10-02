Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 октября

2 октября. FINMARKET.RU -РФ с 3 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10084,55 (+61,58) руб./грамм; на серебро - 123,14 (+2,15) руб./грамм; на платину - 4096,85 (-19,45) руб./грамм; на палладий - 3255,6 (+19,68) руб./грамм.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,23 коп. и составил 11,3399 руб. Минимальный курс юаня составил 11,26 руб., максимальный - 11,39 руб. Было заключено 33557 сделок. Объем торгов составил 59466,59 млн...

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг снижением индекса МосБиржи и почти ге изменившимся индексом РТС. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал слабым ростом, корректируясь после снижения накануне из-за сохраняющейся геополитической и...

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит правомерность и обоснованность закупок крупнейшими региональными госкомпаниями товаров, работ, услуг у единственных поставщиков. Об этом в ходе Всероссийской конференции в сфере закупок (проводится ФАС России) заявил глава... читать дальше

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий удлинение максимального срока предоставления компаниям инвестиционного налогового кредита (ИНК) с 5 до 10 лет. Этот механизм представляет собой форму рассрочки уплаты налога, которая позволяет предприятиям... читать дальше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России принимать меры в случае реализации заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о создании затруднений в передвижении танкеров с российской нефтью. "Мы, конечно же, будем принимать меры. Дело в...

Цены на золото перешли к активному снижению вечером в четверг после того, как ранее в ходе сессии они вновь обновили исторический максимум. Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex к 17:56 мск подешевели на 1,1% - до $3854,6 за унцию. Ранее котировки достигали...

Нефтяные цены продолжают снижаться в ходе торгов на опасениях избытка предложения на мировом рынке, Brent торгуется на минимуме с начала июня. Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики...

Представители итальянского дома моды Armani вступили в переговоры с рядом сторон по вопросу продажи им миноритарной доли в компании, пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам двух из источников, в число потенциальных покупателей входит французская L'Oreal. С...

Операторам информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), могут дать возможность также выпускать и утилитарные цифровые права (УЦП), соответствующие изменения в закон могут быть внесены в 2026 году, заявил директор департамента... читать дальше

Американские компании в сентябре объявили о сокращении числа рабочих мест на 54,06 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это на 37% ниже показателя за август текущего года (85,98 тыс.), а также на 26% меньше количества увольняемых годом ранее (72,82... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 81,0085 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,82 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 95,3411 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,71 коп.

Американские фондовые индексы начали торги на позитиве, инвесторы пытаются оценить возможные последствия шатдауна в США и перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:04 мск повысился на 0,13% и...

Банк России даст возможность всем юрлицам и иностранным инвесторам без ограничений приобретать цифровые финансовые активы (ЦФА), которые попадают в категорию инструментов для квалифицированных инвесторов, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл... читать дальше

октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1054 на 10 млрд 505,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк...

