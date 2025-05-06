Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4867,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2964,86 млрд руб.

6 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 мая составили по Российской Федерации 4867,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4675,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4020,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3760,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 мая составили 2964,86 млрд руб. против 3189,62957 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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