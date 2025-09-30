.
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5411 руб.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Какие законы вступят в силу в октябре
В октябре в силу вступает множество изменений, касающихся в основном взаимодействия кредитных организаций и их клиентов, пишет "Российская газета". Зарплаты отдельным категориям бюджетников и силовиков повысят на 7,6% С 1 октября...
 
Вложения в недвижимость не падают, несмотря на дорогие кредиты
Вложения в недвижимость не падают, несмотря на дорогие кредиты, но теперь инвесторам интересны офисы и торговые центры, а не девелоперские проекты, пишут "Ведомости". Общий объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость и площадки под...
 
Программы поддержки на авторынке сократили более 70% производителей
Пересмотр скидочных программ, вызванный планомерным восстановлением спроса на авторынке, подстегнул цены на новые машины. С начала лета подорожание составило от 1% до 10% в зависимости от модели. Давление на ценники также оказали курс, логистика и...
 
30 сентября 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5411 руб.

 0  
30 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,60 коп. и составил 11,5411 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,458 руб., максимальный - 11,6185 руб. Было заключено 52403 сделки. Объем торгов составил 109726,64 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,51 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
01 октября 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 октября в размере 82,6084 руб., евро - 96,8644 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 82,6084 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,92 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 96,8644 руб. По сравнению...
01 октября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

13:00

Предварительная оценка потребительских цен в...    читать дальше
30 сентября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября снизилась на 1,80% и составила 49938,872 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49938,872 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 916,358 млрд руб., или на...
30 сентября 2025 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в умеренном плюсе
Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций, но настроения оставались подавленными из-за сохранения геополитической напряженности, опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ и на фоне дешевеющей нефти.

В Азии во...    читать дальше
30 сентября 2025 года 18:49
Ситуация с раскрытием корпоративной информации в ближайшие годы вряд ли полностью вернется к стандартам досанкционных времен - ЦБ
Ситуация с раскрытием корпоративной информации в ближайшие годы вряд ли полностью вернется к стандартам досанкционных времен, считает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Очевидно, что в ближайшие годы, по моему разумению, и многие эксперты разделяют эту...    читать дальше
30 сентября 2025 года 18:27
Правительство РФ сохранит для ИТ-компаний льготы по налогу на прибыль и льготную ипотеку сотрудникам
Правительство РФ в условиях бюджетных ограничений согласовало отмену нулевой ставки НДС на покупку российского ПО из реестра отечественного софта и повышение страховых взносов, однако льготы по налогу на прибыль для ИТ-компаний и льготная ипотека сохраняются, заявил глава...    читать дальше
30 сентября 2025 года 18:15
Лондонская фондовая биржа выпала из двадцатки крупнейших мировых площадок для проведения IPO
Лондонская фондовая биржа (LSE) выпала из двадцатки крупнейших мировых площадок для проведения IPO, уступив, в частности, биржам Сингапура, Мексики и Омана.

В рэнкинге Bloomberg по итогам третьего квартала LSE опустилась вниз на три строчки - на 23-е место. Объем IPO на...    читать дальше
30 сентября 2025 года 18:06
Аналитики Citi повысили прогноз затрат ведущих компаний на ИИ-инфраструктуру до $2,8 трлн до 2029 года
Аналитики Citigroup Inc повысили прогноз затрат на развитие инфраструктуры, необходимой для работы технологий искусственного интеллекта, на период до конца 2029 года до $2,8 трлн с ожидавшихся ранее $2,3 трлн.

Прогноз касается инвестиционных планов крупнейших...    читать дальше
30 сентября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5017 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,82 коп. и составил 11,5017 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,41 руб., максимальный - 11,5685 руб. Было заключено 36913 сделок. Объем торгов составил 53917,73...
30 сентября 2025 года 17:52
Лагард: экономика еврозоны справляется с американскими пошлинами лучше, чем ожидалось
Экономика еврозоны справляется с американскими пошлинами лучше, чем ожидалось, благодаря чему понижательные и повышательные риски для инфляции остаются сдержанными, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Риски для инфляции...    читать дальше
30 сентября 2025 года 17:43
Индекс потребдоверия в США в сентябре продемонстрировал снижение
Индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 94,2 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 97,8 пункта, а не 97,4 пункта,...    читать дальше
30 сентября 2025 года 17:43
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 октября
ЦБ РФ с 1 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10163,81 (+119,98) руб./грамм; на серебро - 124,7 (+4,81) руб./грамм; на платину - 4220,26 (+85,34) руб./грамм; на палладий - 3338,49 (-58,43) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2025 года 17:35
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 октября в размере 82,6084 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 82,6084 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,92 коп.

Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2025 года 17:35
ЦБ РФ установил курс евро с 1 октября в размере 96,8644 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 96,8644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,66 коп.

Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2025 года 17:23
ЦБ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $320,8 млрд
Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 июля 2025 года снижена до $320,8 млрд (14% ВВП за последние 12 месяцев), предварительно он оценивался в $323 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ. Внешний долг РФ во втором квартале 2025 года увеличился на...    читать дальше
