Операторам связи с криминальным прошлым грозит отзыв лицензий

27 июня. FINMARKET.RU - Минцифры предлагает ввести запрет на выдачу и использование ранее выданных лицензий на услуги связи индивидуальным предпринимателям и юрлицам, если их топ-менеджеры, владельцы или бенефициары имеют неснятую судимость за экономические преступления или преступления против госвласти. Такие изменения будут внесены в Федеральный закон "О связи" № 126-ФЗ, пишут "Ведомости"

Представитель Минцифры уточнил, что такие изменения необходимы для борьбы с мошенниками в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Наличие неснятой или непогашенной судимости будет основанием для отказа в предоставленииили для ее аннулирования, уточнил он.

К преступлениям в сфере экономики, о которых идет речь в документе, относятся указанные в главе 22 УКмошенничество, незаконное предпринимательство, легализация (отмывание) доходов, уклонение от уплаты налогов, фальсификация финансовых документов, злоупотребление в сфере банкротства, присвоение и растрата и др. Преступления против госвласти регулируются главой 30 УК РФ, сюда входят злоупотребление и превышение должностных полномочий, нецелевое расходование средств, внесение заведомо недостоверных сведений в реестр, получение и дача взятки и др.

Как объяснил представитель Минцифры, факт отсутствия судимости будет проверять Роскомнадзор. При выявлении лиц с судимостью оператору будет дан срок на устранение выявленных нарушений, т. е. ему нужно будет вывести их из руководящего состава, уточнил он. Этот срок будет указан в предписании Роскомнадзора, подчеркнули в регуляторе.

Из сводного отчета к законопроекту следует, что субъектов регулирования, или операторов связи, подпадающих под действие изменений в законопроекте, 119. Это количество компаний, имеющих лицензию на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи и занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, следует из отчета. Авторы законопроекта ссылаются на данные реестра лицензий в области связи на сайте Роскомнадзора.

В рамках действующего ФЗ "О связи" лицензия предоставляется на срок до 25 лет, конкретный срок действия лицензии устанавливается лицензирующим органом, уточнил представитель

Аннулирование лицензии будет осуществляться в судебном порядке по иску Роскомнадзора, следует из документа. Новых функций и полномочий для органов власти документом не предусмотрено.