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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло 0,8%
Рост промпроизводства в РФ в марте ускорился до 0,8% после повышения на 0,2% в феврале, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, ожидавших рост на 2,4%
 
Штрафы в сфере операций с драгметаллами предлагают повысить
Минфин предлагает повысить штрафы за ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (ДМДК), без постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате, а также за нарушение правил...
 
Иностранные банки сохраняют интерес к ведению бизнеса в РФ
В апреле прошла встреча депутатов с представителями европейского бизнеса, на которой иностранные банки заявили, что сохраняют интерес к работе в России, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Все...
 
Перед летним сезоном в РФ упал спрос на семена и саженцы
Ближе к майским каникулам, когда россияне в большинстве своем традиционно отправляются на дачу, спрос на саженцы и семена сократился, пишет "Коммерсант". С 1 марта по 20 апреля 2025 года средний чек на саженцы и семена, которые потребители...
 
29 апреля 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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29 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США февраль 2025
16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США январь 2025
17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) март 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
29 апреля 2025 года 12:02
С начала года инвесторы получили 12 разрешений на стройку соцобъектов в Москве
Столичные инвесторы получили разрешения на строительство 12 социальных объектов с начала этого года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"С начала 2025 года инвесторам выдано 12 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью более 285 тыс. кв.м", -...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 11:56
В промышленности РФ не стагнация, а переход к фрагментарному росту, считают в Минэкономразвития
Темпы роста промышленного производства в РФ замедляются, но речь не идет о стагнации, а скорее о переходе от фронтального роста к фрагментарному в ряде отраслей, прокомментировала замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова текущую динамику в промышленности.

"Не...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 11:49
Woodside Energy утвердила СПГ-проект в Луизиане, может войти с ним в число крупных мировых производителей СПГ
Австралийская нефтегазовая Woodside Energy приняла окончательное инвестиционное решение в отношении проекта по экспорту сжиженного природного газа в американском штате Луизиана (Louisiana LNG), сообщается в пресс-релизе компании.

Мощность комплекса составит 16,5 млн...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 11:41
Операционная прибыль Porsche в 1-м квартале снизилась в 1,7 раза
Операционная прибыль германского производителя автомобилей класса "люкс" Porsche AG в первом квартале упала в 1,7 раза - до 762 млн евро с 1,282 млрд годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Рентабельность снизилась до 8,6% с 14,2%.

Выручка в прошлом квартале...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 11:32
Квартальная прибыль HSBC упала на 30%
Британский банк HSBC Holdings Plc в первом квартале сократил чистую прибыль на 30% - до $7,57 млрд по сравнению с $10,837 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности. Доналоговая прибыль снизилась на 25% и составила $9,484 млрд. Выручка уменьшилась на 15% -...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 11:24
В 2024 году убыток "Почты России" по МСФО увеличился в 2,1 раза, выручка подросла на 1,6%
Консолидированный чистый убыток АО "Почта России" по МСФО в 2024 году составил 17,1 млрд рублей, что в 2,1 раза превышает убыток за 2023 год (8,1 млрд рублей), говорится в отчетности компании. "Масштабные социальные обязательства, высокий показатель исторически накопленного...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 11:20
ВТБ разместит 29 апреля однодневные бонды серии КС-4-948 на 100 млрд руб. по цене 99,9445% от номинала
9 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-948 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9445% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,27%...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 11:15
Deutsche Bank в январе-марте увеличил чистую прибыль на 39%
Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 39%, сильнее прогноза аналитиков. Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте составила 1,775 млрд евро по сравнению с 1,275 млрд евро за аналогичный...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 11:07
Чистая прибыль Novartis в 1-м квартале выросла на треть
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG зафиксировала рост чистой прибыли на 34% в первом квартале, при этом базовая операционная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $3,6 млрд по...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 10:59
Минфин предлагает исключить из законодательства положения о госпошлине за выдачу акцизных марок на импортный алкоголь
Минфин РФ предлагает исключить из законодательства положения о взимании госпошлины за выдачу акцизных марок на импортный алкоголь, сообщается в подготовленном министерством законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики. Проект размещен на сайте...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 10:52
Скорректированная EBITDA Ozon в 1-м квартале выросла в 3,2 раза
Оборот (GMV) Ozon, включая услуги, по итогам 1-го квартала 2025 года составил 837,8 млрд рублей, что на 47% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA группы выросла в 3,2 раза и достигла 32,4 млрд рублей....    читать дальше
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29 апреля 2025 года 10:44
Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2-е полугодие прошлого года
Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) по итогам заседания 25 апреля вынес рекомендацию к годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2024 год, говорится в сообщении компании. По итогам 1-м полугодия ММК выплатил...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 29 апреля снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,48 пункта (1,499%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2988,82 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 17,36 пункта (1,499%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 10:13
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2677,6 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2677,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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29 апреля 2025 года 10:12
Прибыль BP в 1-м квартале упала в 2 раза
Британская BP Plc сократила чистую прибыль в первом квартале на 49%, добычу - на 16,5%.

Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в январе-марте упала на 49%, или в...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 10:04
Основная сессия на "Московской бирже" началась снижением индексов на 1,3%
Рынок акций РФ начал основную сессию на "Московской бирже" снижением, корректируюсь в рамках фиксации прибыли игроками из-за опасений возможного затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти.

Рынок акций...    читать дальше
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