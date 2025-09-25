Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5363,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3202,89 млрд руб.

25 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 сентября составили по Российской Федерации 5363,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5076,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5545,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5286,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 сентября составили 3202,89 млрд руб. против 3099,2173599999996 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

