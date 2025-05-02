Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,402 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2305 руб., максимальный - 11,478 руб. Было заключено 18590 сделок. Объем торгов составил 20100,89 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,41 руб. за юань.

2 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,01 коп. и составил 11,402 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52631,498 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 998,113 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,01 коп. и составил 11,402 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2305 руб., максимальный - 11,478 руб. Было заключено 18590 сделок. Объем торгов составил 20100,89... Минимальный курс юаня составил 11,2305 руб., максимальный - 11,478 руб. Было заключено 18590 сделок. Объем торгов составил 20100,89...

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Госкорпорация "Росатом" считает проект строительства Балтийской АЭС лишь приостановленным и надеется на его перезапуск, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев. "Мы считаем проект строительства Балтийской АЭС не закрытым, а отложенным. И мы ждём той возможности, в... читать дальше

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Рынок акций РФ торгуется в минусе из-за сомнений инвесторов в скором завершении процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, также негатива добавляет возобновившая снижение нефть после локальной коррекции (июльский фьючерс на Brent упал ниже $61,7 за... читать дальше

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Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают корпоративные отчетности и данные по рынку труда США за апрель. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 177 тыс., говорится в сообщении министерства... Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 177 тыс., говорится в сообщении министерства... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в пятницу на оптимизме относительно возможной деэскалации напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также на сигналах о прогрессе в переговорах о тарифах с другими партнерами Штатов в... читать дальше

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Правительство продолжает совершенствовать условия ведения бизнеса, в том числе связанного с промышленным и любительским рыболовством. Подписано постановление, изменяющее порядок внесения платы за заключение новых договоров пользования рыболовными участками, сообщается на сайте... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 177 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 52,03 пункта (1,783%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2866,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2877,67 (-1,4%) пункта,... читать дальше

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Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil сократила чистую прибыль в первом квартале 2025 года и слабо увеличила выручку, причем прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожидания. Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте... Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте... читать дальше

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Цены на нефть начали умеренно снижаться днем в пятницу после активного роста по итогам предыдущих торгов. Такой сигнал дал рынкам надежду на постепенное улучшение торговых взаимоотношений США и Китая. Опасения по поводу того, что торговые войны спровоцируют глобальную... Такой сигнал дал рынкам надежду на постепенное улучшение торговых взаимоотношений США и Китая. Опасения по поводу того, что торговые войны спровоцируют глобальную... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 46,93 пункта (1,608%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2871,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2877,67 (-1,4%) пункта,... читать дальше

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Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, в первом квартале сократила чистую прибыль на 36%, выручку - на 3%, при этом скорректированная прибыль оказалась чуть лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий. Как сообщается в пресс-релизе компании,... Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы повышаются в пятницу, инвесторы изучают квартальную отчетность компаний и европейские макроданные. Надежды на деэскалацию напряженности в торговых отношениях США и Китая также способствуют улучшению настроений на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 55,42 пункта (1,899%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2863,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2877,67 (-1,4%) пункта,... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в апреле 2025 года увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата), представившего предварительную оценку. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца.... читать дальше

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