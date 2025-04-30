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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Промпроизводство в РФ в марте выросло 0,8%
Рост промпроизводства в РФ в марте ускорился до 0,8% после повышения на 0,2% в феврале, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, ожидавших рост на 2,4%
 
Малый и средний бизнес отмечает рост конкуренции
Российские предприятия сообщили об усилении конкуренции в 2025 г., следует из мониторинга, который провела "Опора России" в марте, на него ссылаются "Ведомости". Опрос, в котором участвовало 1020 представителей компаний, показал, что 60%...
 
Минфин точечно донастроит налоговую систему
Минфин подготовил законопроект о точечной донастройке налоговой системы в рамках реализации ранее принятых "Основных направлений налоговой политики" на трехлетний период, пишет "Коммерсантъ". Среди предложений - расширение налогового мониторинга и...
 
Аренда квартир в Москве подешевела на четверть
Аренда квартир в Москве за последние восемь месяцев подешевела на четверть. Это связано с увеличением предложения на рынке, пишут "Ведомости". Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов в Москве на конец апреля 2025 г. составила...
 
30 апреля 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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30 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:30 Данные о потребительских расходах во Франции январь 2025
09:30 Предварительная оценка ВВП Франции IV квартал 2024
09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции февраль 2025
09:45 Цены производителей во Франции февраль 2025
10:00 Предварительная оценка ВВП Германии IV квартал 2024
10:45 Данные о потребительских расходах во Франции январь 2025
10:55 Данные о безработице в Германии февраль 2025
11:00 Предварительная оценка ВВП Италии IV квартал 2024
13:00 Предварительная оценка ВВП еврозоны IV квартал 2024
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии февраль 2025
15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии февраль 2025
15:30 Изменение расходов и доходов населения США январь 2025
15:30 Месячное изменение ВВП Канады декабрь 2024
16:15 Занятость в производственном секторе США февраль 2025
16:45 Индекс производственной активности Чикаго февраль 2025
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 01 по 07 марта

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
30 апреля 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 30 апреля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 42,1 пункта (1,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2915,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2928,7 (-0,98%) пункта,...    читать дальше
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30 апреля 2025 года 13:15
Чистая прибыль Societe Generale в 1-м квартале подскочила в 2,4 раза
Французский банк Societe Generale SA в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль в 2,4 раза, лучше прогнозов рынка, во многом благодаря увеличению доходов от торговли акциями.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 1,61...    читать дальше
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30 апреля 2025 года 13:07
Выдача ипотечных кредитов по программам господдержки за март выросла на 13,7%
Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам господдержки в марте 2025 года вырос по сравнению с февралем на 13,7%, до 222,6 млрд рублей, кредитов на рыночных условиях - на 10,6%, до 34,6 млрд рублей, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования,...    читать дальше
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30 апреля 2025 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 86,9533 руб.
Минимальное значение за неделю (с 23 апреля по 30 апреля) - 86,9533 руб. за доллар, максимальное значение - 88,4294 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,83 руб.

Это автоматическое сообщение.
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30 апреля 2025 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 81,77/86,95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,77/86,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал...
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30 апреля 2025 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 92,98/98,23 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,98/98,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 10 коп., Cредний курс продажи упал на...
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30 апреля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 30 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 83,2/85,15 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,2/85,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...
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30 апреля 2025 года 12:59
"Россети Центр" в 1-м квартале снизили чистую прибыль по РСБУ на 9,3%
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" по РСБУ в январе-марте этого года снизилась до 2,914 млрд руб. после 3,2 млрд руб. в аналогичном периоде 2024 г., говорится в отчетности компании. Таким образом, показатель уменьшился на 9,3%.

Выручка составила вросла на 8,9%, до 36,93...    читать дальше
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30 апреля 2025 года 12:51
Подмосковные промпредприятия в январе-марте увеличили отгрузку почти на 20%
Промышленные предприятия Московской области за первые три месяца 2025 года отгрузили товаров собственного производства, а также выполнили работ и услуг на общую сумму свыше 1,6 трлн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона в...    читать дальше
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30 апреля 2025 года 12:44
Чистая прибыль UBS сократилась в 1-м квартале на 4%
UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, в первом квартале снизил чистую прибыль на 4%, но показатель оказался намного лучше ожиданий аналитиков.

Как говорится в сообщении швейцарского банка, чистая прибыль в январе-марте составила...    читать дальше
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30 апреля 2025 года 12:37
Объем взаимной торговли Киргизии и стран СНГ вырос вдвое с 2020 г.
Объём взаимной торговли Киргизии со странами СНГ с 2020 года увеличился в 2,1 раза, сообщил в среду первый вице-премьер республики Данияр Амангельдиев.

"За период 2020-2024 годов объемы взаимной торговли Киргизии с государствами Содружества увеличились в 2,1 раза, в том...    читать дальше
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30 апреля 2025 года 12:30
Чистая прибыль Mercedes-Benz в 1-м квартале упала в 1,7 раза
Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG сократил чистую прибыль в первом квартале 2025 года в 1,7 раза, выручку - на 7%, причем оба показателя оказались хуже прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале...    читать дальше
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30 апреля 2025 года 12:22
ВВП еврозоны в 1-м квартале вырос на 0,4%, в ЕС - на 0,3%
Экономика еврозоны в первом квартале 2025 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата).

В годовом выражении объем ВВП еврозоны в январе-марте вырос на...    читать дальше
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30 апреля 2025 года 12:15
Способы возвращения в Россию изучают нефтетрейдеры и грузоперевозчики
Cырьевые трейдеры, страховые и транспортные компании консультируются с юристами по поводу способов возобновления деловых отношений с Россией в ожидании возможного снятия американских санкций, пишет Financial Times.

Западные фирмы интересуются, как лучше организовать...    читать дальше
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30 апреля 2025 года 12:07
Мировой спрос на золото в 1-м квартале вырос на 16%
Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в 1-м квартале 2025 года составил 1,31 тыс. тонн, что на 16% превышает результат соответствующего периода прошлого года, подсчитал World Gold Council (WGC).

Спрос на ювелирные украшения на фоне высоких цен упал...    читать дальше
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30 апреля 2025 года 12:00
TotalEnergies снизила квартальную чистую прибыль на 15%, EBITDA упала на 9%
Чистая прибыль TotalEnergies в первом квартале текущего года составила $3,9 млрд, что на 3% меньше, чем в предыдущем квартале и на 15% меньше, чем годом ранее, говорится в ее пресс-релизе.

Скорректированная чистая прибыль составила $4,2 млрд и оказалась на 18% меньше,...    читать дальше
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