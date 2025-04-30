30 апреля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2025
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2024
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|февраль 2025
|09:45
|Цены производителей во Франции
|февраль 2025
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2024
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2025
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|февраль 2025
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|IV квартал 2024
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|февраль 2025
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|февраль 2025
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|январь 2025
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|декабрь 2024
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|февраль 2025
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|февраль 2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
Это автоматическое сообщение.
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30 апреля 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 42,1 пункта (1,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2915,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2928,7 (-0,98%) пункта,... читать дальше
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30 апреля 2025 года 13:15
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Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 1,61... читать дальше
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30 апреля 2025 года 13:07
Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам господдержки в марте 2025 года вырос по сравнению с февралем на 13,7%, до 222,6 млрд рублей, кредитов на рыночных условиях - на 10,6%, до 34,6 млрд рублей, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования,... читать дальше
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30 апреля 2025 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 23 апреля по 30 апреля) - 86,9533 руб. за доллар, максимальное значение - 88,4294 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,83 руб.
Это автоматическое сообщение.
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30 апреля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,77/86,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал...
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30 апреля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,98/98,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 10 коп., Cредний курс продажи упал на...
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30 апреля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,2/85,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...
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30 апреля 2025 года 12:59
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" по РСБУ в январе-марте этого года снизилась до 2,914 млрд руб. после 3,2 млрд руб. в аналогичном периоде 2024 г., говорится в отчетности компании. Таким образом, показатель уменьшился на 9,3%.
Выручка составила вросла на 8,9%, до 36,93... читать дальше
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30 апреля 2025 года 12:51
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30 апреля 2025 года 12:44
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Как говорится в сообщении швейцарского банка, чистая прибыль в январе-марте составила... читать дальше
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30 апреля 2025 года 12:37
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30 апреля 2025 года 12:15
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30 апреля 2025 года 12:07
Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в 1-м квартале 2025 года составил 1,31 тыс. тонн, что на 16% превышает результат соответствующего периода прошлого года, подсчитал World Gold Council (WGC).
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30 апреля 2025 года 12:00
Чистая прибыль TotalEnergies в первом квартале текущего года составила $3,9 млрд, что на 3% меньше, чем в предыдущем квартале и на 15% меньше, чем годом ранее, говорится в ее пресс-релизе.
Скорректированная чистая прибыль составила $4,2 млрд и оказалась на 18% меньше,... читать дальше
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