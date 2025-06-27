Мировые цены на кофе могут упасть на 20%

27 июня. FINMARKET.RU - Мировыенав ближайшие месяцы могут снизиться до 20%. Такой прогноз прозвучал в начале лета 2025 года на фоне новых данных о состоянии урожая в ключевых странах-производителях и улучшении погодных условий, пишут "Известия"

По словам экспертов, опрошенных "Известиями", главным фактором для снижения цен стало возросшее предложение на мировом рынке - особенно арабики, доля которой в общем производстве составляет около 60%.

Снижение цен на международном рынке кофе после их многолетнего роста вызвано прежде всего благоприятными погодными условиями в странах-производителях и улучшением прогноза по урожаю в текущем сезоне. Однако ценовой уровень по-прежнему остается исторически высоким.

Как отметила доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина, в 2024 году цены на кофе достигли максимального уровня - арабика подорожала более чем на 60% за год, цена робусты выросла почти в 2 раза. Основное объяснение роста цен - неблагоприятные климатические условия: засуха в Бразилии и Вьетнаме. При этом мировое потребление кофе регулярно растет, что дополнительно оказывает давление на цены.

"Кроме того, логистические издержки и нарушения в цепочках поставок тоже сыграли свою роль. Если погодные условия в 2025 году будут благоприятными, цены могут немного отыграть назад, но всё равно останутся выше уровня прошлых лет", - отметила эксперт.

Российский рынок кофе исторически следует за мировым с временным лагом - и по динамике цен, и по структуре импорта. Однако простое снижение биржевых котировок не означает мгновенного удешевления напитка в рознице.

Все опрошенные эксперты сходятся в одном: шокового снижения цен ждать не стоит, но рынок постепенно входит в фазу стабилизации после крайне волатильных 2023-2024 годов. Снижение мировых цен может стать шансом для перераспределения маржи в цепочке поставок и усиления позиций как дистрибьюторов, так и розничных сетей. Однако конечные потребители, скорее всего, ощутят последствия не ранее конца 2025 года.