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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 42,1 пункта (1,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2915,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2928,7 (-0,98%) пункта,... читать дальше

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Французский банк Societe Generale SA в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль в 2,4 раза, лучше прогнозов рынка, во многом благодаря увеличению доходов от торговли акциями. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 1,61... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 1,61... читать дальше

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Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам господдержки в марте 2025 года вырос по сравнению с февралем на 13,7%, до 222,6 млрд рублей, кредитов на рыночных условиях - на 10,6%, до 34,6 млрд рублей, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования,... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 23 апреля по 30 апреля) - 86,9533 руб. за доллар, максимальное значение - 88,4294 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,83 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,77/86,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,98/98,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 10 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,2/85,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...

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Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" по РСБУ в январе-марте этого года снизилась до 2,914 млрд руб. после 3,2 млрд руб. в аналогичном периоде 2024 г., говорится в отчетности компании. Таким образом, показатель уменьшился на 9,3%. Выручка составила вросла на 8,9%, до 36,93... Выручка составила вросла на 8,9%, до 36,93... читать дальше

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Промышленные предприятия Московской области за первые три месяца 2025 года отгрузили товаров собственного производства, а также выполнили работ и услуг на общую сумму свыше 1,6 трлн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона в... читать дальше

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UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, в первом квартале снизил чистую прибыль на 4%, но показатель оказался намного лучше ожиданий аналитиков. Как говорится в сообщении швейцарского банка, чистая прибыль в январе-марте составила... Как говорится в сообщении швейцарского банка, чистая прибыль в январе-марте составила... читать дальше

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Объём взаимной торговли Киргизии со странами СНГ с 2020 года увеличился в 2,1 раза, сообщил в среду первый вице-премьер республики Данияр Амангельдиев. "За период 2020-2024 годов объемы взаимной торговли Киргизии с государствами Содружества увеличились в 2,1 раза, в том... "За период 2020-2024 годов объемы взаимной торговли Киргизии с государствами Содружества увеличились в 2,1 раза, в том... читать дальше

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Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG сократил чистую прибыль в первом квартале 2025 года в 1,7 раза, выручку - на 7%, причем оба показателя оказались хуже прогнозов рынка. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале... читать дальше

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Экономика еврозоны в первом квартале 2025 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объем ВВП еврозоны в январе-марте вырос на... В годовом выражении объем ВВП еврозоны в январе-марте вырос на... читать дальше

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Cырьевые трейдеры, страховые и транспортные компании консультируются с юристами по поводу способов возобновления деловых отношений с Россией в ожидании возможного снятия американских санкций, пишет Financial Times. Западные фирмы интересуются, как лучше организовать... Западные фирмы интересуются, как лучше организовать... читать дальше

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Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в 1-м квартале 2025 года составил 1,31 тыс. тонн, что на 16% превышает результат соответствующего периода прошлого года, подсчитал World Gold Council (WGC). Спрос на ювелирные украшения на фоне высоких цен упал... Спрос на ювелирные украшения на фоне высоких цен упал... читать дальше

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Чистая прибыль TotalEnergies в первом квартале текущего года составила $3,9 млрд, что на 3% меньше, чем в предыдущем квартале и на 15% меньше, чем годом ранее, говорится в ее пресс-релизе. Скорректированная чистая прибыль составила $4,2 млрд и оказалась на 18% меньше,... Скорректированная чистая прибыль составила $4,2 млрд и оказалась на 18% меньше,... читать дальше

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