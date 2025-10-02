02 октября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
2 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|январь 2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|февраль 2025
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|январь 2025
02 октября 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,71/85,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 68 коп., Cредний курс продажи...
02 октября 2025 года 10:01
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индикаторов в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения...
02 октября 2025 года 09:50
Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) 2 октября рассмотрит вопрос о выкупе обыкновенных акций кредитной организации с рынка, говорится в сообщении банка.
Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для...
02 октября 2025 года 09:36
Министерство труда США приостановило работу из-за шатдауна и не будет публиковать статистические отчеты во время его действия.
"В настоящее время этот сайт не обновляется в связи с приостановкой работы федерального правительства. Последнее обновление сайта было 1...
02 октября 2025 года 09:28
Курс доллара слабо дешевеет к евро, стабилен в парах с фунтом стерлингов и японской иеной.
Участники рынка продолжают следить за ситуацией в США, где в среду была приостановлена работа правительственных учреждений. Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении...
02 октября 2025 года 09:21
Члены G7 приняли решение усилить давление на страны, продолжающие закупать нефть у России, говорится в заявлении министров финансов "семерки".
"Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, являющийся основным...
02 октября 2025 года 09:13
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 октября составили по Российской Федерации 5880,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5590,7 млрд руб.
На...
02 октября 2025 года 08:56
Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения до четырехмесячных минимумов по итогам предыдущей сессии.
В среду цена на Brent опустилась до минимума с 5 июня, на WTI - до минимума с 30 мая на сообщениях СМИ о том, восемь стран-участниц ОПЕК+ могут...
02 октября 2025 года 08:49
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут, при этом биржи материковой части Китая продолжают оставаться закрытыми из-за праздников.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 мск увеличилось на 1%.
Индекс потребительского доверия в...
02 октября 2025 года 08:45
Грузооборот транспорта в РФ снизился январе-августе 2025 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,9% и составил 3 трлн 662,4 млрд т-км, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за...
02 октября 2025 года 08:37
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, несмотря на приостановку работы правительства страны.
Работа правительственных учреждений была приостановлена в среду с 0:00 часов по восточному времени США (7:00 мск). До этого времени в стране действовал...
02 октября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 12,1 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
02 октября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 9,6 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
02 октября 2025 года 08:30
Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в августе увеличились на 8,7% по сравнению с августом 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с декабрем 2024 года стоимость услуг связи не изменилась. При этом по сравнению с июлем 2025 года услуги...
02 октября 2025 года 08:22
Рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле, на 1,0% в июне, 0,7% в мае, 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в опубликованном вчера в обзоре...
02 октября 2025 года 08:15
Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства) в августе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросло на 6,1%, за восемь месяцев -на 1,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
Объем...
