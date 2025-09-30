Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5367,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3035,16 млрд руб.

30 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 сентября составили по Российской Федерации 5367,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5149,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5835,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5547,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 сентября составили 3035,16 млрд руб. против 3047,31129 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

