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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 мая в размере 80,9644 руб., евро - 91,9169 руб.
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07 мая 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 мая в размере 80,9644 руб., евро - 91,9169 руб.

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7 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 80,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 94,93 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 91,9169 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 99,13 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Это автоматическое сообщение.
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