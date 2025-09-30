.
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 октября
30 сентября 2025 года 17:43
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 октября
|0
30 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10163,81 (+119,98) руб./грамм; на серебро - 124,7 (+4,81) руб./грамм; на платину - 4220,26 (+85,34) руб./грамм; на палладий - 3338,49 (-58,43) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
