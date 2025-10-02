.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,71/85,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 68 коп., Cредний курс продажи...

Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индикаторов в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения... читать дальше

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) 2 октября рассмотрит вопрос о выкупе обыкновенных акций кредитной организации с рынка, говорится в сообщении банка. Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для...

Министерство труда США приостановило работу из-за шатдауна и не будет публиковать статистические отчеты во время его действия. "В настоящее время этот сайт не обновляется в связи с приостановкой работы федерального правительства. Последнее обновление сайта было 1...

Курс доллара слабо дешевеет к евро, стабилен в парах с фунтом стерлингов и японской иеной. Участники рынка продолжают следить за ситуацией в США, где в среду была приостановлена работа правительственных учреждений. Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении...

Члены G7 приняли решение усилить давление на страны, продолжающие закупать нефть у России, говорится в заявлении министров финансов "семерки". "Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, являющийся основным...

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 октября составили по Российской Федерации 5880,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5590,7 млрд руб. На...

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения до четырехмесячных минимумов по итогам предыдущей сессии. В среду цена на Brent опустилась до минимума с 5 июня, на WTI - до минимума с 30 мая на сообщениях СМИ о том, восемь стран-участниц ОПЕК+ могут...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут, при этом биржи материковой части Китая продолжают оставаться закрытыми из-за праздников. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 мск увеличилось на 1%. Индекс потребительского доверия в...

Грузооборот транспорта в РФ снизился январе-августе 2025 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,9% и составил 3 трлн 662,4 млрд т-км, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за...

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, несмотря на приостановку работы правительства страны. Работа правительственных учреждений была приостановлена в среду с 0:00 часов по восточному времени США (7:00 мск). До этого времени в стране действовал...

Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 12,1 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на...

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 9,6 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ...

Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в августе увеличились на 8,7% по сравнению с августом 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с декабрем 2024 года стоимость услуг связи не изменилась. При этом по сравнению с июлем 2025 года услуги... читать дальше

За январь-август рост ВВП РФ составил 1% Рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле, на 1,0% в июне, 0,7% в мае, 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в опубликованном вчера в обзоре... читать дальше

Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства) в августе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросло на 6,1%, за восемь месяцев -на 1,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Объем...

