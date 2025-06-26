В РФ 10% жилья строится с нарушением сроков ввода

26 июня. FINMARKET.RU - По состоянию на 1 июня 2025 г. в России строится 12,25 млн кв. м жилья с переносом срока ввода в эксплуатацию. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ), пишут "Ведомости" . Годом ранее, по его данным, таких новостроек было на 1,2 млн кв. м меньше. Доля же таких проектов в общем объеме строительства с того момента выросла с 8,4 до 10%, говорит представитель ЕРЗ.

"Опасную тенденцию" с переносом сроков ввода домов отмечал на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме и вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, на полгода сдвинулись сроки строительства новостроек, в которых квартиры приобрели около 106 000 семей. Впрочем, средний срок переноса ввода жилья в целом по стране пока, по данным ЕРЗ, составляет только 3,6 месяца. И за год этот показатель даже сократился на 0,6 месяца.

Девелоперы притормаживают темпы строительства, так как у них на фоне снижения спроса на жилье не хватает средств на эскроу-счетах, говорит генеральный директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев. Он напоминает, что ставка по проектному финансированию зависит от наполнения таких счетов: чем меньше на нем денег, тем она выше. Из-за этого в условиях плохих продаж девелоперы не заинтересованы в увеличении кредитной нагрузки и, соответственно, ускорении стройки. Усугубляет ситуацию и амнистия на штрафы за срыв сроков ввода объектов, добавляет эксперт. Удорожание кредитов касается прежде всего новых проектов, но ограничение финансовых возможностей застройщиков влияет и на текущие объекты, уточняет директор по продажам ГК "Гранель" Лариса Маслюкова. По ее словам, увеличение сроков строительства связано еще и с нехваткой рабочей силы у подрядных компаний. Причем, как отмечает Маслюкова, ситуация может ухудшиться из-за ужесточения миграционных правил.

Впрочем на данный момент ни средний срок переноса ввода, ни доля просроченного жилья в целом по стране не выглядят слишком уж высокими, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты.