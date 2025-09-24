Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5545,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3099,22 млрд руб.

24 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 сентября составили по Российской Федерации 5545,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5286,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5479,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5210,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 сентября составили 3099,22 млрд руб. против 3232,60739 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

