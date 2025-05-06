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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1894,9 млрд руб.
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06 мая 2025 года 09:49

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1894,9 млрд руб.

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6 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 1894,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2882,3 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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