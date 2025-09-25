25 сентября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
25 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|март 2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2024
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|февраль 2025
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
25 сентября 2025 года 12:39
Обнуление нормативов по продаже валютной выручки экспортерами не привело к существенным изменениям в реализации валюты этими участниками рынка, заявил зампред Банка России Филипп Габуния.
"Мы публиковали, последний - за сентябрь был обзор рисков финансовых рынков, где... читать дальше
25 сентября 2025 года 12:33
Объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году может снизиться более чем на четверть, до 37,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку.
Объем... читать дальше
25 сентября 2025 года 12:28
Европейские фондовые индексы опускаются на торгах в четверг.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:09 МСК понизился на 0,4% - до 551,65 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,22%, германский DAX - 0,44%, французский CAC
25 сентября 2025 года 12:23
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Грузии в 2025 году до 7% и подтвердил свой прогноз замедления темпа роста грузинской экономики в следующем году до 5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики (Regional Economic
25 сентября 2025 года 12:15
Экспортная пошлина на масличный лен в размере 10% может быть введена с октября 2025 года со сроком действия до 31 августа 2026 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку.
Доходы федерального
25 сентября 2025 года 12:07
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП Белоруссии в 2025 году до 1,7%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики банка (Regional Economic Prospects).
В мае и феврале этого года ЕБРР подтверждал оценку роста ВВП Белоруссии
25 сентября 2025 года 12:00
5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1049 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9559% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,1%
25 сентября 2025 года 11:59
Объем выданных потребительских кредитов в еврозоне в августе увеличился на 2,5% в годовом выражении, говорится в сообщении Европейского центрального банка. Темпы подъема оказались максимальными за 2,5 года (с апреля 2023 года).
В июле потребительское кредитование
25 сентября 2025 года 11:51
Минфин рассчитывает на внесение до конца года изменений в законодательство, которые позволят учитывать расходы на выпуск долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) в общей базе по налогу на прибыль организаций, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.
"Я надеюсь, что
25 сентября 2025 года 11:43
Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) по итогам завершившегося в четверг заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics. До текущего уровня - минимального с
25 сентября 2025 года 11:36
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП Молдавии в 2025 году до 1,5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects). В мае ЕБРР снижал прогноз роста ВВП Молдавии до 1,8% с 2% (оценка февраля этого года).
25 сентября 2025 года 11:28
Индекс потребительского доверия во Франции в сентябре составил 87 пунктов, не изменившись по сравнению с августовским значением и оставшись на минимуме за два года, по данным национального статистического управления Insee.
Подындекс, показывающий готовность к крупным
25 сентября 2025 года 11:19
Финансирование госпрограмм в сфере АПК РФ в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено в объеме 540,4 млрд рублей. "Всего на наши программы на 2026 год предусматривается 540,4 млрд рублей", - , сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета по агарным
25 сентября 2025 года 11:12
Американский банк Citigroup Inc. договорился о продаже 25% мексиканской финансовой группы Banamex финансисту Фернандо Чико Пардо за $2,3 млрд, говорится в сообщении Citi.
Банк продаст около 520 млн акций Banamex компании Чико Пардо и членов его семьи. Сам финансист
25 сентября 2025 года 11:04
В январе-августе 2025 года в РФ было выдано автокредитов на сумму 868,4 млрд руб., или на 44,1% (или в 1,8 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе 2024 года - 1 554,0 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй
25 сентября 2025 года 10:56
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2025 году до 5,7%, прогноз на 2026 год оставил без изменения - 4,5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики банка (ЕБРР) "Regional Economic Prospects". В мае ЕБРР прогнозировал
