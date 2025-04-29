Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1941 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1475 руб., максимальный - 11,265 руб. Было заключено 13137 сделок. Объем торгов составил 28438,48 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1815 руб. за юань.

29 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,03 коп. и составил 11,1941 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 54895,821 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 938,624 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,86 коп. и составил 11,1994 руб. Минимальный курс юаня составил 11,152 руб., максимальный - 11,2495 руб. Было заключено 78297 сделок. Объем торгов составил 95191,52... Минимальный курс юаня составил 11,152 руб., максимальный - 11,2495 руб. Было заключено 78297 сделок. Объем торгов составил 95191,52...

.

Рынок акций РФ завершил торги падением индексов на фоне опасений затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также отката нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $65 за баррель), инвесторы ожидают свежих геополитических новостей. В Азии... В Азии... читать дальше

.

Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) анонсировал новую программу обратного выкупа акций на сумму до $40 млрд. Как говорится в пресс-релизе банка, эта программа начнет действовать после того, как завершится текущая. Wells Fargo объявил... Как говорится в пресс-релизе банка, эта программа начнет действовать после того, как завершится текущая. Wells Fargo объявил... читать дальше

.

Шведский автопроизводитель Volvo Car AB сократил операционную прибыль и выручку в первом квартале 2025 года, а также отозвал годовой прогноз и объявил о масштабной программе сокращения расходов. Как говорится в пресс-релизе компании, её операционная прибыль в... Как говорится в пресс-релизе компании, её операционная прибыль в... читать дальше

.

S&P Global Inc. выделит в самостоятельную компанию подразделение S&P Global Mobility, поставщика информации для автомобильного сектора. Как говорится в пресс-релизе компании, подразделение станет отдельной публичной компанией. В минувшем фингоду выручка S&P Global в... Как говорится в пресс-релизе компании, подразделение станет отдельной публичной компанией. В минувшем фингоду выручка S&P Global в... читать дальше

.

ПАО "Магнит" по итогам 2024 года увеличило выручку на 19,6%, до 3,04 трлн рублей, говорится в отчете компании. Согласно пресс-релизу, чистая розничная выручка в прошлом году выросла на 20,3% и составила 3,02 трлн рублей. LfL-выручка увеличилась на 11,2% за счет роста... Согласно пресс-релизу, чистая розничная выручка в прошлом году выросла на 20,3% и составила 3,02 трлн рублей. LfL-выручка увеличилась на 11,2% за счет роста... читать дальше

.

Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ выросла в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 13,25 млрд руб. против 12,5 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании. Выручка РЖД в январе-марте 2025 г. увеличилась на 12,6% и составила... Выручка РЖД в январе-марте 2025 г. увеличилась на 12,6% и составила... читать дальше

.

Мировые цены на сырьевые товары будут снижаться в ближайшие два года на фоне замедления темпов глобального экономического роста, говорится в обзоре Всемирного банка Commodity Markets Outlook. Индекс цен на сырьевые товары, рассчитываемый ВБ, снизится на 12% в 2025 году... Индекс цен на сырьевые товары, рассчитываемый ВБ, снизится на 12% в 2025 году... читать дальше

.

Цены на нефть резко снижаются вечером во вторник на опасениях сокращения глобального спроса на топливо из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:49 мск снижается на... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:49 мск снижается на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,03 коп. и составил 11,1941 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1475 руб., максимальный - 11,265 руб. Было заключено 13137 сделок. Объем торгов составил 28438,48... Минимальный курс юаня составил 11,1475 руб., максимальный - 11,265 руб. Было заключено 13137 сделок. Объем торгов составил 28438,48...

.

Совет директоров ПАО "Т Плюс" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., говорится в раскрытии компании. До этого акционеры "Т Плюс" получили около 4 млрд руб. (по 0,08995 руб. на акцию) за I полугодие 2024 г. До этого акционеры "Т Плюс" получили около 4 млрд руб. (по 0,08995 руб. на акцию) за I полугодие 2024 г. Годовое собрание акционеров компании... Годовое собрание акционеров компании... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I квартале 2025 года снизилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,46 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 68,07 млрд руб. (+16,8%). Выручка составила 68,07 млрд руб. (+16,8%). Рост выручки в "РусГидро" объяснили... Рост выручки в "РусГидро" объяснили... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в I квартале 2025 г. выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,49 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 21,69 млрд руб. (+11,7%). Выручка составила 21,69 млрд руб. (+11,7%). Операционные расходы выросли на 15,3%, до... Операционные расходы выросли на 15,3%, до... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 86 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальное значение индикатора с мая 2020 года. Это минимальное значение индикатора с мая 2020 года. Согласно пересмотренным данным, в... Согласно пересмотренным данным, в... читать дальше

.

Чистая прибыль АО "Первая грузовая компания" по РСБУ выросла в 2024 г. на 20,8%, до почти 44 млрд руб. с 36,4 млрд руб. в 2023 г., говорится в отчете компании. Выручка ПГК увеличилась на 18,4% и составила 138,6 млрд руб., валовая прибыль поднялась на 13,2%, до 53,6 млрд... Выручка ПГК увеличилась на 18,4% и составила 138,6 млрд руб., валовая прибыль поднялась на 13,2%, до 53,6 млрд... читать дальше

.