Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Какие законы вступят в силу в октябре
В октябре в силу вступает множество изменений, касающихся в основном взаимодействия кредитных организаций и их клиентов, пишет "Российская газета". Зарплаты отдельным категориям бюджетников и силовиков повысят на 7,6% С 1 октября...
 
Доступ к налоговому мониторингу для компаний могут расширить
Минфин планирует в будущем году внести изменения в Налоговый кодекс (НК), дающие право подключения к налоговому мониторингу (НМ) более широкому кругу компаний. Это следует из "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики...
 
Вакансий на рынке труда стало больше, чем безработных
В 2025 году в среднем безработица в России оставалась на минимальном уровне — к концу первого полугодия она опустилась до минимальных 2,2%. В мае–июне число незанятых составило 1,7 млн человек, следует из доклада Счетной палаты (СП) об исполнении...
 
29 сентября 2025 года 09:17

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5835,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3047,31 млрд руб.

 0
29 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 сентября составили по Российской Федерации 5835,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5547,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5443,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5165,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 сентября составили 3047,31 млрд руб. против 3155,69104 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
29 сентября 2025 года 17:00
Трамп намерен ввести пошлины на произведенные за пределами США кинофильмы и мебель
Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести пошлины на зарубежные кинофильмы и мебель.

"Я введу пошлины в размере 100% на любые кинофильмы, снятые за пределами США", - написал Трамп в понедельник в соцсети Truth Social, позже пообещав "установить значительные...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:53
За 8 месяцев Китай увеличил добычу нефти на 1,4%, газа - на 6,1%
Китай в январе-августе увеличил добычу нефти на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 144,86 млн тонн, сообщило Государственное статуправление.

В том числе в прошлом месяце производство выросло на 2,4% и достигло 18,26 млн тонн.

Объем...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:46
ВТБ разместил 11,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1051 на 11,7 млрд рублей
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1051 на 11 млрд 717,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:45
Премьеры СНГ утвердили стратегию экономического развития Содружества до 2030 года
Главы правительств стран СНГ утвердили план мероприятий по реализации второго этапа стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года, сообщили в Исполкоме СНГ в понедельник.

"Совет глав правительств Содружества Независимых Государств принял план...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:38
Китай в августе сократил добычу угля на 3,2% г/г
Производство угля в Китае в августе снизилось на 3,2% относительно того же месяца прошлого года и составило 390,5 млн тонн, по данным Государственного статуправления.

Тем не менее, по сравнению с июлем выпуск вырос на 2,5% с 380,99 млн тонн, и это минимальные темпы...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:30
"Челябинский меткомбинат" на 1,4% сократил выпуск стали в 1-м полугодии, нарастил выпуск чугуна на 2,1%
В январе-июне 2025 года производство стали "Челябинским металлургический комбинатом" (входит в "Мечел") составило 1,545 млн тонн, что на 1,4% меньше, чем в 1-м полугодии 2024 года, сообщатся в отчете компании.

Производство проката в отчетный период сократилось на...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:22
В 2028 году внутренняя цена авиакеросина в РФ в формуле демпфера может вырасти до 72,8 тыс. руб./т
Условный уровень внутренних цен на авиакеросин в РФ, установленный для работы демпфирующего механизма в интересах авиакомпаний, в 2028 году может вырасти до 72,8 тыс. руб. за тонну, следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, внесенных в Госдуму.

Согласно...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 29 сентября растет
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,98 пункта (0,073%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2727,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2744,68...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:14
Путин подписал закон о параметрах размещения рекламы в космосе
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" размещать рекламу на космических объектах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет корпорацию "Роскосмос" правом продвижения и проведения рекламных...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:05
"Газпром" выступает за баланс роста экспорта СПГ и потребностей российского рынка газа
"Газпром" выступает за баланс наращивания экспорта СПГ и необходимостью удовлетворения потребностей российского рынка газа. Компания продолжила исследование "рисков, связанных с либерализацией экспорта СПГ из РФ" в составе опубликованного в понедельник нового "отчета...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 29 сентября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 82,06/86,15 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,06/86,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 35 коп., Cредний курс продажи упал...
.
29 сентября 2025 года 15:56
Президент подписал протокол о поставках нефти и нефтепродуктов в Киргизию
Президент РФ Владимир Путин подписал протокол о внесении изменения в соглашение между правительством РФ и правительством Киргизии о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протоколом...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 15:48
Мишустин видит необходимость в налаживании диалога между финансовыми регуляторами стран СНГ
Финансовым регуляторам стран СНГ необходимо наладить диалог, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно и дальше создавать условия для расширения внешнеэкономических связей. Обеспечить и функционирование надёжной платежно-финансовой инфраструктуры в национальных...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 15:40
В следующем году акциз на пиво в РФ может вырасти на 10%, на вино - на 31%
Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в РФ в 2026 году может составить 33 рубля за литр, что на 10% выше, чем в 2025 году (30 рублей за литр), в 2027 году - 34 рубля. Это следует из внесенного правительством РФ в Госдуму законопроекта об изменениях в Налоговый...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 15:31
В Госдуму внесен проект поправок в бюджет-2025 с дефицитом в 2,6% ВВП
В Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в бюджет 2025 года, предусматривающий рост дефицита с 1,7% ВВП до 2,6% ВВП. Текст документа и сопровождающих материалов опубликован в базе Госдумы.

Изначально законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 15:30
Во вторник, 30 сентября, ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций на общую сумму 9,18 млрд руб.
Во вторник, 30 сентября, ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций на общую сумму 9,18 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
.