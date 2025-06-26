Траты на российские бренды одежды увеличиваются

Средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам первого квартала 2025 года составил 3,1 тыс. руб., увеличившись на 11% год к году, подсчитал сервис "Долями" в рамках аналитического проекта T-Data. К 2023 году рост составил 25%. Эта динамика оказалась более выраженной, чем для fashion-рынка в целом, пишет "Коммерсант" . Средний чек на покупку одежды в России в январе-марте составил 3,6 тыс. руб. За год он прибавил 7%, за два года - 21%.

Спрос на российские бренды одежды и обуви вырос на фоне ухода с рынка РФ части популярных зарубежных производителей весной 2022 года. Согласно подсчетам "Долями", с января 2022 по январь 2025 года в общем объеме fashion-покупок доля локальных брендов увеличилась с 6% до 13%. Процесс активно шел в 2022-2023 годах, но затем также резко остановился.

На российский рынок активно выходят новые иностранные бренды. Согласно Nikoliers, в 2024 году появились 33 новые зарубежные марки преимущественно из Китая, Италии, Германии, Турции и Южной Кореи.