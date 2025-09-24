.
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5545,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3099,22 млрд руб.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1%
Минэкономразвития РФ в базовом сценарии понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По словам представителя Минэкономразвития, министерство внесло в...
 
Общая ставка НДС с нового гоода может вырасти с 20% до 22%
Минфин РФ предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства...
 
Возврат товаров на маркетплейсах могут ограничить
Министр экономического развития Максим Решетников 23 сентября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложил обсудить возможность введения невозвратных тарифов на отдельные группы товаров, продаваемых через маркетплейсы....
 
24 сентября 2025 года 09:09

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5545,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3099,22 млрд руб.

 0  
24 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 сентября составили по Российской Федерации 5545,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5286,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5479,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5210,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 сентября составили 3099,22 млрд руб. против 3232,60739 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
24 сентября 2025 года 18:34
ЦБ РФ с банками и маркетплейсами обсуждают изменения в закон о цифровых платформах
ЦБ РФ с банками и маркетплейсами обсуждают изменения в закон о цифровых платформах, которые обеспечили бы равный доступ финансовых организаций к работе на платформах или унифицировали условия переводов.

"Для нас важно, чтобы были обеспечены недискриминационные доступы...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:25
Минэкономразвития снизило прогноз темпов роста сельхозпроизводства в РФ в 2025 году до 2,2%
Производство сельхозпродукции в России в 2025 году по сравнению с 2024 годом может увеличиться на 2,2% (с учетом новых территорий), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом внесенного Минэкономразвития в правительство макропрогноза на 2025-2028 годы, который...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:17
Поступление доходов от прибыли ЦБ РФ не заложено в федеральный бюджет на 2026 год
Поступление доходов от прибыли ЦБ РФ не заложено в федеральный бюджет на 2026 год, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2026-2028 годы, с которой ознакомился источник "Интерфакса".

В 2027 году запланировано поступление доходов от прибыли Банка России в...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:12
Минфин РФ пересмотрел в сторону уменьшения оценку поступлений дивидендных платежей в бюджет 2025 года
Минфин РФ пересмотрел в сторону уменьшения оценку поступлений дивидендных платежей в федеральный бюджет 2025 года.

Согласно поправкам в закон о бюджете, подготовленным Минфином, по этой статье теперь ожидаются поступления в размере 793,3 млрд рублей против 812,8 млрд в...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:05
Россия в 2025 году может собрать 137 млн тонн зерна, в том числе около 88 млн тонн пшеницы
РФ в 2025 году может собрать 137 млн тонн зерна, в том числе около 88 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал по зерну на 2025/26 сельхозгод (июль-июнь) составляет 56 млн тонн, в том числе 42 млн тонн пшеницы. Такой прогноз представил гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7145 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,18 коп. и составил 11,7145 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6655 руб., максимальный - 11,78 руб. Было заключено 18314 сделок. Объем торгов составил 37761,1 млн...
.
24 сентября 2025 года 17:58
Дефицит бюджета РФ в 2025 году увеличится до 2,6% ВВП - Минфин
Дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году увеличится на 1,944 трлн рублей и составит 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Такие цифры содержатся в подготовленных Минфином поправках в действующий бюджет, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Изначально...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 17:49
Минфин в текущем году планирует увеличить объем внутренних заимствований на 2,2 трлн руб.
Минфин планирует в текущем году увеличить объем государственных заимствований на внутреннем рынке, выступающих источником финансирования дефицита бюджета.

Объем заимствований РФ в 2025 году будет увеличен на 2,2 трлн рублей в связи с ростом дефицита федерального...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 17:45
Решетников: налоговые меры Минфина обеспечат соблюдение бюджетного правила
Альтернативой налоговым инициативам, которые выдвинул Минфин РФ для пополнения доходной части федерального бюджета, могло быть наращивание его дефицита, что помешало бы смягчению денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Минфин...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 17:40
Запасы нефти в США сократились за неделю на 607 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей - до 414,8 млн, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 17:31
Продажи новостроек в США в августе выросли на 20,5%,
Продажи новых домов в США в августе выросли на 20,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Августовский показатель - максимальный с января 2022 года. Аналитики в среднем ожидали, что в августе...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 17:25
Повышение ставки НДС на 2 п.п. принесет бюджету порядка 4,42 трлн руб. в предстоящую трехлетку
Повышение ставки НДС на 2 процентных пункта, с 20% до 22%, принесет федеральному бюджету порядка 4,42 трлн рублей в предстоящую трехлетку, рассчитывает Минфин.

В 2026 году дополнительные поступления запланированы в размере 1,187 трлн руб., в 2027 году - 1,559 трлн руб.,...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 17:19
Минэкономразвития ожидает плавное ослабление рубля в 2026-28 годах
Минэкономразвития ожидает плавное ослабление курса рубля в 2026-2028 годах, но рубль будет более крепким, чем ожидалось ранее, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается макропрогноз министерства на 2025-2028...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 17:18
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 сентября
ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10216,36 (+248,37) руб./грамм; на серебро - 119,69 (+2,49) руб./грамм; на платину - 3991,17 (+204,64) руб./грамм; на палладий - 3321,47 (+170,05) руб./грамм.

24 сентября 2025 года 17:16
ЦБ РФ установил курс евро с 25 сентября в размере 98,6015 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 98,6015 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,48 коп.

24 сентября 2025 года 17:16
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 сентября в размере 83,9914 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 83,9914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,08 коп.

.