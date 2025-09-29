ЦБ РФ установил курс евро с 30 сентября в размере 97,141 руб.

29 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 97,141 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,13 коп.

РФ в 2025 году может увеличить экспорт готовых мясных изделий до 100 тыс. тонн с 95,3 тыс. тонн в 2024 году. Такой прогноз представил замруководителя федерального центра "Агроэкспорт" Виталий Нагалин на Всероссийском совещании владельцев и руководителей мясоперерабатывающих... читать дальше

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закончили торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы Китая выросли, остальная Азия закрылась в минусе. Розничные продажи в Японии в августе упали на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это первое... Розничные продажи в Японии в августе упали на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это первое... читать дальше

Средняя биржевая цена 92-го бензина по территориальному индексу европейской части России в сентябре составила 72,302 тыс. руб./тонна, свидетельствуют данные Петербургской биржи. Это позволяет нефтяникам рассчитывать на выплаты из бюджета по демпферу за уходящий месяц при условии... читать дальше

Банк России планирует ввести в обращение обновленную банкноту номиналом 500 рублей во втором полугодии 2026 года, заявил зампред ЦБ Сергей Белов. "Точные сроки, когда мы представим новую банкноту 500 рублей, будут определены позже, но мы нацелены на второе полугодие следующего... читать дальше

Объем M&A в мире в третьем квартале превысил $1 трлн благодаря необычно насыщенному мегасделками лету, пишет Financial Times. По данным London Stock Exchange Group, в июле-сентябре было объявлено о 14 сделках - каждая на сумму свыше $10 млрд. В том числе в понедельник... По данным London Stock Exchange Group, в июле-сентябре было объявлено о 14 сделках - каждая на сумму свыше $10 млрд. В том числе в понедельник... читать дальше

Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел прогноз роста экономики Казахстана в сторону повышения: до 5,3% в 2025 году и 4,3% в 2026 году с соответственно 4,9% и 4,1%, прогнозировавшихся в апреле, сообщается в обновленном докладе банка. "Пересмотр связан с... "Пересмотр связан с... читать дальше

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовы направить на софинансирование промышленных кооперационных инвестпроектов более 5 млрд рублей. Такая сумму заложена на поддержку промкооперации в союзном бюджете, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Интерес... "Интерес... читать дальше

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост экономики Армении в 2025 году на 5%, в 2026 году - на 4,7%, говорится в сентябрьском обзоре банка Asian Development Outlook 2025. Таким образом, АБР сохранил свой предыдущий, апрельский, прогноз. Среднегодовую инфляцию в... Среднегодовую инфляцию в... читать дальше

Банк России, как и планировал, представит обновленную банкноту номиналом 1000 рублей до конца 2025 года. "Мы движемся по плану, находимся на финишной прямой. Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты. И сейчас художники Банка России и "Гознака"... "Мы движемся по плану, находимся на финишной прямой. Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты. И сейчас художники Банка России и "Гознака"... читать дальше

В рамках ЕАЭС прорабатывается инициатива создания наднационального механизма субсидирования совместных проектов в аграрном секторе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С партнерами по Союзу мы делаем всё необходимое для защиты интересов наших производителей. В... "С партнерами по Союзу мы делаем всё необходимое для защиты интересов наших производителей. В... читать дальше

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,38 пункта (0,759%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2663,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2685 (+0,03%) пункта,... читать дальше

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост экономики Таджикистана в 2025 году на 7,4%, в 2026 году - на 6,8%, говорится в сентябрьском обзоре банка Asian Development Outlook 2025. Таким образом, АБР сохранил свой предыдущий, апрельский, прогноз. Оценка инфляции на... Оценка инфляции на... читать дальше

Минимальное значение за неделю (с 23 сентября по 30 сентября) - 85,6227 руб. за доллар, максимальное значение - 86,7742 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,94 руб.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,48/100,77 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал на...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,75/83,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 50 коп., средний...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,71/85,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал...

