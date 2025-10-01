.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50677,290 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 168,248 млрд руб., или на...

Безработица в России в августе 2025 года составила 2,1%, что соответствует новому историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), Росстат). Предыдущий минимальный уровень безработицы в 2,2% был зафиксирован в мае 2025 года и удерживался на протяжении... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,89 коп. и составил 11,3822 руб. Минимальный курс юаня составил 11,31 руб., максимальный - 11,5 руб. Было заключено 56845 сделок. Объем торгов составил 90096,66 млн...

Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в сентябре 2025 года снизился на 1,2 процентного пункта (п.п.) - до минус 3,5%, сообщил Росстат в среду. Ранее в августе 2025 года индекс оценивался в минус 2,3%, в июле - минус 2,4%, в июне - минус 3,3%, в... читать дальше

Оборот розничной торговли в России в августе в годовом выражении увеличился на 2,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 2,2%. Темпы роста показателя ускорились: в июле он... читать дальше

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2025 года составил 6,6% в годовом выражении после повышения на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил в среду Росстат. За... За... читать дальше

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в августе 2025 года вырос на 0,2% в годовом выражении после повышения на 0,3% в июле (оценка уточнена с 0,2%), 1,3% в июне, на 0,5% в мае, 1,9% в апреле, на 0,5% в марте, на 0,1% в феврале и на 2,1% в... читать дальше

Рост потребительских цен на бензин в России с 23 по 29 сентября продолжил ускоряться и по сравнению с предыдущей неделей составил 0,80% после повышения на 0,62% с 16 по 22 сентября, на 0,45% с 9 по 15 сентября, на 0,55% со 2 по 8 сентября, на 0,30% с 26 августа по 1 сентября, на... читать дальше

Рост потребительских цен с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены в РФ к 29... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги отрицательной динамикой индикаторов на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января; и дешевеет нефть. В Азии в... В Азии в... читать дальше

Верховный суд США отказался разрешить президенту страны Дональду Трампу незамедлительно уволить члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук. Согласно определению Верховного суда, Кук может оставаться в своей должности как минимум до вынесения... Согласно определению Верховного суда, Кук может оставаться в своей должности как минимум до вынесения... читать дальше

Испанская энергетическая группа Repsol в сотрудничестве с Enagas Renovable утвердила проект строительства первого крупномасштабного завода по производству возобновляемого водорода в Картахене (регион Мурсия, Испания). Согласно пресс-релизу Repsol, мощность электролизной... Согласно пресс-релизу Repsol, мощность электролизной... читать дальше

В России стартовали продажи седана S50 белорусского автомобильного бренда Belgee, сообщило в среду профильное агентство "Автостат". "Белорусский бренд Belgee объявил о выходе на авторынок РФ новой модели - седана S50. Как сообщает пресс-служба марки, это первый седан в... "Белорусский бренд Belgee объявил о выходе на авторынок РФ новой модели - седана S50. Как сообщает пресс-служба марки, это первый седан в... читать дальше

Члены комитета Госдумы по международным делам впервые за последние 11 лет провели встречу с депутатами Европарламента в режиме ВКС, заявил председатель комитета Леонид Слуцкий. "Это первая встреча между депутатами Европейского парламента и Государственной Думы после... "Это первая встреча между депутатами Европейского парламента и Государственной Думы после... читать дальше

Цены на нефть усилили снижение вечером в среду на опасениях относительно избытка предложения. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:03 мск уменьшается на $0,7 (1,06%), до $65,33 за баррель. Фьючерсы на... читать дальше

Фонд Global Infrastructure Partners (GIP) американской инвесткомпании BlackRock близок к покупке американской энергетической AES с оценкой на уровне $38 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, сделка ожидается в ближайшие дни. Оценка стоимости... По их словам, сделка ожидается в ближайшие дни. Оценка стоимости... читать дальше

