Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7128 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,663 руб., максимальный - 11,787 руб. Была заключена 44741 сделка. Объем торгов составил 84134,27 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,663 руб. за юань.

24 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,00 коп. и составил 11,7128 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50711,730 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 711,790 млрд руб., или на...

Цены производителей на бензин в РФ в августе 2025 года относительно предыдущего месяца повысились на 11,7% после роста на 13,8% в июле, на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть месяцев, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

Предприятия РФ в январе-июле 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 15 трлн 420,8 млрд рублей, что на 8,2% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в июле... В том числе в июле... читать дальше

Потребительские цены на бензин в России с 16 по 22 сентября выросли на 0,62% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,45% с 9 по 15 сентября, на 0,55% со 2 по 8 сентября, на 0,30% с 26 августа по 1 сентября, на 0,60% с 19 по 25 августа, на 0,43% с 12 по 18 августа,... читать дальше

Рост потребительских цен с 16 по 22 сентября составил 0,08% после повышения на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца цены в РФ к 22 сентября выросли... читать дальше

4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1048 на 11 млрд 277,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги в минусе за счет закрытия игроками коротких позиций после утреннего падения из-за опасений эскалации геополитической напряженности после резких заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине, а также на фоне... читать дальше

Субсидии ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 г. и связанных с грузовыми перевозками, могут составить в 2026-2028 гг. около 130 млрд руб., говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой... читать дальше

Цены на нефть уверенно повышаются вечером в среду на фоне опасений относительно предложения. Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ, что переговоры о возобновлении поставок нефти из иракского Курдистана зашли в тупик, поскольку местные производители требуют... Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ, что переговоры о возобновлении поставок нефти из иракского Курдистана зашли в тупик, поскольку местные производители требуют... читать дальше

ЦБ РФ с банками и маркетплейсами обсуждают изменения в закон о цифровых платформах, которые обеспечили бы равный доступ финансовых организаций к работе на платформах или унифицировали условия переводов. "Для нас важно, чтобы были обеспечены недискриминационные доступы... "Для нас важно, чтобы были обеспечены недискриминационные доступы... читать дальше

Производство сельхозпродукции в России в 2025 году по сравнению с 2024 годом может увеличиться на 2,2% (с учетом новых территорий), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом внесенного Минэкономразвития в правительство макропрогноза на 2025-2028 годы, который... читать дальше

Поступление доходов от прибыли ЦБ РФ не заложено в федеральный бюджет на 2026 год, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2026-2028 годы, с которой ознакомился источник "Интерфакса". В 2027 году запланировано поступление доходов от прибыли Банка России в... В 2027 году запланировано поступление доходов от прибыли Банка России в... читать дальше

Минфин РФ пересмотрел в сторону уменьшения оценку поступлений дивидендных платежей в федеральный бюджет 2025 года. Согласно поправкам в закон о бюджете, подготовленным Минфином, по этой статье теперь ожидаются поступления в размере 793,3 млрд рублей против 812,8 млрд в... Согласно поправкам в закон о бюджете, подготовленным Минфином, по этой статье теперь ожидаются поступления в размере 793,3 млрд рублей против 812,8 млрд в... читать дальше

РФ в 2025 году может собрать 137 млн тонн зерна, в том числе около 88 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал по зерну на 2025/26 сельхозгод (июль-июнь) составляет 56 млн тонн, в том числе 42 млн тонн пшеницы. Такой прогноз представил гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,18 коп. и составил 11,7145 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6655 руб., максимальный - 11,78 руб. Было заключено 18314 сделок. Объем торгов составил 37761,1 млн... Минимальный курс юаня составил 11,6655 руб., максимальный - 11,78 руб. Было заключено 18314 сделок. Объем торгов составил 37761,1 млн...

