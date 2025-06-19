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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,855 руб.
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Шохин не ждёт волны банкротств из-за переохлаждения экономики, но плановое закрытие предприятий будет
19 июня 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,855 руб.
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19 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,40 коп. и составил 10,855 руб. Минимальный курс юаня составил 10,835 руб., максимальный - 10,8835 руб. Было заключено 9125 сделок. Объем торгов составил 23227,73 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,8495 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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