26 сентября 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
26 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 29.09 по 05.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|30.09.2025
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|III квартал 2024
|30.09.2025
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|IV квартал 2024
|30.09.2025
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|февраль 2025
|30.09.2025
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|январь 2025
|30.09.2025
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|февраль 2025
|01.10.2025
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|февраль 2025
|01.10.2025
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|февраль 2025
|01.10.2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|01.10.2025
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|февраль 2025
|02.10.2025
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|январь 2025
|02.10.2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|02.10.2025
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|02.10.2025
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|февраль 2025
|02.10.2025
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|январь 2025
|03.10.2025
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|январь 2025
|03.10.2025
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|январь 2025
|03.10.2025
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|январь 2025
|03.10.2025
|15:30
|Данные с рынка труда США
|февраль 2025
|03.10.2025
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|февраль 2025
26 сентября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,15 коп. и составил 11,6674 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,5875 руб., максимальный - 11,7035 руб. Было заключено 74735 сделок. Объем торгов составил 124551,94...
26 сентября 2025 года 18:59
Рынок акций завершил торги ростом на фоне подорожавшей нефти, в то время как сдерживающими факторами оставались геополитическая напряженность и опасения, что ЦБ РФ возьмет паузу в смягчении монетарной политики из-за вероятного ускорения инфляции после ожидаемого повышения НДС с... читать дальше
26 сентября 2025 года 18:51
Льготы по НДС, предоставляемые авиакомпаниям для выполнения внутренних пассажирских перевозок, в 2026-2028 годах оцениваются в 846,3 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами к проекту бюджета РФ на ближайшую трехлетку.
Так, из-за нулевого НДС при... читать дальше
26 сентября 2025 года 18:43
ЦБ РФ даст банкам время адаптироваться к возможному повышению минимального размера уставного капитала, большинство банков РФ смогут подготовиться к росту требований в 3 раза, заявил первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон... читать дальше
26 сентября 2025 года 18:32
Доходы федерального бюджета РФ от экспортных пошлин на зерно (пшеница, ячмень, кукуруза) в 2025 году будут почти наполовину меньше, чем было запланировано, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с пояснительной запиской к законопроекту о поправках в бюджет 2025 год и на период... читать дальше
26 сентября 2025 года 18:23
После постепенного снижения базовой цены на нефть в бюджетном правиле до $55 за баррель к 2030 году планируется вернуть ее индексацию на 2% в год, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с пояснительной запиской к подготовленным Минфином поправкам в Бюджетный кодекс... читать дальше
26 сентября 2025 года 18:16
Цены на нефть перешли к активному подъему вечером в пятницу, причем цена марки Brent превысила психологически важную отметку в $70 за баррель впервые с 1 августа.
Поддержку котировкам оказали сделанные накануне заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что... читать дальше
26 сентября 2025 года 18:07
ЦБ установил требования к содержанию решений о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА), в том числе кредитных, проект указания опубликован на сайте регулятора.
Кредитные ЦФА - это новый продукт, который банки выпускают на часть своего кредитного портфеля. Он дает... читать дальше
26 сентября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,33 коп. и составил 11,6593 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,6205 руб., максимальный - 11,6995 руб. Было заключено 19630 сделок. Объем торгов составил 40987,99...
26 сентября 2025 года 17:54
"ЛУКОЙЛ" в первом полугодии текущего года добыл 2,2 млн баррелей нефтяного эквивалента углеводородов, что на 3,9% меньше, чем годом ранее, сообщила компания. "Снижение объемов добычи преимущественно обусловлено динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением... читать дальше
26 сентября 2025 года 17:47
Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора.
Такие операции ЦБ приостанавливает на период с 1 октября 2025 года... читать дальше
26 сентября 2025 года 17:40
ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10028,93 (-82,33) руб./грамм; на серебро - 120,81 (+2,87) руб./грамм; на платину - 4045,71 (+67,44) руб./грамм; на палладий - 3317,21 (+21,69) руб./грамм.
Это автоматическое...
26 сентября 2025 года 17:38
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 97,6823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,19 коп.
Это автоматическое сообщение.
26 сентября 2025 года 17:38
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 83,6118 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,49 коп.
Это автоматическое сообщение.
26 сентября 2025 года 17:37
Индекс потребительского доверия в США в сентябре уменьшился до 55,1 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с мая этого... читать дальше
26 сентября 2025 года 17:29
РФ в этом году (с 1 января по 27 июля) импортировала 856,374 тыс. тонн картофеля, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт упал в 10 раз, до 21,907 тыс. тонн, сообщил исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников на... читать дальше
