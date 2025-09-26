Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6674 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5875 руб., максимальный - 11,7035 руб. Было заключено 74735 сделок. Объем торгов составил 124551,94 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5965 руб. за юань.

26 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,15 коп. и составил 11,6674 руб.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,15 коп. и составил 11,6674 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5875 руб., максимальный - 11,7035 руб. Было заключено 74735 сделок. Объем торгов составил 124551,94... Минимальный курс юаня составил 11,5875 руб., максимальный - 11,7035 руб. Было заключено 74735 сделок. Объем торгов составил 124551,94...

.

Рынок акций завершил торги ростом на фоне подорожавшей нефти, в то время как сдерживающими факторами оставались геополитическая напряженность и опасения, что ЦБ РФ возьмет паузу в смягчении монетарной политики из-за вероятного ускорения инфляции после ожидаемого повышения НДС с... читать дальше

.

Льготы по НДС, предоставляемые авиакомпаниям для выполнения внутренних пассажирских перевозок, в 2026-2028 годах оцениваются в 846,3 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами к проекту бюджета РФ на ближайшую трехлетку. Так, из-за нулевого НДС при... Так, из-за нулевого НДС при... читать дальше

.

ЦБ РФ даст банкам время адаптироваться к возможному повышению минимального размера уставного капитала, большинство банков РФ смогут подготовиться к росту требований в 3 раза, заявил первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон... читать дальше

.

Доходы федерального бюджета РФ от экспортных пошлин на зерно (пшеница, ячмень, кукуруза) в 2025 году будут почти наполовину меньше, чем было запланировано, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с пояснительной запиской к законопроекту о поправках в бюджет 2025 год и на период... читать дальше

.

После постепенного снижения базовой цены на нефть в бюджетном правиле до $55 за баррель к 2030 году планируется вернуть ее индексацию на 2% в год, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с пояснительной запиской к подготовленным Минфином поправкам в Бюджетный кодекс... читать дальше

.

Цены на нефть перешли к активному подъему вечером в пятницу, причем цена марки Brent превысила психологически важную отметку в $70 за баррель впервые с 1 августа. Поддержку котировкам оказали сделанные накануне заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что... Поддержку котировкам оказали сделанные накануне заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что... читать дальше

.

ЦБ установил требования к содержанию решений о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА), в том числе кредитных, проект указания опубликован на сайте регулятора. Кредитные ЦФА - это новый продукт, который банки выпускают на часть своего кредитного портфеля. Он дает... Кредитные ЦФА - это новый продукт, который банки выпускают на часть своего кредитного портфеля. Он дает... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,33 коп. и составил 11,6593 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6205 руб., максимальный - 11,6995 руб. Было заключено 19630 сделок. Объем торгов составил 40987,99... Минимальный курс юаня составил 11,6205 руб., максимальный - 11,6995 руб. Было заключено 19630 сделок. Объем торгов составил 40987,99...

.

"ЛУКОЙЛ" в первом полугодии текущего года добыл 2,2 млн баррелей нефтяного эквивалента углеводородов, что на 3,9% меньше, чем годом ранее, сообщила компания. "Снижение объемов добычи преимущественно обусловлено динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением... читать дальше

.

Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора. Такие операции ЦБ приостанавливает на период с 1 октября 2025 года... Такие операции ЦБ приостанавливает на период с 1 октября 2025 года... читать дальше

.

ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10028,93 (-82,33) руб./грамм; на серебро - 120,81 (+2,87) руб./грамм; на платину - 4045,71 (+67,44) руб./грамм; на палладий - 3317,21 (+21,69) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 97,6823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 83,6118 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,49 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре уменьшился до 55,1 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с мая этого... читать дальше

.

РФ в этом году (с 1 января по 27 июля) импортировала 856,374 тыс. тонн картофеля, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт упал в 10 раз, до 21,907 тыс. тонн, сообщил исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников на... читать дальше

.