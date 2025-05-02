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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,402 руб.
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02 мая 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,402 руб.
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2 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,01 коп. и составил 11,402 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2305 руб., максимальный - 11,478 руб. Было заключено 18590 сделок. Объем торгов составил 20100,89 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,41 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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