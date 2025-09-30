Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 октября

30 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 1 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10163,81 (+119,98) руб./грамм; на серебро - 124,7 (+4,81) руб./грамм; на платину - 4220,26 (+85,34) руб./грамм; на палладий - 3338,49 (-58,43) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 82,6084 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,92 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 96,8644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,66 коп.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 13:00 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49938,872 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 916,358 млрд руб.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,60 коп. и составил 11,5411 руб. Минимальный курс юаня составил 11,458 руб., максимальный - 11,6185 руб. Было заключено 52403 сделки. Объем торгов составил 109726,64

Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций, но настроения оставались подавленными из-за сохранения геополитической напряженности, опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ и на фоне дешевеющей нефти. В Азии во

Ситуация с раскрытием корпоративной информации в ближайшие годы вряд ли полностью вернется к стандартам досанкционных времен, считает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. "Очевидно, что в ближайшие годы, по моему разумению, и многие эксперты разделяют эту

Правительство РФ в условиях бюджетных ограничений согласовало отмену нулевой ставки НДС на покупку российского ПО из реестра отечественного софта и повышение страховых взносов, однако льготы по налогу на прибыль для ИТ-компаний и льготная ипотека сохраняются, заявил глава

Лондонская фондовая биржа (LSE) выпала из двадцатки крупнейших мировых площадок для проведения IPO, уступив, в частности, биржам Сингапура, Мексики и Омана. В рэнкинге Bloomberg по итогам третьего квартала LSE опустилась вниз на три строчки - на 23-е место. Объем IPO на

Аналитики Citigroup Inc повысили прогноз затрат на развитие инфраструктуры, необходимой для работы технологий искусственного интеллекта, на период до конца 2029 года до $2,8 трлн с ожидавшихся ранее $2,3 трлн. Прогноз касается инвестиционных планов крупнейших

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,82 коп. и составил 11,5017 руб. Минимальный курс юаня составил 11,41 руб., максимальный - 11,5685 руб. Было заключено 36913 сделок. Объем торгов составил 53917,73

Экономика еврозоны справляется с американскими пошлинами лучше, чем ожидалось, благодаря чему понижательные и повышательные риски для инфляции остаются сдержанными, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Риски для инфляции

Индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 94,2 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 97,8 пункта, а не 97,4 пункта,

Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 июля 2025 года снижена до $320,8 млрд (14% ВВП за последние 12 месяцев), предварительно он оценивался в $323 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ. Внешний долг РФ во втором квартале 2025 года увеличился на

