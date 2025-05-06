ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 мая в размере 80,9644 руб.

6 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 80,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 94,93 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51589,682 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 379,110 млрд руб., или на...

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Поступления в федеральный бюджет НДС, налога на прибыль и НДФЛ в январе-апреле 2025 года, по оперативным данным, превышают запланированные на этот период показатели, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам во вторник. Говоря о налоговых поступлениях... Говоря о налоговых поступлениях... читать дальше

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Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 90 тыс. баррелей в сутки (б/с): с 13,51 млн б/с до 13,42 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго. Прогноз... Прогноз...

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Менять требования по продаже валютной выручки экспортерами не имеет смысла, считает Силуанов Менять требования по репатриации и продаже валютной выручки экспортерами сейчас не имеет смысла, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы за стабильность, в том числе и в этом вопросе", - сообщил Силуанов на брифинге, отвечая на вопрос, изменились ли требования... "Мы за стабильность, в том числе и в этом вопросе", - сообщил Силуанов на брифинге, отвечая на вопрос, изменились ли требования... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,64 коп. и составил 11,2164 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1425 руб., максимальный - 11,266 руб. Было заключено 36705 сделок. Объем торгов составил 69616,63... Минимальный курс юаня составил 11,1425 руб., максимальный - 11,266 руб. Было заключено 36705 сделок. Объем торгов составил 69616,63...

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Изменение цены отсечения в бюджетном правиле, о необходимости актуализации которой ранее заявлял министр финансов Антон Силуанов, не будет предлагаться при подготовке проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом глава Минфин заявил на брифинге во вторник. "В... "В... читать дальше

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Корректировка параметров федерального бюджета РФ, предлагаемая Минфином в весеннюю сессию, не потребует увеличения государственных заимствований. Использование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в этом году может составить 447 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ Антон... читать дальше

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Задействовать специальные меры, в том числе налоговые, для повышения доходов бюджета на 2025 год не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на брифинге во вторник. "Ни к каким спецмерам не планируем в этом году прибегать для увеличения доходов... "Ни к каким спецмерам не планируем в этом году прибегать для увеличения доходов... читать дальше

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Минфин РФ выполнит обязательства по субсидированию льготной ипотеки, несмотря на рост бюджетных расходов в условиях высокой ключевой ставки, в дальнейшем расширении госпрограмм не видит необходимости, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. В середине... В середине... читать дальше

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Американская нефтегазовая компания Diamondback Energy Inc. понизила прогноз добычи нефти на текущий год, заявив, что производство на сланцевых месторождениях США, вероятно, достигло пика и будет сокращаться в ближайшие месяцы на фоне падения цен на нефть. В обращении к... В обращении к... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индикаторов на 3-4% после 4-дневного снижения из-за возросшей неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины и санкционных угроз Запада. Росту способствует растущая нефть. В Азии во вторник преобладала... В Азии во вторник преобладала... читать дальше

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Прибыли европейских компаний по итогам первого квартала, как ожидается, увеличились в среднем на 0,4%, по данным LSEG IBES. Неделей ранее аналитики ожидали сокращения на 1,7%. Неделей ранее аналитики ожидали сокращения на 1,7%. К настоящему моменту прибыль свыше 58% опубликовавших отчетность компаний, акции... К настоящему моменту прибыль свыше 58% опубликовавших отчетность компаний, акции... читать дальше

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Мировые продажи чипов в первом квартале выросли на 18,8% относительно того же периода прошлого года и составили $167,7 млрд, по данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). При этом по сравнению с четвертым кварталом 2024 года они снизились на 2,8%,... При этом по сравнению с четвертым кварталом 2024 года они снизились на 2,8%,... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Россети Центр" рекомендовал выплату дивидендов за прошлый год в размере 0,067638 руб. на обыкновенную акцию, сообщила компания. Всего речь идет о том, чтобы направить на выплаты акционерам почти 2,86 млрд руб. при прибыли за прошлый год в размере... Всего речь идет о том, чтобы направить на выплаты акционерам почти 2,86 млрд руб. при прибыли за прошлый год в размере... читать дальше

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Торговые пошлины США окажут как прямое, так и косвенное влияние на экономики стран Прибалтики, замедлив их рост в 2025-2026 годах, сообщается в майском обзоре Swedbank Economic Outlook. Аналитики Swedbank понизили оценку роста эстонской экономики в 2025 и 2026 годах до... Аналитики Swedbank понизили оценку роста эстонской экономики в 2025 и 2026 годах до... читать дальше

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Цены на нефть прибавляют более 4% на торгах во вторник, корректируясь после падения накануне до четырехлетних минимумов. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 МСК составляет $62,69 за баррель, что на $2,46 (4,08%)... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 МСК составляет $62,69 за баррель, что на $2,46 (4,08%)... читать дальше

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