Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5835,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3047,31 млрд руб.

29 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 сентября составили по Российской Федерации 5835,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5547,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5443,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5165,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 сентября составили 3047,31 млрд руб. против 3155,69104 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

