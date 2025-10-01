.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Доля расходов домохозяйств в структуре ВВП РФ во 2-м квартале выросла до 52,7%
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-го квартала 2025 года составила 73,1% против 70,1% во 2-м квартале 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). При этом доля расходов домохозяйств...
 
Одобрен эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минтруда по проведению эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Об этом "Ведомостям" сообщил источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил...
 
Малоимущим будут выдавать продовольственные сертификаты
Сегодня в Госдуму вносится межфракционный законопроект, предполагающий введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата для россиян, чей среднедушевой доход не превышает величину регионального...
 
01 октября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
1 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне февраль 2025
16:15 Занятость в производственном секторе США февраль 2025
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 01 по 07 марта
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США февраль 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
01 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 октября снизилась на 0,33% и составила 50677,290 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50677,290 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 168,248 млрд руб., или на...
01 октября 2025 года 19:18
Безработица в России в августе снизилась до 2,1% - нового исторического минимума
Безработица в России в августе 2025 года составила 2,1%, что соответствует новому историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), Росстат). Предыдущий минимальный уровень безработицы в 2,2% был зафиксирован в мае 2025 года и удерживался на протяжении...    читать дальше
01 октября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3822 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,89 коп. и составил 11,3822 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,31 руб., максимальный - 11,5 руб. Было заключено 56845 сделок. Объем торгов составил 90096,66 млн...
01 октября 2025 года 19:13
Предпринимательская уверенность в сентябре снизилась и в добыче, и в обработке - Росстат
Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в сентябре 2025 года снизился на 1,2 процентного пункта (п.п.) - до минус 3,5%, сообщил Росстат в среду.

Ранее в августе 2025 года индекс оценивался в минус 2,3%, в июле - минус 2,4%, в июне - минус 3,3%, в...    читать дальше
01 октября 2025 года 19:11
В августе оборот розничной торговли РФ вырос на 2,8%
Оборот розничной торговли в России в августе в годовом выражении увеличился на 2,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 2,2%. Темпы роста показателя ускорились: в июле он...    читать дальше
01 октября 2025 года 19:07
В июле рост зарплат ускорился до 6,6% в реальном выражении - данные Росстата
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2025 года составил 6,6% в годовом выражении после повышения на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил в среду Росстат.

За...    читать дальше
01 октября 2025 года 19:05
Рост выпуска по базовым видам деятельности в РФ в августе замедлился до 0,2%,
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в августе 2025 года вырос на 0,2% в годовом выражении после повышения на 0,3% в июле (оценка уточнена с 0,2%), 1,3% в июне, на 0,5% в мае, 1,9% в апреле, на 0,5% в марте, на 0,1% в феврале и на 2,1% в...    читать дальше
01 октября 2025 года 19:03
Рост цен на бензин с 23 по 29 сентября ускорился до 0,8% с 0,62% неделей ранее - Росстат
Рост потребительских цен на бензин в России с 23 по 29 сентября продолжил ускоряться и по сравнению с предыдущей неделей составил 0,80% после повышения на 0,62% с 16 по 22 сентября, на 0,45% с 9 по 15 сентября, на 0,55% со 2 по 8 сентября, на 0,30% с 26 августа по 1 сентября, на...    читать дальше
01 октября 2025 года 19:01
Рост цен в РФ с 23 по 29 сентября составил 0,13%
Рост потребительских цен с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены в РФ к 29...    читать дальше
01 октября 2025 года 18:56
Рынок акций РФ завершил основную сессию снижением индексов
Рынок акций РФ завершил торги отрицательной динамикой индикаторов на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января; и дешевеет нефть.

В Азии в...    читать дальше
01 октября 2025 года 18:53
Верховный суд США отказался разрешить Трампу немедленно уволить члена совета управляющих ФРС Кук
Верховный суд США отказался разрешить президенту страны Дональду Трампу незамедлительно уволить члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук.

Согласно определению Верховного суда, Кук может оставаться в своей должности как минимум до вынесения...    читать дальше
01 октября 2025 года 18:48
Repsol построит первый в Испании крупный завод возобновляемого водорода
Испанская энергетическая группа Repsol в сотрудничестве с Enagas Renovable утвердила проект строительства первого крупномасштабного завода по производству возобновляемого водорода в Картахене (регион Мурсия, Испания).

Согласно пресс-релизу Repsol, мощность электролизной...    читать дальше
01 октября 2025 года 18:40
В России начались продажи седана Belgee S50 белорусской сборки
В России стартовали продажи седана S50 белорусского автомобильного бренда Belgee, сообщило в среду профильное агентство "Автостат".

"Белорусский бренд Belgee объявил о выходе на авторынок РФ новой модели - седана S50. Как сообщает пресс-служба марки, это первый седан в...    читать дальше
01 октября 2025 года 18:32
Комитет Госдумы частично возобновил контакты с депутатами Европарламента впервые с 2014 года - Слуцкий
Члены комитета Госдумы по международным делам впервые за последние 11 лет провели встречу с депутатами Европарламента в режиме ВКС, заявил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Это первая встреча между депутатами Европейского парламента и Государственной Думы после...    читать дальше
01 октября 2025 года 18:21
Цены на нефть усилили снижение
Цены на нефть усилили снижение вечером в среду на опасениях относительно избытка предложения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:03 мск уменьшается на $0,7 (1,06%), до $65,33 за баррель.

Фьючерсы на...    читать дальше
01 октября 2025 года 18:08
Фонд GIP близок к покупке оператора электростанций AES
Фонд Global Infrastructure Partners (GIP) американской инвесткомпании BlackRock близок к покупке американской энергетической AES с оценкой на уровне $38 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, сделка ожидается в ближайшие дни. Оценка стоимости...    читать дальше
.