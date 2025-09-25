.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Дефицит бюджета РФ в 2026-2028 годах составит 1,6%, 1,2% и 1,3% ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется в размере 1,6% ВВП, в дальнейшем ожидается его снижение до 1,2% ВВП в 2027 году и до 1,3% ВВП в 2028 году. Такие данные привел министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства, где...
 
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1%
Минэкономразвития РФ в базовом сценарии понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По словам представителя Минэкономразвития, министерство внесло в...
 
Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году понижен до 6,8%
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект основных параметров макропрогноза...
 
25 сентября 2025 года 09:05

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5363,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3202,89 млрд руб.

 0
25 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 сентября составили по Российской Федерации 5363,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5076,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5545,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5286,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 сентября составили 3202,89 млрд руб. против 3099,2173599999996 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
25 сентября 2025 года 12:39
Зампред ЦБ: обнуление нормативов по продаже валютной выручки экспортерами не привело к существенным изменениям в реализации валюты участниками рынка
Обнуление нормативов по продаже валютной выручки экспортерами не привело к существенным изменениям в реализации валюты этими участниками рынка, заявил зампред Банка России Филипп Габуния.

"Мы публиковали, последний - за сентябрь был обзор рисков финансовых рынков, где...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:33
На льготные автокредиты и лизинг в 2026 году власти планируют направить 37,2 млрд руб.
Объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году может снизиться более чем на четверть, до 37,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку.

Объем...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:28
Фондовые индексы Европы снижаются в ходе торгов
Европейские фондовые индексы опускаются на торгах в четверг.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:09 МСК понизился на 0,4% - до 551,65 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,22%, германский DAX - 0,44%, французский CAC...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:23
ЕБРР повысил прогноз роста экономики Грузии в текущем году до 7%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Грузии в 2025 году до 7% и подтвердил свой прогноз замедления темпа роста грузинской экономики в следующем году до 5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики (Regional Economic...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:15
Пошлина на экспорт масличного льна из РФ может быть введена с октября 2025 г.
Экспортная пошлина на масличный лен в размере 10% может быть введена с октября 2025 года со сроком действия до 31 августа 2026 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку.

Доходы федерального...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:07
ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Белоруссии в этом году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП Белоруссии в 2025 году до 1,7%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики банка (Regional Economic Prospects).

В мае и феврале этого года ЕБРР подтверждал оценку роста ВВП Белоруссии...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:00
ВТБ разместит 25 сентября однодневные бонды серии КС-4-1049 на 100 млрд руб. по цене 99,9559% от номинала
5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1049 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9559% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,1%...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:59
В августе кредитование потребителей в еврозоне выросло на 2,5%, максимально с апреля 2023 г.
Объем выданных потребительских кредитов в еврозоне в августе увеличился на 2,5% в годовом выражении, говорится в сообщении Европейского центрального банка. Темпы подъема оказались максимальными за 2,5 года (с апреля 2023 года).

В июле потребительское кредитование...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:51
Минфин рассчитывает на внесение до конца года изменений в закон о налогообложении долговых ЦФА
Минфин рассчитывает на внесение до конца года изменений в законодательство, которые позволят учитывать расходы на выпуск долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) в общей базе по налогу на прибыль организаций, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Я надеюсь, что...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:43
ЦБ Швейцарии сохранил ставку на нулевом уровне
Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) по итогам завершившегося в четверг заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics. До текущего уровня - минимального с...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:36
ЕБРР понизил прогноз роста ВВП Молдавии в 2025 году до 1,5%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП Молдавии в 2025 году до 1,5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects). В мае ЕБРР снижал прогноз роста ВВП Молдавии до 1,8% с 2% (оценка февраля этого года)....    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:28
Сентябрьский индекс потребдоверия во Франции остался на минимуме за два года
Индекс потребительского доверия во Франции в сентябре составил 87 пунктов, не изменившись по сравнению с августовским значением и оставшись на минимуме за два года, по данным национального статистического управления Insee.

Подындекс, показывающий готовность к крупным...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:19
Финансирование госпрограмм в сфере АПК в проекте бюджета на будущий год предусматривается в 540,4 млрд руб.
Финансирование госпрограмм в сфере АПК РФ в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено в объеме 540,4 млрд рублей. "Всего на наши программы на 2026 год предусматривается 540,4 млрд рублей", - , сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета по агарным...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:12
Citi продает 25% мексиканской фингруппы Banamex
Американский банк Citigroup Inc. договорился о продаже 25% мексиканской финансовой группы Banamex финансисту Фернандо Чико Пардо за $2,3 млрд, говорится в сообщении Citi.

Банк продаст около 520 млн акций Banamex компании Чико Пардо и членов его семьи. Сам финансист...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:04
За 8 месяцев объем выданных в РФ автокредитов сократился в годовом выражении на 44%
В январе-августе 2025 года в РФ было выдано автокредитов на сумму 868,4 млрд руб., или на 44,1% (или в 1,8 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе 2024 года - 1 554,0 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 10:56
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в этом году до 5,7%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2025 году до 5,7%, прогноз на 2026 год оставил без изменения - 4,5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики банка (ЕБРР) "Regional Economic Prospects". В мае ЕБРР прогнозировал...    читать дальше
.
