INTERFAX.RU
НОВОСТИ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5835,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3047,31 млрд руб.
.
29 сентября 2025 года 09:17
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5835,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3047,31 млрд руб.
29 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 сентября составили по Российской Федерации 5835,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5547,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5443,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5165,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 сентября составили 3047,31 млрд руб. против 3155,69104 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
29 сентября 2025 года 17:00
Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести пошлины на зарубежные кинофильмы и мебель. "Я введу пошлины в размере 100% на любые кинофильмы, снятые за пределами США", - написал Трамп в понедельник в соцсети Truth Social, позже пообещав "установить значительные... читать дальше
.29 сентября 2025 года 16:53
Китай в январе-августе увеличил добычу нефти на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 144,86 млн тонн, сообщило Государственное статуправление. В том числе в прошлом месяце производство выросло на 2,4% и достигло 18,26 млн тонн. Объем... читать дальше
.29 сентября 2025 года 16:46
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1051 на 11 млрд 717,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.29 сентября 2025 года 16:45
Главы правительств стран СНГ утвердили план мероприятий по реализации второго этапа стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года, сообщили в Исполкоме СНГ в понедельник. "Совет глав правительств Содружества Независимых Государств принял план... читать дальше
.29 сентября 2025 года 16:38
Производство угля в Китае в августе снизилось на 3,2% относительно того же месяца прошлого года и составило 390,5 млн тонн, по данным Государственного статуправления. Тем не менее, по сравнению с июлем выпуск вырос на 2,5% с 380,99 млн тонн, и это минимальные темпы... читать дальше
.29 сентября 2025 года 16:30
"Челябинский меткомбинат" на 1,4% сократил выпуск стали в 1-м полугодии, нарастил выпуск чугуна на 2,1%
В январе-июне 2025 года производство стали "Челябинским металлургический комбинатом" (входит в "Мечел") составило 1,545 млн тонн, что на 1,4% меньше, чем в 1-м полугодии 2024 года, сообщатся в отчете компании. Производство проката в отчетный период сократилось на... читать дальше
.29 сентября 2025 года 16:22
Условный уровень внутренних цен на авиакеросин в РФ, установленный для работы демпфирующего механизма в интересах авиакомпаний, в 2028 году может вырасти до 72,8 тыс. руб. за тонну, следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, внесенных в Госдуму. Согласно... читать дальше
.29 сентября 2025 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,98 пункта (0,073%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2727,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2744,68... читать дальше
.29 сентября 2025 года 16:14
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" размещать рекламу на космических объектах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон наделяет корпорацию "Роскосмос" правом продвижения и проведения рекламных... читать дальше
.29 сентября 2025 года 16:05
"Газпром" выступает за баланс наращивания экспорта СПГ и необходимостью удовлетворения потребностей российского рынка газа. Компания продолжила исследование "рисков, связанных с либерализацией экспорта СПГ из РФ" в составе опубликованного в понедельник нового "отчета... читать дальше
.29 сентября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 29 сентября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 82,06/86,15 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,06/86,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 35 коп., Cредний курс продажи упал...
.29 сентября 2025 года 15:56
Президент РФ Владимир Путин подписал протокол о внесении изменения в соглашение между правительством РФ и правительством Киргизии о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Протоколом... читать дальше
.29 сентября 2025 года 15:48
Финансовым регуляторам стран СНГ необходимо наладить диалог, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно и дальше создавать условия для расширения внешнеэкономических связей. Обеспечить и функционирование надёжной платежно-финансовой инфраструктуры в национальных... читать дальше
.29 сентября 2025 года 15:40
Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в РФ в 2026 году может составить 33 рубля за литр, что на 10% выше, чем в 2025 году (30 рублей за литр), в 2027 году - 34 рубля. Это следует из внесенного правительством РФ в Госдуму законопроекта об изменениях в Налоговый... читать дальше
.29 сентября 2025 года 15:31
В Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в бюджет 2025 года, предусматривающий рост дефицита с 1,7% ВВП до 2,6% ВВП. Текст документа и сопровождающих материалов опубликован в базе Госдумы. Изначально законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит... читать дальше
.29 сентября 2025 года 15:30
Во вторник, 30 сентября, ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций на общую сумму 9,18 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
