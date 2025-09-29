Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2399 млрд руб.

29 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 2399 млрд руб.

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести пошлины на зарубежные кинофильмы и мебель. "Я введу пошлины в размере 100% на любые кинофильмы, снятые за пределами США", - написал Трамп в понедельник в соцсети Truth Social, позже пообещав "установить значительные...

Китай в январе-августе увеличил добычу нефти на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 144,86 млн тонн, сообщило Государственное статуправление. В том числе в прошлом месяце производство выросло на 2,4% и достигло 18,26 млн тонн. Объем...

9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1051 на 11 млрд 717,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк...

Главы правительств стран СНГ утвердили план мероприятий по реализации второго этапа стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года, сообщили в Исполкоме СНГ в понедельник. "Совет глав правительств Содружества Независимых Государств принял план...

Производство угля в Китае в августе снизилось на 3,2% относительно того же месяца прошлого года и составило 390,5 млн тонн, по данным Государственного статуправления. Тем не менее, по сравнению с июлем выпуск вырос на 2,5% с 380,99 млн тонн, и это минимальные темпы...

В январе-июне 2025 года производство стали "Челябинским металлургический комбинатом" (входит в "Мечел") составило 1,545 млн тонн, что на 1,4% меньше, чем в 1-м полугодии 2024 года, сообщатся в отчете компании. Производство проката в отчетный период сократилось на...

Условный уровень внутренних цен на авиакеросин в РФ, установленный для работы демпфирующего механизма в интересах авиакомпаний, в 2028 году может вырасти до 72,8 тыс. руб. за тонну, следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, внесенных в Госдуму. Согласно...

После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,98 пункта (0,073%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2727,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2744,68

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" размещать рекламу на космических объектах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон наделяет корпорацию "Роскосмос" правом продвижения и проведения рекламных...

"Газпром" выступает за баланс наращивания экспорта СПГ и необходимостью удовлетворения потребностей российского рынка газа. Компания продолжила исследование "рисков, связанных с либерализацией экспорта СПГ из РФ" в составе опубликованного в понедельник нового "отчета...

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,06/86,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 35 коп., Cредний курс продажи упал...

Президент РФ Владимир Путин подписал протокол о внесении изменения в соглашение между правительством РФ и правительством Киргизии о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Протоколом...

Финансовым регуляторам стран СНГ необходимо наладить диалог, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно и дальше создавать условия для расширения внешнеэкономических связей. Обеспечить и функционирование надёжной платежно-финансовой инфраструктуры в национальных...

Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в РФ в 2026 году может составить 33 рубля за литр, что на 10% выше, чем в 2025 году (30 рублей за литр), в 2027 году - 34 рубля. Это следует из внесенного правительством РФ в Госдуму законопроекта об изменениях в Налоговый

В Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в бюджет 2025 года, предусматривающий рост дефицита с 1,7% ВВП до 2,6% ВВП. Текст документа и сопровождающих материалов опубликован в базе Госдумы. Изначально законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит...

Во вторник, 30 сентября, ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций на общую сумму 9,18 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер...

