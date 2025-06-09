Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4377 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3141,17 млрд руб.

9 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 июня составили по Российской Федерации 4377 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4152,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4892,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4671,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 июня составили 3141,17 млрд руб. против 2962,38333 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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