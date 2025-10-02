Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5880,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3076,65 млрд руб.

2 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 октября составили по Российской Федерации 5880,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5590,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5614,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5348,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 октября составили 3076,65 млрд руб. против 3255,46412 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

