05 мая 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|февраль 2025
Это автоматическое сообщение.
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05 мая 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,92 коп. и составил 11,2728 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,163 руб., максимальный - 11,49 руб. Было заключено 67623 сделки. Объем торгов составил 76646,25 млн...
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05 мая 2025 года 19:08
Темп роста ВВП РФ в 1-м квартале 2025 года с исключением календарного фактора был выше 2% в годовом выражении, сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Как сообщалось, без исключения... читать дальше
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05 мая 2025 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, а также подешевевшей нефти на решении стран ОПЕК+ увеличить добычу сырья.
В Азии в понедельник на работавшем рынке Австралии преобладала... читать дальше
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05 мая 2025 года 18:51
Акционеры ОТП банка приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 0,018 рубля на одну акцию, говорится в сообщении кредитной организации. На выплату финальных дивидендов будет направлено 5,129 млрд рублей.
Всего на выплату промежуточных и финальных... читать дальше
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05 мая 2025 года 18:45
Минэкономразвития и цифровизации Молдавии прогнозирует рост ВВП страны в 2025 году на уровне 2% с последующим ускорением до 2,4% в 2026 году, сообщается в макропрогнозе ведомства на 2025-2028 годы.
По оценке Минэкономики, в 2028 году рост ВВП может ускориться до... читать дальше
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05 мая 2025 года 18:37
Турпоток из России в Таиланд с начала года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до примерно 900 тыс. человек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Туристического управления Таиланда (ТАТ).
"В Таиланде побит... читать дальше
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05 мая 2025 года 18:28
Чистый убыток крупнейшего российского пригородного железнодорожного перевозчика - АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) по МСФО вырос в 2024 г. по сравнению с 2023 г. в 6,2 раза и составил 1,7 млрд руб., говорится в отчете компании.
Выручка ЦППК от... читать дальше
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05 мая 2025 года 18:21
Грузооборот ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) снизился в 2024 г. по сравнению с 2023 г. на 1,1%, сообщается в отчете эмитента.
"В 2024 г. ГК НМТП снизила суммарный показатель грузооборота на 1,4 млн тонн или 1,1%, до 130,9 млн тонн в связи со... читать дальше
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05 мая 2025 года 18:09
Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2025 года увеличился по сравнению с апрелем 2024 года на 16,7%, до 145,8 трлн рублей со 125 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с мартом 2025 года объем торгов сократился на 2,2%, со...
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05 мая 2025 года 18:01
Экономика Эстонии в 2025 году, согласно обновленным прогнозам, продемонстрирует рост на 1,8%, Латвии - на 1,9%, Литвы - на 2,6%, сообщает Postimees со ссылкой на данные аналитиков банка Citadele.
Таким образом, по сравнению с предыдущей оценкой банка, темпы роста ВВП... читать дальше
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05 мая 2025 года 17:55
Премьер РФ Михаил Мишустин призвал российских сельхозпроизводителей шире использовать механизмы страхования урожая, глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что правила страхования упрощены.
"У нас специально предусмотрены средства для страхования урожая. Я знаю, что в... читать дальше
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05 мая 2025 года 17:47
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле повысился до 51,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 50,6 пунктов, по данным Trading... читать дальше
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05 мая 2025 года 17:44
ЦБ РФ с 6 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8558,36 (-101,1) руб./грамм; на серебро - 85,24 (-1,81) руб./грамм; на платину - 2557,21 (-28,8) руб./грамм; на палладий - 2512,44 (+33,86) руб./грамм.
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05 мая 2025 года 17:40
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 81,9137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,04 коп.
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05 мая 2025 года 17:40
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 92,9082 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,12 коп.
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05 мая 2025 года 17:19
Банк России 6 мая выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "300-летие учреждения ордена Святого Александра Невского" серии "Исторические события", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы,... читать дальше
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