Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Банки отстранились от принятия на себя процентного риска
Стабильность российского финансового рынка достигнута за счет большой доли государства в собственности сектора и очень маленького принятия банками процентного риска, заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на XXII...
 
Обещания банками сохранить ставки по счетам клиентов нарушаются
Банки не выполняют свои обязательства по сохранению процентных ставок на вкладах. Кредитные организации снижают приветственные ставки по накопительным счетам, несмотря на обещания клиентам сохранить их, рассказали "Известиям" эксперты. Участники...
 
Что происходит с гражданской промышленностью в РФ
Объемы выпуска обрабатывающих гражданских производств в январе-июле 2025 года вследствие резкого повышения Банком России ключевой ставки снизились не так сильно, как в аналогичный период 2022 года, но больше, чем в январе-апреле "ковидного" 2020 г.,...
 
26 сентября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
26 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Данные о потребительских расходах во Франции январь 2025
09:45 Цены производителей во Франции февраль 2025
10:45 Данные о потребительских расходах во Франции январь 2025
15:30 Изменение расходов и доходов населения США январь 2025
15:30 Месячное изменение ВВП Канады декабрь 2024
18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) март 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
НОВОСТИ
26 сентября 2025 года 13:31
Большинство россиян не сообщают в банки и полицию о хищениях на сумму до 20 тыс. руб. - опрос ЦБ
Большинство граждан РФ не обращаются в банки и правоохранительные органы по поводу хищений на сумму до 20 тыс. рублей, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией...    читать дальше
26 сентября 2025 года 13:23
В январе-июне премии по агрострахованию в РФ выросли на 9,6%, выплаты - на 87,6%
Совокупные премии российских агростраховщиков в 1-м полугодии 2025 года увеличились на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 6,1 млрд рублей, согласно данным Банка России. Выплаты по договорам агрострахования выросли на 87,6% и достигли почти 5,4 млрд...    читать дальше
26 сентября 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 26 сентября растет
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,46 пункта (0,165%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2713,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2713,49...    читать дальше
26 сентября 2025 года 13:11
Экспорт кукурузы из РФ в Иран в этом году может составить рекордные 2,5 млн тонн
Экспорт российской кукурузы в Иран в этом году может составить рекордные 2,5 млн тонн, но многое будет зависеть от мировых цен, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "Ожидаем довольно серьезный экспорт нашей кукурузы в Иран,...    читать дальше
26 сентября 2025 года 13:03
Фондовые индексы Европы умеренно растут в ходе торгов
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы умеренно повышаются в пятницу.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:30 мск поднялся на 0,23% - до 551,5 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,38%, германский DAX -...    читать дальше
26 сентября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 26 сентября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 82,39/87,01 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,39/87,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи вырос...
26 сентября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 26 сентября Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 97,16/101,37 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,16/101,37 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...
26 сентября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 26 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 83/84 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 83/84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...
26 сентября 2025 года 12:58
Товарооборот России и Белоруссии превышает $50 млрд - Путин
Ситуация в экономической сфере у РФ и Белоруссии очень хорошая, объем взаимной торговли превышает $50 млрд и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин.

"В целом, ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто. Свыше 50...    читать дальше
26 сентября 2025 года 12:49
Решетников: проблемы с платежами между РФ и КНР сохраняются, но уровень торговли позволяет их решать
Проблемы с платежами между Россией и Китаем сохраняются, но уровень торговли между двумя странами позволяет их решать, в том числе путем развития альтернативных платежных методов, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки...    читать дальше
26 сентября 2025 года 12:40
ЦБ РФ включил "Газпромбанк" в реестр операторов ЦФА-платформ
Банк России включил Газпромбанк (ГПБ) в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), говорится в сообщении ЦБ.

Платформа ГПБ стала третьей, зарегистрированной в этом году. В августе в реестр были внесены...    читать дальше
26 сентября 2025 года 12:31
В текущем году в период осенних школьных каникул вырос спрос на организованные туры за рубеж
По оценке туроператоров, в период осенних школьных каникул в этом году выросла популярность организованных туров за рубеж, особенно в Китай и Вьетнам, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров.

В 2025 году школьные осенние каникулы для...    читать дальше
26 сентября 2025 года 12:23
Тарифы по страхованию урожая с господдержкой в РФ снизились за несколько лет на 48% и 17% по двум ключевым программам
Тарифы по заключаемым договорам страхования урожая с господдержкой в РФ снизились за период с 2020 года по 2024 год на 48% по мультирисковой программе защиты посевов и на 17% - по программе защиты посевов при ЧС, такие данные привел президент Национального союза агростраховщиков...    читать дальше
26 сентября 2025 года 12:15
Энергопотребление в РФ с начала года снижается на 0,9%
Потребление электроэнергии в России с начала этого года снижается на 0,9%, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах конференции "Совета рынка".

"У нас сейчас, я уточню, минус 0,9 (процентов) от прошлого года", - сказал...    читать дальше
26 сентября 2025 года 12:07
Орбан заявил, что Венгрия не откажется от закупок нефти и газа из РФ
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство будет действовать в собственных интересах, невзирая на требования президента США Дональда Трампа отказаться от закупок нефти и газа из РФ, сообщает Bloomberg. "Мы (с Трампом) не обязаны принимать аргументы друг друга....    читать дальше
26 сентября 2025 года 11:50
ВТБ разместит 26 сентября однодневные бонды серии КС-4-1050 на 100 млрд руб. по цене 99,8666% от номинала
6 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1050 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8666% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,25%...    читать дальше
