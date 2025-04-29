29 апреля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
29 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|февраль 2025
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|январь 2025
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|март 2025
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 апреля 2025 года 12:02
Столичные инвесторы получили разрешения на строительство 12 социальных объектов с начала этого года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
"С начала 2025 года инвесторам выдано 12 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью более 285 тыс. кв.м", -... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 11:56
Темпы роста промышленного производства в РФ замедляются, но речь не идет о стагнации, а скорее о переходе от фронтального роста к фрагментарному в ряде отраслей, прокомментировала замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова текущую динамику в промышленности.
"Не... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 11:49
Австралийская нефтегазовая Woodside Energy приняла окончательное инвестиционное решение в отношении проекта по экспорту сжиженного природного газа в американском штате Луизиана (Louisiana LNG), сообщается в пресс-релизе компании.
Мощность комплекса составит 16,5 млн... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 11:41
Операционная прибыль германского производителя автомобилей класса "люкс" Porsche AG в первом квартале упала в 1,7 раза - до 762 млн евро с 1,282 млрд годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Рентабельность снизилась до 8,6% с 14,2%.
Выручка в прошлом квартале... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 11:32
Британский банк HSBC Holdings Plc в первом квартале сократил чистую прибыль на 30% - до $7,57 млрд по сравнению с $10,837 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности. Доналоговая прибыль снизилась на 25% и составила $9,484 млрд. Выручка уменьшилась на 15% -... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 11:24
Консолидированный чистый убыток АО "Почта России" по МСФО в 2024 году составил 17,1 млрд рублей, что в 2,1 раза превышает убыток за 2023 год (8,1 млрд рублей), говорится в отчетности компании. "Масштабные социальные обязательства, высокий показатель исторически накопленного... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 11:20
9 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-948 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9445% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,27%... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 11:15
Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 39%, сильнее прогноза аналитиков. Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте составила 1,775 млрд евро по сравнению с 1,275 млрд евро за аналогичный... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 11:07
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG зафиксировала рост чистой прибыли на 34% в первом квартале, при этом базовая операционная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $3,6 млрд по... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 10:59
Минфин РФ предлагает исключить из законодательства положения о взимании госпошлины за выдачу акцизных марок на импортный алкоголь, сообщается в подготовленном министерством законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики. Проект размещен на сайте... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 10:52
Оборот (GMV) Ozon, включая услуги, по итогам 1-го квартала 2025 года составил 837,8 млрд рублей, что на 47% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, сообщила компания.
Скорректированная EBITDA группы выросла в 3,2 раза и достигла 32,4 млрд рублей.... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 10:44
Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) по итогам заседания 25 апреля вынес рекомендацию к годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2024 год, говорится в сообщении компании. По итогам 1-м полугодия ММК выплатил... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,48 пункта (1,499%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2988,82 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 17,36 пункта (1,499%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 10:13
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2677,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
29 апреля 2025 года 10:12
Британская BP Plc сократила чистую прибыль в первом квартале на 49%, добычу - на 16,5%.
Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в январе-марте упала на 49%, или в... читать дальше
.
29 апреля 2025 года 10:04
Рынок акций РФ начал основную сессию на "Московской бирже" снижением, корректируюсь в рамках фиксации прибыли игроками из-за опасений возможного затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти.
Рынок акций... читать дальше
.